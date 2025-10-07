ETV Bharat / state

विश्व कपास दिवस : अलवर के किसानों ने 'सफेद सोना' से क्यों किया किनारा ? यह है बड़ी वजह

राजस्थान के अलवर जिले में पांच साल में 72 हजार से घटकर 25 हजार हेक्टेयर रह गया कपास का रकबा. देखिए ये रिपोर्ट...

Cotton Production in Alwar
कपास की फसल अब घाटे का सौदा (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 7, 2025 at 5:32 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

अलवर: कभी सफेद सोना कहे जाने वाली कपास की फसल अब अलवर जिले के किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है. समय के साथ कपास का रकबा लगातार घटता जा रहा है. किसान अब कपास की जगह प्याज, बाजरा व सरसों की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. कारण है, बाजार में कपास के दामों में लगातार गिरावट, फसल उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और जमीन की घटती उर्वरा शक्ति. कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में जिले में कपास की बुवाई का रकबा 72 हजार हेक्टेयर था, जो अब घटकर साल 2024-25 में मात्र 25 हजार हेक्टेयर रह गया है.

किसान राम सिंह का कहना है कि अब कपास की फसल के उत्पादन में कमी होने लगी है. उन्होंने बताया कि पहले एक बीघा में 20 मण तक कपास होती थी, जो अब घटकर 5 से 7 मण प्रति बीघा रह गई. कई बार फसल में रोग लगने से उत्पादन प्रभावित होता है. वहीं, किसानों को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे. उन्होंने बताया कि एक ओर बीज, खाद, दवा और सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं मंडियों में कपास के दाम में निरंतर कमी आ रही है. मंडी में 6 हजार रुपए क्विंटल का भाव भी नहीं मिलता, जबकि लागत 7 हजार तक पहुंच चुकी है. राम सिंह ने बताया कि कपास की खेती लगातार कई वर्षों तक करने से जमीन की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इस कारण किसान अब कपास के बजाय बाजरे व लाल प्याज की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं.

कृषि विभाग के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) अरविंद कुमार ने बताया कि अलवर जिले में लगातार कपास की बुवाई में कमी आ रही है. वर्ष 2019 में जिले में 72 हजार हेक्टेयर जमीन में कपास की बुवाई की गई थी. वहीं, वर्ष 2025 में यह रकबा घटकर 25 हजार हेक्टेयर तक सिमट गया है. उन्होंने बताया कि कॉटन के ट्रेंड को देखें तो हर साल बुवाई के रकबे में कमी आ रही है. उन्होंने बताया कि कपास बुवाई का कम होने वाला रकबा कभी प्याज व कभी बाजरा और सरसों में बंटता रहा है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में कपास की फसल ज्यादातर रामगढ़, गोविंदगढ़, बडौदामेव, राजगढ़, मालाखेड़ा, अकबरपुर सहित अन्य क्षेत्र में ज्यादा की जाती है.

Cotton Production in Alwar
कपास का रकबा (ETV Bharat GFX)

किसान कृषि विभाग की तकनीक कम अपनाते हैं : सहायक निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि किसान कपास की बुवाई में कृषि विभाग की ओर से बताई गई तकनीक को कम अपनाते हैं. वहीं, दुकानदार व स्वयं के विवेक से फसल से कुछ न कुछ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें फसल का पूरा उत्पादन नहीं मिल पाता और किसानों को नुकसान होता है. उन्होंने बताया कि कृषि विभाग किसानों को कपास फसल के लिए पूरी तकनीक का इस्तेमाल करने की सलाह देता है, जिससे किसान जागरूक हो सकें. इसके लिए कृषि विभाग की ओर से आगामी समय में किसानों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे.

पढे़ं : इस कीड़े ने किया किसानों को बर्बाद, कपास से हो रहा मोहभंग - Cotton Farming

बाजरे की फसल का बढ़ रहा रकबा : कृषि विभाग के सहायक निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 में अलवर को तीन जिलों में बांट दिया गया. उन्होंने बताया कि 2023 में अलवर जिले में 1 लाख 47 हजार हेक्टेयर, 2024 में एक लाख 48 हजार हेक्टेयर एवं 2025 में 1 लाख 48 हजार हेक्टेयर का लक्ष्य मिला है. इस साल बाजरे की बुवाई का लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि फसलों की बुवाई के अंतिम आंकड़े गिरदावरी के बाद मिल पाएंगे.

Alwar Mandi
अलवर कृषि मंडी (ETV Bharat Alwar)

कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष सुरेश जलालपुरिया ने बताया कि पहले अलवर की कपास, खैरथल, बहरोड़, कोटपूतली सहित अन्य 25 से ज्यादा मीलों पर पहुंचती थीं. उन्होंने बताया कि अलवर की कपास से मिलने वाली रुई पंजाब, हरियाणा, गुजरात व भीलवाड़ा तक पहुंचती थीं. यहां रुई से धागा बनाया जाता है, जिनकी डिमांड फ्रांस, डेनमार्क व पोलैंड सहित अन्य यूरोपीय देशों तक रही है.

For All Latest Updates

TAGGED:

COTTON PRODUCTION IN ALWARWORLD COTTON DAY 2025FARMERS AWAY FROM COTTONसफेद सोनाWORLD COTTON DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भरतपुर की मिट्टी में खिला इजरायली 'कनक', दोगुनी पैदावार, बीज की नेपाल तक से मांग

ओडिशा समेत 7 प्रदेशों में उपचुनाव की तारीख भी आई, जानें- कब आएंगे नतीजे

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

करवा चौथ स्पेशल: आपकी पूजा थाली में ये 7 चीजें जरूर होनी चाहिए

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.