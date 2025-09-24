विश्व गर्भनिरोधक दिवस 2025: परिवार नियोजन में पुरुष फिसड्डी, 5 महीने में 709 महिलाओं ने कराई नसबंदी!
गर्भनिरोधक के उपयोग तथा उसकी जरूरतों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 26 सितंबर को विश्व गर्भनिरोधक दिवस मनाया जाता है.
Published : September 24, 2025 at 6:43 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: पूरी दुनिया में 26 सितंबर को विश्व गर्भनिरोधक दिवस मनाया जाता है. आधुनिकता के इस दौर में महिलाएं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को लेकर काफी जागरूक हो चुकी है. लेकिन, पुरुष इस मामले में काफी पीछे नजर आ रहे हैं. गाजियाबाद के परिवार नियोजन के आंकड़े इस चिंताजनक स्थिति की ओर स्पष्ट इशारा करता है. आंकड़े बता रहे हैं कि गाजियाबाद में नसबंदी को लेकर महिलाएं अधिक जागरूक हैं. जबकि, पुरुषों में जागरूकता ना के बराबर है.
गाजियाबाद के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच महिलाओं की तुलना में केवल दो प्रतिशत पुरुषों ने ही नसबंदी कराई है. यानी इस अवधि के दौरान 709 महिलाओं ने नसबंदी कराई है, जबकि पुरुषों की संख्या केवल 15 है. ऐसे में यह आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी उठाने में महिलाएं ही अहम भूमिका निभा रही हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि परिवार नियोजन को लेकर केवल महिलाओं ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी जागरूक किया जा रहा है.
विशेषज्ञों का मानना है कि पुरुषों के नसबंदी को लेकर उदासीनता के पीछे कई सामाजिक और मानसिक कारण है. पुरुष नसबंदी को मर्दानगी से जोड़कर देखते हैं. पुरुषों में नसबंदी को लेकर जागरूकता की काफी कमी, डर और भ्रम है. जबकि, महिलाएं नसबंदी को लेकर काफी जागरूक है. महिलाएं अपने स्वास्थ्य, बच्चों की परवरिश और आर्थिक हालात को देखते हुए नसबंदी करने का फैसला ले रही है.
गाजियाबाद में महिलाएं केवल स्थाई तरीका ही नहीं बल्कि परिवार नियोजन के लिए अस्थाई तरीका भी अपना रही है. जिले में अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच 5941 महिलाओं ने आईयूसीडी (कॉपर टी) लगवाई है. जबकि, 2324 महिलाओं ने प्रसव के तुरंत बाद प्रसवोत्तर आईयूसीडी लगवाई है. इसके अतिरिक्त 8472 महिलाओं ने अंतरा इंजेक्शन जैसे गर्भनिरोधक को अपनाया है. यह आकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि महिलाएं अब परिवार नियोजन को लेकर काफी सजग हैं.
"परिवार नियोजन को लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है. जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर, नर्स, आशा और एएनएम द्वारा लोगों को परिवार नियोजन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाती है. महिला अस्पताल में परिवार नियोजन को लेकर इच्छुक महिलाओं की काउंसलिंग भी की जाती है, ताकि इस बारे में उन्हें बेहतर तरीके से समझाया जा सके. स्थाई और अस्थाई उपाय के बारे में बताया जाता है. शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में परिवार नियोजन को लेकर ज्यादा जागरूकता देखी गई है."- डॉ अखिलेश मोहन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी
IUCD और अंतरा के प्रति बढ़ा रुझान: स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, बीते एक दशक में IUCD (कॉपर टी) और अंतरा इंजेक्शन जैसे अस्थाई उपायों के प्रति महिलाओं का काफी रुझान बढ़ा है. जिसके पीछे कई कारण है.
- सरकारी अस्पतालों में IUCD (कॉपर टी) और अंतरा इंजेक्शन निशुल्क उपलब्ध है.
- ग्रामीण क्षेत्रों में IUCD (कॉपर टी) और अंतरा इंजेक्शन को लेकर लगातार आशाओं और एएनएम द्वारा महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है.
- IUCD (कॉपर टी) और अंतरा इंजेक्शन काफी सुरक्षित है. महिलाएं एक-दूसरे को देखकर प्रेरित होती हैं.
- बार-बार दवाई या कंडोम आदि के इस्तेमाल की आवश्यकता नहीं पड़ती है.
क्या होता है अंतरा इंजेक्शन ?
अंतरा इंजेक्शन एक हार्मोनल गर्भनिरोधक उपाय है. जो प्रत्येक तीन महीने में एक बार लगवाना होता है. यह इंजेक्शन शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को छोड़ता है जो कि ओवुलेशन को रोकने और गर्भधारण की संभावना को काम करता है.
क्या होता है IUCD ?
IUCD को आम बोलचाल की भाषा में कॉपर टी भी कहा जाता है. IUCD का मतलब है Intrauterine Contraceptive Device. कॉपर टी आम तौर पर 5 साल तक गर्भधारण को रोकता है. इसे सबसे सुरक्षित गर्भनिरोधक उपाय माना जाता है.
