विश्व पर्यावरण दिवस : कुचामन में 'प्लास्टिक मुक्त विश्व' के लिए विशेष आयोजन, जानिए - WORLD ENVIRONMENT DAY

डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने कहा कि प्लॉगिंग जैसी गतिविधियां हमें यह याद दिलाती हैं कि स्वच्छता केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है. यदि हर व्यक्ति एक छोटा सा कदम उठाए, तो भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना कोई असंभव सपना नहीं. इस वर्ष के विश्व पर्यावरण दिवस की थीम Our Land, Our Future. We are #GenerationRestoration के अनुरूप आयोजित इस प्लॉगिंग कार्यक्रम में नवीन खेल स्टेडियम से लेकर अर्बन सर्कुलर फॉरेस्ट तक फैले प्लास्टिक कचरे को दौड़ते हुए एकत्रित किया गया और डंपयार्ड में पहुंचाया गया.

पर्यावरण प्रेमी राम काबरा ने कहा कि प्लास्टिक का दैनिक जीवन में प्रयोग कम करने की जरूरत है. इस्तेमाल करने के बाद कचरे के रूप में फेंका गया प्लास्टिक उड़कर खेल मैदानों, नमक व्यापारियों की क्यारियों और गोवंश के पेट में पहुंच रहा है. जिससे वे बीमार हो रहे हैं.

प्लास्टिक से बढ़ी बीमारियां : डॉ. प्रदीप चौधरी ने बताया कि प्लास्टिक प्रदूषण की वजह से हम कई बीमारियों के शिकार हो सकते हैं. जैसे कि फेफड़ों का कैंसर, सिलिकोसिस, क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिनमें दिल की बीमारियां आती हैं, ब्लड कैंसर, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और प्रजनन क्षमता में कमी का खतरा बढ़ जाता है.

आयोजन के बारे में लायंस क्लब कुचामन फोर्ट के राम काबरा अध्यक्ष व बरगद फाउंडेशन के राजेश कुमावत ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस की इस साल की थीम थी, प्लास्टिक को धरती से मुक्त करना, क्योंकि पूरी धरती इसके कारण अस्त-व्यस्त हो चुकी है. यह देरी से बढ़ता हुआ प्रदूषण है. इस प्रदूषण को खत्म करने के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा.