विश्व अंडा दिवस : अधिक उत्पादक के बाद भी राजस्थान में अंडे की खपत सबसे कम, जानिए कारण
प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है. इस बार 10 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस है.
Published : October 10, 2025 at 6:49 AM IST
अजमेर : देश में अंडा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान 12वें पायदान पर है. एक करोड़ मुर्गियों से प्रतिदिन 50 लाख अंडों का उत्पादन राजस्थान में होता है. खास बात यह है कि अंडे के उत्पादन का महज 15 प्रतिशत ही खपत राजस्थान में होती है. इस खपत में भी राजस्थान में आने वाले पर्यटकों का योगदान है, जबकि 85 फीसदी अंडा अन्य राज्यों में बिकने के लिए जाता है. राजस्थान में अंडा उत्पादन में अजमेर पहले पायदान पर है. यही वजह है कि मुर्गी पालन और अंडा व्यवसाय को बढ़ावा देने की उद्देश्य से राजस्थान का एकमात्र राजकीय कुकुट प्रशिक्षण केंद्र भी अजमेर में है. विश्व अंडा दिवस के मौके पर जानते हैं कि आखिर क्या कारण हैं, जिससे राजस्थान अंडा उत्पादन में अग्रणी राज्यों में शामिल नहीं हो पा रहा.
प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के दूसरे शुक्रवार को विश्व अंडा दिवस मनाया जाता है. इस बार 10 अक्टूबर को विश्व अंडा दिवस है. 1996 में वियाना में अंडा दिवस मनाए जाने की शुरुआत हुई थी. विश्व अंडा दिवस मनाया जाने का उद्देश्य अंडे के पोषण संबंधी फायदों के बारे में आम जन को जागरूक करना है, ताकि अंडों की खपत बढ़े और उत्पादन को बढ़ावा मिले. साथ ही अंडा उद्योग के बढ़ने से नए रोजगार भी सृजन हो सकें. विश्व अंडा दिवस कि इस वर्ष की थीम शक्तिशाली अंडा प्राकृतिक पोषण से भरपूर है. अंडे में प्राकृतिक रूप से 13 पोषक तत्व है, जो इंसान के शरीर को पोषण ही नहीं देते बल्कि मस्तिष्क के विकास से लेकर उम्र बढ़ने पर मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती देते हैं.
पढ़ें. क्या आपके शरीर में भी बढ़ रहा है यूरिक एसिड, कहीं आप भी तो नहीं ले रहे हैं एक्स्ट्रा प्रोटीन
अंडा उत्पादन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है : अजमेर में पशुपालन विभाग (क्षेत्र) में अतिरिक्त निदेशक डॉ. आलोक खरे बताते हैं कि राजस्थान में काफी पुराना कुकुट पालन उद्योग है. शुरू से ही प्रदेश में मुर्गी पालन को बढ़ावा दिया गया. पशुपालकों ने मुर्गी पालन को अपनाया, जिससे उन्हें फायदा भी हुआ. साथ ही अंडे का उत्पादन भी बढ़ गया. राजस्थान अंडा उत्पादक प्रदेश बन चुका है, लेकिन अंडे की खपत राजस्थान में बढ़ नहीं पाई. राजस्थान में अंडे का जितना उत्पादन होता है उसका बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बिकने के लिए जाता है.
अंडे की खपत कम होने का यह है कारण : डॉ. खरे बताते हैं कि राजस्थान में अंडों की खपत कम है. इसका कारण है कि अंडे को लोग मांसाहारी समझते हैं. सामाजिक दृष्टि से मांसाहारी समझ कर अंडे को खाना और छूना तक लोग नहीं चाहते. लोगों में यह भी धरना है कि मुर्गी पालन में मुर्गियों को हार्मोनल या किसी प्रकार का इंजेक्शन देकर अंडे निकाले जाते हैं, जबकि अंडा उत्पादन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है. मुर्गियों में हार्मोनल चक्र होता है. इसके तहत ही सफेद अंडों का उत्पादन होता है. अनुवांशिक रूप से ही मुर्गियों में अंडा उत्पादन की क्षमता बढ़ाई गई है. अंडा उत्पादन के लिए मुर्गियों को किसी भी प्रकार का हार्मोनल या दवाइयां नहीं दी जाती हैं. मुर्गी पालन में निक्षेचन की प्रक्रिया भी शामिल नहीं होती है. ऐसे में सफेद अंडे से भ्रूण या चूजा नहीं बनता है.
पढ़ें. World Heart Day : वीकेंड के बाद क्यों हो रहा दिल को स्ट्रेस? अस्पताल ज्यादा पहुंच रहे मरीज
सस्ता प्रोटीन का स्रोत है अंडा : डॉ. खरे बताते हैं कि अंडे में भरपूर प्रोटीन होता है. एक अंडे में 6 फीसदी प्रोटीन होता है. अंडे के सेवन से कुपोषण भी दूर होता है. बाजार में 6 रुपए का अंडा मिलता है और एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इससे सस्ता प्रोटीन का स्रोत दैनिक भोजन में और कोई भी नहीं है. अंडों की खपत में बड़ा योगदान राजस्थान आने वाले देसी-विदेशी पर्यटकों के कारण भी है. ग्रामीण क्षेत्रों में अंडों की खपत काफी कम है.
उन्होंने बताया कि राजस्थान में अंडों के उत्पादन में अजमेर पहले पायदान पर है. पशुपालन विभाग ने सन 1994 में राजस्थान में एकमात्र राजकीय कुकुट प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना अजमेर में की थी. राजस्थान का यह एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है, जहां मुर्गी पालकों को मुर्गी पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है. राजकीय कुकुट प्रशिक्षण केंद्र का प्रदेश में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने में काफी बड़ा योगदान है. प्रदेश में पशुपालकों ने यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त करके मुर्गी पालन की शुरुआत की थी. धीरे-धीरे पूरे राजस्थान में अंडा उत्पादन में अजमेर विकसित हो चुका है. यहां मुर्गी पालकों को विभिन्न प्रकार के चूजे, दवाइयां, आहार के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ उन्हें यह सामग्री उपलब्ध भी करवाई जाती है. अजमेर में 1000 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म हैं, धीरे-धीरे यह संख्या काफी बढ़ रही है.
पढ़ें. कर्नाटक में मुर्गी ने दिए नीले रंग के अंडे, सभी हैरान, देखने को उमड़े लोग
अंडा उत्पादन के क्षेत्र ने देखे कई उतार चढ़ाव : उन्होंने बताया कि कोरोना काल में मुर्गी पालन में दुष्प्रचार के कारण गिरावट आई थी. सोशल मीडिया पर मुर्गी के मांस और अंडे को लेकर काफी दुष्प्रचार किया गया था. कुछ समय बाद इस झटके से मुर्गी पालक उबर गए. लोगों को धीरे-धीरे समझ आ गया कि अंडे के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है. धीरे-धीरे मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन फिर से खड़ा हो गया. डॉ. खरे ने यह भी बताया कि अजमेर में एक दशक से मुर्गी पालन और अंडों का उत्पादन बढ़ा ही है.
मिड डे मील से अंडा बाहर : डॉ. खरे ने बताया कि उत्तर पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों के स्कूलों में मिड डे मील में विद्यार्थियों को अंडा भी दिया जाता है. मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व में मिड डे मील में अंडा देना शुरू किया था, लेकिन राजनीति विरोध के कारण एमपी सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा. यही कारण है कि राजस्थान सरकार ने भी कभी अंडे को मिड डे मील में शामिल करने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई.
पढ़ें. मिलेट मैन डॉ. वली ने बताया सेहत का राज, कहा- श्री अन्न है स्वस्थ्य भारत की चाबी
प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति भारत में अंडे की खपत है काफी कम : डॉ. खरे बताते हैं कि चीन, जापान, मेक्सिको आदि देश में प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति अंडे की खपत 400 से अधिक है. भारत में ये आंकड़ा 103 है. उत्तर भारत के कई राज्यों में रहने वाले लोगों में यही भ्रांति रहती है कि अंडा शाकाहारी भोजन है या मांसाहारी है, जबकि पोल्ट्री फार्म में पाली जा रही मुर्गियों में निषेचन नहीं होता है और ना ही उनके दिए हुए अंडे से चूजा निकलता है. यह उनमें एक प्राकृतिक रूप से हार्मोनल चक्र है. पोल्ट्री फार्म में अंडे देने वाली मुर्गी (लेयर) एक माह में 26 से 27 अंडे देती है. देसी मुर्गी नर के साथ होती है. उनमें निषेचन होता है और उसके अंडे से चूजा निकलता है.