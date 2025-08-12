ETV Bharat / state

विश्व हाथी दिवस: रामानुजगंज वन वाटिका में स्कूली बच्चों ने लिया हाथियों की सुरक्षा का प्रण - WORLD ELEPHANT DAY

डीएफओ ने कहा कि हाथियों के प्रति समाज में जागरुकता लाना बेहद जरुरी है.

WORLD ELEPHANT DAY
हाथियों की सुरक्षा का प्रण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 7:18 PM IST

बलरामपुर: विश्व हाथी दिवस के मौके पर रामानुजगंज वन वाटिका में वन विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में स्कूली बच्चे शामिल हुए. वन विभाग ने बच्चों को बताया कि हाथी और इंसान दोनों अपने अपने क्षेत्र में रह सकते हैं. वन विभाग ने बच्चों को ये भी बताया कि कैसे हाथियों और इंसानों के बीच बढ़ते टकराव को रोका जा सकता है.

विश्व हाथी दिवस: कार्यक्रम में शामिल बच्चों को स्नेयर वॉक के माध्यम से जंगल का भ्रमण भी कराया गया. विश्व हाथी दिवस के मौके पर बच्चों के बीच हाथियों को लेकर जानकारी और जागरूकता के लाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया. कार्यक्रम में शामिल बच्चों के बीच निबंध लेखन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. साथ ही वन विभाग के द्वारा बच्चों को जंगल में स्नेयर वॉक पर ले जाकर उन्हें जंगल और वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में जानकारी दी गई.

निबंध लेखन और चित्रकला का आयोजन: वन वाटिका परिसर में स्कूलों के बच्चों के लिए पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया. इस प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को डीएफओ आलोक वाजपेयी और रेंजर निखिल सक्सेना के द्वारा पुरस्कार देकर सम्मानित और प्रोत्साहित भी किया गया.

हाथियों की सुरक्षा का प्रण (ETV Bharat)
डीएफओ और रेंजर ने बच्चों को किया पुरस्कृत: विश्व हाथी दिवस के मौके पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए जिले के वनमंडलाधिकारी डॉ आलोक वाजपेयी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज विश्व हाथी दिवस मनाया जा रहा है इसी के तहत रामानुजगंज वन वाटिका में विश्व हाथी दिवस का आयोजन किया गया. जिसमें आसपास के स्कूल के बच्चों ने प्रतिभागिता की चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर विजेता हुए बच्चों को पुरस्कार बांटे गए.वन्य प्राणियों का संरक्षण: बलरामपुर जिले के डीएफओ ने बताया कि इस तरह के आयोजन का उद्देश्य वन्य प्राणियों का संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता पैदा करना. बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं यदि हम इनको हमारे इको सिस्टम एलीफैंट का रोल क्या होता है तो आगे चलकर ये बच्चे बड़े होकर जिम्मेदार नागरिक का फर्ज अदा कर पाएंगे.

अफ्रीकी हाथी: विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जानवर, बड़े कान और मुड़े हुए दांत होते हैं.

एशियाई हाथी: अपेक्षाकृत छोटे आकार के, छोटे कान, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल में पाए जाते हैं.

हाथियों की सुरक्षा का प्रण (ETV Bharat)
BALRAMPURRAMANUJGANJVAN VATIKAविश्व हाथी दिवस 2025WORLD ELEPHANT DAY

