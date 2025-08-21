हिसार: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आज विश्व उद्यमिता दिवस मनाया जाएगा. इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इंदिरा गांधी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे. कार्यक्रम में वो 22 स्टार्टअप्स को कुल 114.3 लाख रुपये की अनुदान राशि के चेक वितरित करेंगे.

कुलपति ने दी जानकारी: विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि किसान, युवा और छात्र एबिक (ABIC) से जुड़कर उद्यमिता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. यह कार्यक्रम उनके लिए एक प्रेरणास्त्रोत साबित होगा.

अनुदान पाने वाले स्टार्टअप्स की सूची: इस कार्यक्रम में जिन स्टार्टअप्स को अनुदान राशि के चेक वितरित किए जाएंगे, उनकी सूची इस प्रकार है:

ओराप्लेनेट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: अंकित (झज्जर) ₹7.5 लाख

वीएमडब्ल्यू न्यूट्रास्युटिकल्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: वीरेंद्र बाजवां (पंचकूला) ₹7.5 लाख

पार्थवी ऑर्गेनिक विजन प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: स्वाति शर्मा (गुरुग्राम) ₹7.5 लाख

कृषि गुरुकुलम प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: सौरभ गौतम (नोएडा) ₹4 लाख

बागड़ी मिल्क पार्लर प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: प्रदीप सिंह (रोहतक) ₹2 लाख

हाइड्रोन फ्लाइंग एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: कामिल (अमरोहा) ₹2 लाख

उत्कर्ष टेक्नोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: आलोक (मथुरा) ₹2 लाख

खांडेवाला एग्री टेक प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: प्रयाग (हिसार) ₹9.2 लाख

एएनएस फार्माग्रो इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: अजय (हिसार) ₹10 लाख

हेल्दी स्कूप प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: निखिल शारदा (जमशेदपुर) ₹2 लाख

हिंदुस्तान एग्रो केयर प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: वेदप्रकाश (करनाल) ₹10 लाख

लहर सस्टेनेबल एग्री प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: विविन राणा (हिसार) ₹10 लाख

मायोहो फूड एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: आंचल सक्सेना (गाजियाबाद) ₹6 लाख

एम्ब्रोनिक ग्रीन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: मोहित (मोहाली) ₹6 लाख

हर्बचिक एफ एंड बी प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: अंकित अहलावत (झज्जर) ₹3 लाख

बीजी इनोवेटेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: गुरुवंत सिंह (लुधियाना) ₹4.4 लाख

आटावेयर बायोडिग्रेडेबल प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: पुनीत दत्ता (फरीदाबाद) ₹2.4 लाख

कंबोज हनी बी फार्म प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: सुभाष कम्बोज (यमुनानगर) ₹4 लाख

एसजीए फ्रेशवेज प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: कृष्ण नैन (सिरसा) ₹4.8 लाख

केविनटेक प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: सुनील कुमार (हिसार) ₹2 लाख

जारप्टिका फूड एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: अवनी ₹3.6 लाख

जगदेव ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडर: विशाल (हिसार) ₹4.4 लाख

आवेदन की अंतिम तिथि और लाभ: नोडल अधिकारी और मौलिक विज्ञान एवं मानविकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर राजेश गेरा ने बताया कि राज्य के युवा, किसान और उद्यमी खेती से जुड़े स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो वो एबिक की 'पहल' और 'सफल' फार्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ये आवेदन नि:शुल्क हैं और अंतिम तिथि 10 सितंबर है. चयनित आवेदकों को 25 लाख रुपये तक की अनुदान राशि और 45 दिन का प्रशिक्षण मिलेगा. कार्यक्रम और आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

