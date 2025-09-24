ETV Bharat / state

विश्व गर्भनिरोधक दिवस 2025: परिवार नियोजन में पुरुष फिसड्डी, 5 महीने में 709 महिलाओं ने कराई नसबंदी!

नई दिल्ली/गाजियाबाद: पूरी दुनिया में 26 सितंबर को विश्व गर्भनिरोधक दिवस मनाया जाता है. आधुनिकता के इस दौर में महिलाएं स्वास्थ्य और परिवार नियोजन को लेकर काफी जागरूक हो चुकी है. लेकिन, पुरुष इस मामले में काफी पीछे नजर आ रहे हैं. गाजियाबाद के परिवार नियोजन के आंकड़े इस चिंताजनक स्थिति की ओर स्पष्ट इशारा करता है. आंकड़े बता रहे हैं कि गाजियाबाद में नसबंदी को लेकर महिलाएं अधिक जागरूक हैं. जबकि, पुरुषों में जागरूकता ना के बराबर है.

गाजियाबाद के आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच महिलाओं की तुलना में केवल दो प्रतिशत पुरुषों ने ही नसबंदी कराई है. यानी इस अवधि के दौरान 709 महिलाओं ने नसबंदी कराई है, जबकि पुरुषों की संख्या केवल 15 है. ऐसे में यह आंकड़े साफ दर्शा रहे हैं कि परिवार नियोजन की जिम्मेदारी उठाने में महिलाएं ही अहम भूमिका निभा रही हैं. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग दावा कर रहा है कि परिवार नियोजन को लेकर केवल महिलाओं ही नहीं, बल्कि पुरुषों को भी जागरूक किया जा रहा है.

विश्व गर्भनिरोधक दिवस 2025: परिवार नियोजन में पुरुष फिसड्डी (ETV Bharat)

विशेषज्ञों का मानना है कि पुरुषों के नसबंदी को लेकर उदासीनता के पीछे कई सामाजिक और मानसिक कारण है. पुरुष नसबंदी को मर्दानगी से जोड़कर देखते हैं. पुरुषों में नसबंदी को लेकर जागरूकता की काफी कमी, डर और भ्रम है. जबकि, महिलाएं नसबंदी को लेकर काफी जागरूक है. महिलाएं अपने स्वास्थ्य, बच्चों की परवरिश और आर्थिक हालात को देखते हुए नसबंदी करने का फैसला ले रही है.

गाजियाबाद में महिलाएं केवल स्थाई तरीका ही नहीं बल्कि परिवार नियोजन के लिए अस्थाई तरीका भी अपना रही है. जिले में अप्रैल से अगस्त 2025 के बीच 5941 महिलाओं ने आईयूसीडी (कॉपर टी) लगवाई है. जबकि, 2324 महिलाओं ने प्रसव के तुरंत बाद प्रसवोत्तर आईयूसीडी लगवाई है. इसके अतिरिक्त 8472 महिलाओं ने अंतरा इंजेक्शन जैसे गर्भनिरोधक को अपनाया है. यह आकड़े स्पष्ट दर्शाते हैं कि महिलाएं अब परिवार नियोजन को लेकर काफी सजग हैं.