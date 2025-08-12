ETV Bharat / state

वर्ल्ड एलिफेंट डे: गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में हाथी संरक्षण पर हुई चर्चा - WORLD ELEPHANT DAY 2025

हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है. इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में हाथी संरक्षण पर चर्चा हुई.

WORLD ELEPHANT DAY
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर विश्व हाथी दिवस (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 12, 2025 at 9:15 PM IST

3 Min Read

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मंगलवार 12 अगस्त के दिन गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में हाथी संरक्षण पर एक चर्चा और जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष यसवंती सिंह एवं पार्क अंतर्गत आने वाले गांव के सरपंच शामिल हुए. स्कूली छात्र छात्राएं भी हाथी संरक्षण से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

क्या है हाथी संरक्षण का महत्व ?: इस अवसर पर हाथी के संरक्षण और उनके महत्व को लेकर प्रकाश डाला गया. यहां उपस्थित लोगों को हाथी के संरक्षण और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया. हाथी के सरंभण को लेकर इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया.

Discussion on elephant conservation
हाथी संरक्षण पर चर्चा (ETV BHARAT)

हाथी की संख्या धीरे-धीरे घट रही है और उनके संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना होगा. हाथी के रहने के ठिकाने, उनके संरक्षण के तरीके और गांव के लोगों को हाथी से बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया है. आने वाले समय में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हाथी संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी मिल सके. इससे हम हाथी की संख्या में वृद्धि और उनके संरक्षण में योगदान कर सकते हैं- रवि शंकर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जनकपुर एवं कमर्जी

World Elephant Day in MCB
छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में लिया हिस्सा (ETV BHARAT)

हाथी संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी जरूरी: पूर्व जिला पंचायत रवि शंकर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर लोगों को बताया गया कि हाथी संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी कितनी जरूरी है. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को हाथी के संरक्षण में शामिल करना और उन्हें जागरूक करना आवश्यक है. इससे हम हाथी और मानव के बीच के संघर्ष को कम कर सकते हैं और हाथी के संरक्षण में सफल हो सकते हैं.

भारत में मानव हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या है, जिसमें हर साल औसतन 500 लोग और करीब 100 हाथी मारे जाते हैं.वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार, 2010 से 2024 के बीच लगभग 1,500 हाथियों और 6,000 से अधिक मनुष्यों की मौत इस संघर्ष में हुई है. - रवि शंकर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जनकपुर एवं कमर्जी

मानव हाथी संघर्ष के कारण

  1. पेड़ों और जल स्रोतों की कमी
  2. हाथियों के प्राकृतिक आवास में कमी
  3. बढ़ती मानव आबादी
  4. मानव आबादी के विस्तार से हाथियों के आवासों में अतिक्रमण
  5. विकास परियोजनाएं
  6. सड़क और रेलवे परियोजनाओं से एलिफेंट कॉरिडोर कम हुए

कोरिया में हाथी मानव संघर्ष का ग्राफ: कोरिया में हाथी मानव संघर्ष का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है.

  1. 1 मई 2025 को मरवाही कोरिया सीमा पर एक व्यक्ति की मौत
  2. 4 सितंबर 2023 को एक महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला
  3. 25 फरवरी 2019 को हाथी के हमले में दो लोगों की मौत हुई
  4. 31 अगस्त 2018 को एक वनकर्मी की मौत हुई
Competition on World Elephant Day
विश्व हाथी दिवस पर प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

विश्व हाथी दिवस: रामानुजगंज वन वाटिका में स्कूली बच्चों ने लिया हाथियों की सुरक्षा का प्रण

मध्य प्रदेश का हाथी रेकी करने पहुंचा छत्तीसगढ़, झुंड लाने की तैयारी, कबीरधाम के गांवों में दहशत

विश्व हाथी दिवस पर मिलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की धरोहर मोहनमाला से

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: मंगलवार 12 अगस्त के दिन गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व में हाथी संरक्षण पर एक चर्चा और जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष यसवंती सिंह एवं पार्क अंतर्गत आने वाले गांव के सरपंच शामिल हुए. स्कूली छात्र छात्राएं भी हाथी संरक्षण से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल हुए.

क्या है हाथी संरक्षण का महत्व ?: इस अवसर पर हाथी के संरक्षण और उनके महत्व को लेकर प्रकाश डाला गया. यहां उपस्थित लोगों को हाथी के संरक्षण और उनसे बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया. हाथी के सरंभण को लेकर इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया.

Discussion on elephant conservation
हाथी संरक्षण पर चर्चा (ETV BHARAT)

हाथी की संख्या धीरे-धीरे घट रही है और उनके संरक्षण के लिए हमें जागरूक होना होगा. हाथी के रहने के ठिकाने, उनके संरक्षण के तरीके और गांव के लोगों को हाथी से बचाव के तरीकों के बारे में बताया गया है. आने वाले समय में भी इस तरह के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को हाथी संरक्षण के महत्व के बारे में जानकारी मिल सके. इससे हम हाथी की संख्या में वृद्धि और उनके संरक्षण में योगदान कर सकते हैं- रवि शंकर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जनकपुर एवं कमर्जी

World Elephant Day in MCB
छात्र छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता में लिया हिस्सा (ETV BHARAT)

हाथी संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी जरूरी: पूर्व जिला पंचायत रवि शंकर सिंह ने बताया कि इस अवसर पर लोगों को बताया गया कि हाथी संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी कितनी जरूरी है. ग्रामीणों और स्थानीय लोगों को हाथी के संरक्षण में शामिल करना और उन्हें जागरूक करना आवश्यक है. इससे हम हाथी और मानव के बीच के संघर्ष को कम कर सकते हैं और हाथी के संरक्षण में सफल हो सकते हैं.

भारत में मानव हाथी संघर्ष एक गंभीर समस्या है, जिसमें हर साल औसतन 500 लोग और करीब 100 हाथी मारे जाते हैं.वाइल्डलाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अनुसार, 2010 से 2024 के बीच लगभग 1,500 हाथियों और 6,000 से अधिक मनुष्यों की मौत इस संघर्ष में हुई है. - रवि शंकर सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जनकपुर एवं कमर्जी

मानव हाथी संघर्ष के कारण

  1. पेड़ों और जल स्रोतों की कमी
  2. हाथियों के प्राकृतिक आवास में कमी
  3. बढ़ती मानव आबादी
  4. मानव आबादी के विस्तार से हाथियों के आवासों में अतिक्रमण
  5. विकास परियोजनाएं
  6. सड़क और रेलवे परियोजनाओं से एलिफेंट कॉरिडोर कम हुए

कोरिया में हाथी मानव संघर्ष का ग्राफ: कोरिया में हाथी मानव संघर्ष का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है.

  1. 1 मई 2025 को मरवाही कोरिया सीमा पर एक व्यक्ति की मौत
  2. 4 सितंबर 2023 को एक महिला को हाथी ने कुचलकर मार डाला
  3. 25 फरवरी 2019 को हाथी के हमले में दो लोगों की मौत हुई
  4. 31 अगस्त 2018 को एक वनकर्मी की मौत हुई
Competition on World Elephant Day
विश्व हाथी दिवस पर प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

विश्व हाथी दिवस: रामानुजगंज वन वाटिका में स्कूली बच्चों ने लिया हाथियों की सुरक्षा का प्रण

मध्य प्रदेश का हाथी रेकी करने पहुंचा छत्तीसगढ़, झुंड लाने की तैयारी, कबीरधाम के गांवों में दहशत

विश्व हाथी दिवस पर मिलिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की धरोहर मोहनमाला से

For All Latest Updates

TAGGED:

GURU GHASIDAS TAMOR PINGLATAMOR PINGLA TIGER RESERVEहाथी संरक्षण पर चर्चाभारत में मानव हाथी संघर्षWORLD ELEPHANT DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ की बेटी खुशबू नाग कैसे बनी इंटरनेशनल चैंपियन, जानिए ट्राइबल गर्ल से पावर गर्ल बनने की कहानी

78 साल से सड़क का इंतजार, पगडंडी पर टिकी है जीवन की डोर, देखिए डुवाल गांव का दर्द

अबूझमाड़ का कोड़तामरका गांव, जहां ना सड़क है, ना स्कूल, ना डॉक्टर, फिर भी खड़ी है एक आत्मनिर्भर बस्ती

सरगुजा के ट्राइबल बेल्ट में पीरियड्स पर चर्चा, पैडवुमन की मुहिम से महिलाओं की सेहत और आर्थिक स्थिति सुधरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.