वाराणसी में रविदास से अस्सी घाट के बीच बनेगा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल, रामनगर बंदरगाह पर रुकेंगे बड़े क्रूज

वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. ( Photo Credit; Social Media )

Published : September 7, 2025

वाराणसी : यूपी के बनारस में सबसे ज्यादा क्रूज का संचालन होता है, जो काशी को क्रूज सिटी के रूप में भी अपनी अलग पहचान दिला रहा है. बनारस में वाटर टूरिज्म तेजी से बढ़ा है. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तर्ज पर क्रूज के लिए भी एक स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल होगा. यहां पर छोटे-बड़े जहाजों का ठहराव होगा. बता दें, वाराणसी 2014 के बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अभी 7 क्रूज का संचालन हो रहा है. इनमें गंगा विलास, बंगाल गंगा, गंगोत्री, अलकनंदा जैसी लक्जरी क्रूज शामिल है. इसके साथ ही यहां पर इलेक्ट्रिक कैटमरान संचालित किया जाता है. काशी में क्रूज की डिमांड भी सबसे ज्यादा है. यही वजह है की विशेष मौकों पर यह हमेशा सोल्ड आउट होते हैं. क्रूज के लिए बनारस में वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने की कवायद चल रही है. 2023 में केंद्रीय मंत्री ने इसकी घोषणा की थी. काशी में रिवर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा : IWAI (Inland Waterways Authority of India) के वाराणसी निदेशक संजीव कुमार बताते हैं, वाराणसी में वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. छोटे और बड़े क्रूज को ठहराव दिया जाएगा. इसके लिए रविदास से अस्सी घाट के बीच स्थान को प्रपोज किया गया है. प्रपोजल लगभग पास है, जल्द ही इसका डीपीआर तैयार कर इस पर काम शुरू किया जाएगा. रामनगर बंदरगाह पर बड़े क्रूज का ठहराव पॉइंट रखा जाएगा.