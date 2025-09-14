ETV Bharat / state

वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की बेटियों का दमखम: जैस्मिन ने जीता गोल्ड, नूपुर ने सिल्वर, पूजा बोहरा को ब्रॉन्ज

World Boxing Championship 2025: भिवानी की जैस्मिन लेम्बोरिया ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड, नूपुर ने सिल्वर और पूजा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता.

World Boxing Championship 2025
World Boxing Championship 2025 (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 11:52 AM IST

भिवानी: इंग्लैंड के लिवरपुल में हुई वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भिवानी की जैस्मिन लेम्बोरिया ने देश का नाम रोशन किया. उन्होंने 57 किलोग्राम भारवर्ग में पोलैंड की जूलिया स्जेरेमेटा को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया. पूरे मुकाबले में जैस्मिन ने आक्रामक और संतुलित प्रदर्शन किया. जीत के बाद उनके परिवार और गांव में जश्न का माहौल है. कोच और चाचा संदीप लेम्बोरिया ने बताया कि जैस्मिन मेहनत और तैयारी के साथ गई थी, और उम्मीदों के अनुसार देश के लिए गोल्ड लेकर लौटी.

जैस्मिन का अंतरराष्ट्रीय अनुभव बना जीत की कुंजी: जैस्मिन पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं. 2024 पेरिस ओलिंपिक में भारत के लिए खेला. 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य और 2021 एशियाई चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज जीता था. 2025 के वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में भी उन्होंने गोल्ड अपने नाम किया. उनके करियर में निरंतरता और प्रदर्शन की गुणवत्ता ने उन्हें इस चैंपियनशिप में विजेता बना दिया. जैस्मिन के इस सफर ने यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

नूपुर श्योराण को सिल्वर: भिवानी की नूपुर श्योराण ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 80+ किलोग्राम वर्ग में सिल्वर मेडल जीता. उन्होंने सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की, लेकिन फाइनल में पोलैंड की खिलाड़ी से हार गईं. इस हार के बावजूद उनका प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में सराहनीय रहा. नूपुर ने बॉक्सिंग की शुरुआत करीब साढ़े सात साल पहले की थी. वह दिन में दो बार ढाई घंटे की कड़ी प्रैक्टिस करती थीं और अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखती थीं. पढ़ाई में भी वह अव्वल थीं, 12वीं में 92 प्रतिशत अंक हासिल किए थे.

पूजा बोहरा ने जीता ब्रॉन्ज: भिवानी की तीसरी बॉक्सर पूजा बोहरा ने 80 किलोग्राम भारवर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया. सेमीफाइनल में इंग्लैंड की खिलाड़ी से हार के बावजूद उन्होंने पहले ही अंतिम चार में पहुंचकर मेडल सुनिश्चित कर लिया था. पूजा ने 2009 में बॉक्सिंग शुरू की थी और अब तक 8 बार सीनियर चैंपियन, 2 बार एशियन चैंपियन बन चुकी हैं. वह एशियन गेम्स और 2020 ओलिंपिक में भी भाग ले चुकी हैं. उनके 16 साल के लंबे अनुभव का ही नतीजा है कि वह इस बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी पदक जीतने में सफल रहीं.

