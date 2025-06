ETV Bharat / state

वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे आज : लक्षणों की पहचान और सतर्कता ही है बेहतर इलाज की शुरुआत - WORLD BRAIN TUMOR DAY 2025

Published : June 8, 2025 at 7:00 AM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

जयपुर: हर साल 8 जून को मनाया जाने वाला वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे दुनियाभर में ब्रेन ट्यूमर के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके प्रभावों से लोगों को सचेत करने का एक खास दिन है. इस दिन का मकसद न सिर्फ इस घातक बीमारी के लक्षणों को समझाना है, बल्कि लोगों को समय पर जांच और इलाज के लिए जागरूक करना भी है. भारत में ब्रेन ट्यूमर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जागरूकता और चिकित्सा तकनीक में प्रगति के कारण अब समय पर इलाज संभव हो सका है. वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे का मकसद सिर्फ रोगियों के लिए सहानुभूति जताना नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को इस बीमारी की गंभीरता, उसके लक्षण, इलाज और रोकथाम के प्रति जागरूक करना है. यह दिन सिखाता है कि वक़्त रहते पहचानी गई बीमारी और चिकित्सा विज्ञान में नए तरीके किसी भी बड़ी चुनौती से जीत सकते हैं. इस बार इस खास मौके पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने Awareness is the Best Cure यानी जागरूकता ही बचाव का सबसे अच्छा तरीका, थीम दी है.

क्या होता है ब्रेन ट्यूमर?: भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जयपुर के वरिष्ठ न्यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दीपक वंगानी ने बताया कि ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में पाई जाने वाली असामान्य कोशिकाओं के असंतुलित विकास से उत्पन्न होता है. ये कोशिकाएं धीरे-धीरे मस्तिष्क की कार्य क्षमता को प्रभावित करने लगती हैं और रोगी के जीवन पर गंभीर असर डाल सकती हैं. डॉक्टरों के अनुसार, दो प्रकार के प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर होते हैं. प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर, मस्तिष्क की कोशिकाओं से उत्पन्न होता है, जबकि सेकेंडरी ट्यूमर शरीर के अन्य अंगों जैसे कि फेफड़े, स्तन या पेट में पहले से मौजूद कैंसर के मस्तिष्क में फैलने से बनते हैं.

वरिष्ठ न्यूरोऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दीपक वंगानी (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढ़ें: ब्रेन ट्यूमर से आवाज खो बैठे राय सिंह का सफल रहा ऑपरेशन, फिर से सामान्य जिंदगी में हुए दाखिल