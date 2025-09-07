ETV Bharat / state

वाराणसी में रविदास से अस्सी घाट के बीच बनेगा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल, रामनगर बंदरगाह पर रुकेंगे बड़े क्रूज

वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. जल्द ही डीपीआर तैयार कर इस पर काम शुरू होगा.

वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है.
वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. (Photo Credit; Social Media)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 8:29 PM IST

3 Min Read

वाराणसी : यूपी के बनारस में सबसे ज्यादा क्रूज का संचालन होता है, जो काशी को क्रूज सिटी के रूप में भी अपनी अलग पहचान दिला रहा है. बनारस में वाटर टूरिज्म तेजी से बढ़ा है. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन की तर्ज पर क्रूज के लिए भी एक स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल होगा. यहां पर छोटे-बड़े जहाजों का ठहराव होगा.

बता दें, वाराणसी 2014 के बाद वाटर ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है. अभी 7 क्रूज का संचालन हो रहा है. इनमें गंगा विलास, बंगाल गंगा, गंगोत्री, अलकनंदा जैसी लक्जरी क्रूज शामिल है. इसके साथ ही यहां पर इलेक्ट्रिक कैटमरान संचालित किया जाता है. काशी में क्रूज की डिमांड भी सबसे ज्यादा है. यही वजह है की विशेष मौकों पर यह हमेशा सोल्ड आउट होते हैं. क्रूज के लिए बनारस में वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने की कवायद चल रही है. 2023 में केंद्रीय मंत्री ने इसकी घोषणा की थी.

काशी में रिवर टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा : IWAI (Inland Waterways Authority of India) के वाराणसी निदेशक संजीव कुमार बताते हैं, वाराणसी में वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है. छोटे और बड़े क्रूज को ठहराव दिया जाएगा. इसके लिए रविदास से अस्सी घाट के बीच स्थान को प्रपोज किया गया है. प्रपोजल लगभग पास है, जल्द ही इसका डीपीआर तैयार कर इस पर काम शुरू किया जाएगा. रामनगर बंदरगाह पर बड़े क्रूज का ठहराव पॉइंट रखा जाएगा.

ड्रेजिंग का भी चल रहा है काम : उन्होंने बताया, वाराणसी में क्रूज को लेकर तेजी से स्कोप बढ़ता जा रहा है. नियमित क्रूज का संचालन किया जाए इसको लेकर ड्रेजिंग भी जोरों पर की जा रही है. वाराणसी से गाजीपुर, गाजीपुर से मझौंवा तक 3 साल का ड्रेजिंग प्रोजक्ट का काम शुरू हुआ है, जिसमें अब तक 20 फीसदी काम हो गया है. बनारस से गाजीपुर की ओर इस बार ड्रेजिंग शुरू किया जाएगा. 15 अक्टूबर से 15 जून के बीच ड्रेजिंग का काम किया जाता है. उन्होंने बताया कि इस वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल में रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर मौजूद तमाम व्यवस्थाओं को रखा जाएगा, ताकि यहां आने वाले यात्रियों को सहूलियत हो सके.

कम बजट में भेज सकेंगे सामान : उन्होंने बताया कि इस टर्मिनल में यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पर्याप्त लाइटिंग, चढ़ने की व्यवस्था, बच्चों के लिए गेमिंग जोन समेत अन्य सभी सुविधाएं जल थल दोनों मार्गों के लिए होंगी. वाराणसी में टूरिज्म के साथ कार्गो को बढ़ावा मिल सके इसको लेकर अलग-अलग तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं. एक प्रमोशन शिपमेंट का भी काम कर रहे हैं, जिसके जरिए यह बताया जा रहा है कारोबारी को किस तरीके से जलमार्ग का प्रयोग करके अपने पेरिशेबल आइटमों को दूसरे स्थान पर कम बजट में भेज सकते हैं. जल परिवहन से 40 से 50 फीसदी फेयर का फर्क होता है, जो सामान सड़क मार्ग से एक दो दिन में पहुंचता है, वह कार्गो के जरिए 5 से 6 दिन में पहुंचता है.

यह भी पढ़ें : काशी में विदेशी जजमानों के पूर्वजों को मिल रहा 'मोक्ष', पंडित ऑनलाइन करा रहे तर्पण, भीड़ से बचने के लिए हो रही प्री बुकिंग

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSCRUISE TERMINAL IN VARANASIVARANASI CRUISE TERMINAL DPRवाराणसी वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनलVARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पितृपक्ष 2025; पितरों की शांति के लिए गया जाना काफी नहीं, जानिए-काशी-प्रयागराज भी पितृमोक्ष के लिए क्यों जरूरी

50-100 बाल रोज झड़ रहे हैं तो न करें चिंता; क्यों टूटते हैं बाल? क्या है गंजेपन का राज, एक्सपर्ट से जानिए बचाव के उपाय

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

चंद्रग्रहण 2025; अयोध्या में 7 सितंबर को दोपहर बाद नहीं होंगे रामलला के दर्शन, शहर के 5 हजार मठ-मंदिर रहेंगे बंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.