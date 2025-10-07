ETV Bharat / state

विश्व कपास दिवस : अलवर के किसानों ने 'सफेद सोना' से क्यों किया किनारा ? यह है बड़ी वजह

अलवर: कभी सफेद सोना कहे जाने वाली कपास की फसल अब अलवर जिले के किसानों के लिए घाटे का सौदा साबित हो रही है. समय के साथ कपास का रकबा लगातार घटता जा रहा है. किसान अब कपास की जगह प्याज, बाजरा व सरसों की फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. कारण है, बाजार में कपास के दामों में लगातार गिरावट, फसल उत्पादन लागत में बढ़ोतरी और जमीन की घटती उर्वरा शक्ति. कृषि विभाग के आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2019 में जिले में कपास की बुवाई का रकबा 72 हजार हेक्टेयर था, जो अब घटकर साल 2024-25 में मात्र 25 हजार हेक्टेयर रह गया है.

किसान राम सिंह का कहना है कि अब कपास की फसल के उत्पादन में कमी होने लगी है. उन्होंने बताया कि पहले एक बीघा में 20 मण तक कपास होती थी, जो अब घटकर 5 से 7 मण प्रति बीघा रह गई. कई बार फसल में रोग लगने से उत्पादन प्रभावित होता है. वहीं, किसानों को अपनी फसल के उचित दाम नहीं मिल रहे. उन्होंने बताया कि एक ओर बीज, खाद, दवा और सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं मंडियों में कपास के दाम में निरंतर कमी आ रही है. मंडी में 6 हजार रुपए क्विंटल का भाव भी नहीं मिलता, जबकि लागत 7 हजार तक पहुंच चुकी है. राम सिंह ने बताया कि कपास की खेती लगातार कई वर्षों तक करने से जमीन की उर्वरा शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है. इस कारण किसान अब कपास के बजाय बाजरे व लाल प्याज की फसल को प्राथमिकता दे रहे हैं.

कृषि विभाग के सहायक निदेशक (सांख्यिकी) अरविंद कुमार ने बताया कि अलवर जिले में लगातार कपास की बुवाई में कमी आ रही है. वर्ष 2019 में जिले में 72 हजार हेक्टेयर जमीन में कपास की बुवाई की गई थी. वहीं, वर्ष 2025 में यह रकबा घटकर 25 हजार हेक्टेयर तक सिमट गया है. उन्होंने बताया कि कॉटन के ट्रेंड को देखें तो हर साल बुवाई के रकबे में कमी आ रही है. उन्होंने बताया कि कपास बुवाई का कम होने वाला रकबा कभी प्याज व कभी बाजरा और सरसों में बंटता रहा है. उन्होंने बताया कि अलवर जिले में कपास की फसल ज्यादातर रामगढ़, गोविंदगढ़, बडौदामेव, राजगढ़, मालाखेड़ा, अकबरपुर सहित अन्य क्षेत्र में ज्यादा की जाती है.