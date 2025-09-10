ETV Bharat / state

वर्ल्ड फेमस बस्तर दशहरा में तीसरी रस्म संपन्न, बारसी उतारनी के साथ रथ निर्माण शुरू

बस्तर दशहरा में बुधवार को बारसी उतारनी रस्म पूरी की गई.

RITUAL BARSI UTRANI
बस्तर दशहरे में रथ निर्माण अब होगा शुरू (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 10, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
बस्तर: छत्तीसगढ़ में बस्तर की संस्कृति बेहद खास मानी जाती है. बस्तर कल्चर की पहचान पूरी दुनिया में है.यहां मनाया जाने वाला दशहरा 75 दिनों तक चलता है. 24 जुलाई 2025 से इस बार बस्तर दशहरे की शुरुआत हुई है. इस दिन पाट जात्रा का रस्म पूरा किया गया. इस दशहरे का समापन 7 अक्टूबर को होगा. इस आयोजन में दूसरी रस्म डेरी गढ़ाई भी पूरी कर ली गई है. बुधवार 10 सितंबर को इसमें बारसी उतारनी रस्म को पूरा किया गया. डेरी गढ़ई रस्म के साथ बस्तर दशहरा के लिए रथ निर्माण के लिए आज्ञा ली जाती है.

रथ निर्माण की प्रक्रिया होगी शुरू: 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतेहासिक बस्तर दशहरे के तीसरे प्रमुख अनुष्ठान बारसी उतारनी रस्म आज विधि-विधान के साथ संपन्न की गई. यह रस्म बस्तर दशहरे में चलने वाले विशाल रथ निर्माण की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है. बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा में इस रस्म का विशेष महत्व है. जिसमें रथ बनाने के लिए उपयोग होने वाले पारंपरिक औजारों जैसे बारसी, कुल्हाड़ी, हथौड़ा आदि की पूजा की जाती है.

Barsi Utarani Ritual
बारसी उतारनी रस्म हुई पूरी (ETV BHARAT)

कैसे निभाई जाती है बारसी उतारनी रस्म ? : स्थानीय कारीगरों और समुदाय के लोगों ने बस्तर दशहरे के इस पारंपरिक रस्म में उत्साहपूर्वक भाग लिया. इस रस्म के दौरान अपने औजारों को जंगल से काटकर सिरहसार भवन परिसर के सामने रखे गए साल की लकड़ी पर रखा जाता है. अगरबत्ती, फूल और दीया जलाया जाता है. धूप से आरती की जाती है. साथ ही अंडे, मोंगरी मछली की बलि दी जाती है और पूजा विधान को सम्पन्न किया जाता है. इस रस्म को सिरहसार भवन के सामने सम्पन्न किया जाता है.

जानिए कैसे शुरू होगी रथ निर्माण की प्रक्रिया ?: बारसी उतारनी रस्म में पूजा के बाद रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई. इस वर्ष चार चक्के के फूल रथ का निर्माण किया जाएगा. इस रथ पर आरूढ़ होकर बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी द्वारा बुधवार 24 सितंबर तृतीया तिथि से सोमवार 29 सितम्बर सप्तमी तिथि तक प्रतिदिन नव निर्मित फूल रथ की परिक्रमा होगी. यह रस्म पाट जात्रा और डेरी गढ़ाई जैसी शुरुआती रस्मों के बाद संपन्न हुई. जो रथ निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रतीक है.

बस्तर दशहरा अपनी सांस्कृतिक और आदिवासी परंपराओं के लिए जाना जाता है. यह दशहरा पर्व न केवल स्थानीय लोगों बल्कि देश-विदेश के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है. बारसी उतारनी के सफल समापन के साथ ही अब त्योहार के अगले चरणों की तैयारियां जोरों पर हैं. रथ बनाने के लिए प्रतिवर्ष बस्तर जिले के झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के सैकड़ो स्थानीय कारीगर पहुंचते हैं. जिसके बाद दिन रात मेहनत करके रथ को तैयार करते हैं. कारीगरों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था सिरहसार भवन में ही की जाती है.

