विश्व प्रसिद्ध बस्तर गोंचा महापर्व, देवस्नान चंदन जात्रा के साथ शुरू - BASTAR GOCHA FESTIVAL

बस्तर गोंचा ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : June 12, 2025

जगदलपुर: छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य बस्तर में सबसे अधिक दिनों तक चलने वाले दूसरे बड़े पर्व गोंचा की शुरुआत चंदन जात्रा के साथ हुई. चंदन जात्रा के पर्व को बस्तरवासियों ने धूमधाम से मनाया. गाजे बाजे के साथ भगवान सालिकराम की मूर्ति को आसना से जगन्नाथ मंदिर लाया गया. बस्तर गोंचा महापर्व: 618 साल से भी पुराने इस महापर्व का आयोजन बस्तर में रियासत के जमाने से हो रहा है. मान्यता यह रही है कि जगन्नाथ पुरी से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की 22 विग्रह को लेकर बस्तर पहुंचे. जिसके बाद उनके परिवारों ने इस परंपरा की शुरुआत की थी. तब से हर साल बस्तर में भगवान जगन्नाथ तीर्थ यात्रा का आयोजन बस्तर में हो रहा है. बस्तर गोंचा पर्व शुरू (ETV Bharat Chhattisgarh)

