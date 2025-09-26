विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस : दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा के बीच भरतपुर की स्वच्छ सांसें, केवलादेव बना 'ग्रीन लंग्स'
बढ़ते प्रदूषण और सांसों पर आफत. इन सबके बीच घना भरतपुर शहर के लिए शानदार काम कर रहा है. देखिए ये रिपोर्ट...
Published : September 26, 2025 at 11:02 AM IST
भरतपुर: दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा में जहां लोग सांस लेने को तरस रहे हैं, वहीं भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान शहर के लिए ताजी और हरी-भरी सांसों का आधार बना हुआ है. हजारों पेड़-पौधों और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का घर यह उद्यान भरतपुर के लिए 'ग्रीन लंग्स' की तरह काम कर रहा है. यही वजह है कि भिवाड़ी, आगरा और दिल्ली जैसे औद्योगिक व घनी आबादी वाले शहरों की तुलना में भरतपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सबसे बेहतर दर्ज हो रहा है और यहां की हवा अब भी जीवनदायिनी बनी हुई है.
भरतपुर की हवा सबसे साफ : एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के हालिया आंकड़े बताते हैं कि भरतपुर का AQI 98 दर्ज हुआ है. जबकि आसपास के प्रमुख शहरों में यह कहीं ज्यादा खराब है. भिवाड़ी 134, आगरा 147, दिल्ली 163 और जयपुर 99 पर दर्ज किए गए. साफ है कि दिल्ली-एनसीआर की तुलना में भरतपुर अब भी सांस लेने लायक वातावरण बनाए हुए है.
400 से ज्यादा वनस्पति प्रजातियां : डीएफओ मानस सिंह ने बताया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का योगदान अद्वितीय है. यह जगह 375 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों का घर है. वहीं, यहां 400 से ज्यादा किस्मों की वनस्पतियां भी मौजूद हैं. ये पौधे और पेड़ वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर हवा को शुद्ध करते हैं. यही नहीं, इनकी वजह से भरतपुर शहर की तुलना में घना (केवलादेव) का तापमान 3 से 4 डिग्री तक कम रहता है. यह ग्लोबल वार्मिंग और अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को कम करने में मदद करता है.
वेटलैंड से भूजल को राहत : केवलादेव सिर्फ हवा को साफ नहीं रखता, बल्कि यह जल संरक्षण का भी बड़ा केंद्र है. हर साल यहां करीब 500 एमसीएफटी पानी जमा होता है. यह पानी धीरे-धीरे रिसकर आसपास के 20–25 गांवों और भरतपुर शहर की भूजल स्तर को रिचार्ज करता है. नतीजतन यहां पानी की स्थिति अन्य शहरों की तुलना में बेहतर बनी रहती है.
घना है पर्यावरण स्वास्थ्य का संरक्षक : यह उद्यान हवा, पानी, मिट्टी और तापमान, चारों स्तरों पर प्रकृति को संतुलन में रखकर भरतपुर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है.
1. स्वच्छ हवा और प्रदूषण नियंत्रण :
- घना में 400 से ज्यादा किस्मों के पेड़-पौधे मौजूद हैं. ये प्रदूषणकारी गैसों को सोखकर हवा को शुद्ध करते हैं.
- दिल्ली-एनसीआर की तुलना में भरतपुर का AQI सबसे बेहतर दर्ज होता है. इसका बड़ा कारण घना की हरियाली है, जो 'ग्रीन लंग्स' की तरह शहर को ताजी सांसें देता है.
- यहां का तापमान शहर से औसतन 3–4 डिग्री कम रहता है, जिससे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट नियंत्रित होता है.
2. मिट्टी को प्रदूषण से बचाना :
वेटलैंड की प्राकृतिक संरचना उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे हानिकारक तत्वों को बहाकर ले जाती है. नतीजतन भरतपुर की मिट्टी अपेक्षाकृत सुरक्षित और उर्वर बनी रहती है.
3. जल संरक्षण :
- घना एक विशाल वेटलैंड है, जिसमें हर साल करीब 550 एमसीएफटी पानी जमा होता है.
- यह पानी धीरे-धीरे रिसकर भरतपुर और आसपास के 20–25 गांवों की भूजल टेबल को रिचार्ज करता है.
- इससे गर्मियों में पानी की किल्लत कम होती है और इलाके की जल स्थिति संतुलन में रहती है.
4. इकोसिस्टम का संतुलन :
- घना 375 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों का घर है. यहां आने वाले प्रवासी पक्षी भी पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मददगार होते हैं.
- पक्षियों और कीट-पतंगों की मौजूदगी एक स्वस्थ इकोसिस्टम की पहचान है.
- यहां रात का आकाश तारों और जुगनुओं से जगमगाता है, जबकि महानगरों में लाइट पोल्यूशन ने इन्हें लगभग गायब कर दिया है.
घना से संबंधित महत्पूर्ण जानकारी :
- 18वीं शताब्दी : महाराजा सूरजमल ने 3,270 हेक्टेयर क्षेत्र में अजान बांध का निर्माण करवाया.
- 1850–1899 : गुजरात के मोर्वी रियासत के प्रशासक हरभामजी ने नहरों और बांधों की प्रणाली विकसित की.
- 19वीं सदी के अंत में नहरों-बांधों के कारण यहां ताजे पानी का दलदल बनने लगा, जिसने बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को आकर्षित किया.
- 1902 : भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने इसे संगठित बत्तख आखेटस्थल के रूप में औपचारिक रूप से उद्घाटित किया.
- 1902–1956 : यहां शाही आखेट (हंटिंग) चलता रहा.
- 1981 : इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया.
- 1985 : यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया.
- कुल क्षेत्रफल : 2,873 हेक्टेयर.
घना सिर्फ एक पक्षी अभयारण्य नहीं, बल्कि भरतपुर का पर्यावरणीय सुरक्षा कवच है. यह शहर को स्वच्छ हवा देता है, भूजल रिचार्ज करता है, मिट्टी और इकोसिस्टम को प्रदूषण से बचाता है और तापमान को संतुलित रखता है. यही वजह है कि भरतपुर आज भी दिल्ली-एनसीआर की जहरीली हवा के बीच स्वच्छ सांसें ले रहा है.