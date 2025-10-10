ETV Bharat / state

विश्व बधिर क्रिकेट लीग 2025: भारत को कांस्य पदक, झारखंड के तीन सितारों ने रचा इतिहास, अब सहयोग के लिए भटक रहे दर-दर

दुबई में आयोजित विश्व बधिर क्रिकेट लीग-2025 में झारखंड के तीन होनहार खिलाड़ियों ने अहम भूमिका निभाई. इसमें भारतीय टीम ने कांस्य-पदक अपने नाम किया.

WORLD DEAF CRICKET LEAGUE 2025
दुबई में कांस्य पदक जीतने वाले बधिर क्रिकेट खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 10, 2025 at 3:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: दुबई में 25 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित विश्व बधिर क्रिकेट लीग 2025 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया. इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी मजबूत टीमें शामिल थीं. भारत की इस जीत में झारखंड के तीन होनहार खिलाड़ी, रामगढ़ के रंजीत कुमार, हजारीबाग के दीपक यादव और गिरिडीह के शोएब अख्तर ने अहम भूमिका निभाई. इन खिलाड़ियों ने न केवल भारत का प्रतिनिधित्व किया, बल्कि अपने दमदार खेल से राज्य और देश दोनों का नाम रोशन किया.

टीम ने कांस्य पदक हासिल किया

इस प्रतियोगिता का आयोजन डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (DICC) और भारतीय बधिर क्रिकेट संघ (IDCA) के संयुक्त तत्वावधान में हुआ था. टूर्नामेंट का उद्देश्य था बधिर खिलाड़ियों को वैश्विक मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देना. भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में संघर्ष, अनुशासन और साहस का परिचय दिया. कई करीबी मुकाबलों में टीम ने हार नहीं मानी और अंततः कांस्य पदक हासिल कर देश को गौरवान्वित किया.

जानकारी देती भारतीय बधिर क्रिकेट टीम के कप्तान रंजीत कुमार की पत्नी (Etv Bharat)

झारखंड के खिलाड़ियों की भूमिका रही निर्णायक

रामगढ़ के रंजीत कुमार ने टीम की कप्तानी करते हुए उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता दिखाई. उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने भारत को स्थिरता दी. हजारीबाग के दीपक यादव अपनी तेज रफ्तार गेंदों से विरोधी टीमों के बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते रहे. वहीं गिरिडीह के शोएब अख्तर ने फील्डिंग में कमाल दिखाया और कई अहम मौकों पर टीम के लिए उपयोगी रन रोके. तीनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना अंतरराष्ट्रीय कोचों और चयनकर्ताओं ने भी की.

WORLD DEAF CRICKET LEAGUE 2025
झारखंड के होनहार खिलाड़ी (Etv Bharat)

इन खिलाड़ियों की उपलब्धि झारखंड के बधिर और दिव्यांग समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है. सामाजिक संगठनों और खेल प्रेमियों ने इन्हें रियल चैंपियन कहा है. राज्य सरकार ने भी उनकी इस उपलब्धि पर बधाई दी थी. यह सफलता स्पष्ट करती है कि जब अवसर और मंच मिलता है तो दिव्यांगजन भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परचम लहरा सकते हैं.

सम्मान के बजाय उपेक्षा का दर्द

लेकिन दुख की बात यह है कि इतने गौरवपूर्ण प्रदर्शन के बावजूद यह खिलाड़ी आज भी सहयोग और पहचान के लिए दर-दर भटक रहे हैं. विश्व स्तर पर भारत को पदक दिलाने के बावजूद न तो राज्य सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता मिली और न ही सम्मान समारोह आयोजित किया गया. कई बार प्रयास करने के बावजूद खिलाड़ी अब तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात नहीं कर पाए हैं.

करीब पांच महीने बाद उन्हें आखिरकार राज्यपाल से मिलने का मौका मिला, जहां इन खिलाड़ियों ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से भेंट की. राज्यपाल ने उन्हें बधाई दी और उनके संघर्ष की सराहना की. खिलाड़ियों ने इस दौरान अपनी कठिनाइयों को साझा किया और बताया कि वे नौकरी और आर्थिक सहयोग की उम्मीद में अब भी सरकारी दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं.

परिवार की पीड़ा भी जुड़ी

भारतीय टीम के कप्तान रंजीत कुमार की पत्नी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश के लिए पदक जीता, लेकिन अब इन्हें अपनी जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है. इन्हें न नौकरी मिली, न कोई वित्तीय मदद. ये चाहते हैं कि सरकार इन्हें पहचान दे और इनके जैसे अन्य खिलाड़ियों के लिए एक स्थायी नीति बनाए.

इशारों में खिलाड़ियों ने की बात

खिलाड़ियों ने इशारों की भाषा में अपनी व्यथा व्यक्त की. उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के लिए जो किया, उसका थोड़ा सा सम्मान और समर्थन मिल जाए तो वे और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं.

प्रेरणा और सवाल दोनों छोड़ गया यह सफर

विश्व बधिर क्रिकेट लीग में मिला कांस्य पदक इन खिलाड़ियों की लगन, मेहनत और जुनून की कहानी कहता है. यह जीत न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय है. लेकिन यह भी सवाल उठती है, कि क्या हमारे समाज और सरकारें दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति अपना दायित्व निभा रही हैं? रंजीत, दीपक और शोएब आज भी उम्मीद लगाए हैं कि उनका संघर्ष किसी दिन राज्य सरकार तक पहुंचेगा और उन्हें वह सम्मान मिलेगा जिसके वे सच्चे हकदार हैं.

ये भी पढ़ें:

तीन साल बाद रांची में अंतरराष्ट्रीय वनडे का रोमांच, 30 नवंबर को भिड़ेंगी भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें

धोनी के जन्मदिन को लेकर JSCA ने किया विशेष आयोजन, खिलाड़ियों ने साझा किए यादगार पल

For All Latest Updates

TAGGED:

डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलविश्व बधिर क्रिकेट लीगDICCIDCAWORLD DEAF CRICKET LEAGUE 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.