गरियाबंद में विश्व बांस दिवस पर शुरू हुआ 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

गरियाबंद: उदंती सीतानदी टाइगर रिज़र्व में विश्व बांस दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य आयोजन किया गया. इस अवसर पर इन्दागांव (बफर) परिक्षेत्र में 1200 बांस के पौधों का रोपण किया गया, साथ ही बांस हस्तकला प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया गया. वन विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप और प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) अरुण पाण्डेय शामिल हुए.



विश्व बांस दिवस पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर: असम की प्रसिद्ध पर्यावरणविद् और 'बैम्बू लेडी ऑफ इंडिया' नीरा सरमा के नेतृत्व में ग्राम कोयबा और इन्दागांव के ग्रामीणों ने इन्दागांव परिक्षेत्र के 5 हेक्टेयर क्षेत्र में 1200 बांस के पौधों का रोपण किया. यह कदम पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.



बांस हस्तकला कार्यशाला: मैनपुर स्थित फारेस्ट कॉलोनी के ट्रेनिंग हॉल में तीन दिवसीय बांस हस्तकला कार्यशाला का आयोजन किया गया. नीरा सरमा और उनकी टीम ने ग्रामीणों, विशेष रूप से कमार समुदाय (PVTG) के शिल्पकारों को बांस से जेवर और अन्य हस्तशिल्प बनाने की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया. कार्यशाला में बांस के जेवरों की प्रदर्शनी भी आयोजित की गई. बांस से बने जेवरों को देखकर लोगों ने बनाने वालों की जमकर तारीफ की. साथ लोगों ने खुद भी इस तरह के जेवर बनाने की ट्रेनिंग लेने की बात कही. अगले दो दिनों में ग्राम कठवा और कुल्हाड़ीघाट में भी प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी.



कमार समुदाय की महिलाओं को रोजगार दिलाना उद्देश्य: कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टाइगर रिज़र्व के आसपास के ग्रामीणों, विशेषकर बांस शिल्प से जुड़े कमार समुदाय, को प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी आय बढ़ाना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. वर्तमान में स्थानीय शिल्पकार मुख्य रूप से बांस की टोकरी और सूपा बनाते हैं, लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद वे उच्च मूल्य के जेवर और अन्य हस्तशिल्प तैयार कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा.

पर्यावरण को भी होगा फायदा: यह आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, बल्कि स्थानीय समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और टाइगर रिज़र्व के आसपास सतत विकास को प्रोत्साहन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बांस आधारित हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी.

