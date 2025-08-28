भिवानी: विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 13 से 21 सितंबर तक जापान के टोक्यो में होगी, जिसके लिए भिवानी जिले के गांव देवसर निवासी यशवीर सिंह ने क्वालीफाई किया है. यशवीर सिंह के अलावा इस चैंपियनशिप में ओलंपिक विजेता नीरज चौपड़ा और सचिन यादव भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे.

पूरे जिले में खुशी का माहौल: यशवीर की उपलब्धि से ना केवल देवसर बल्कि पूरे जिले भर में खुशी का माहौल है. यशवीर के चाहने वालों का कहना है कि यशवीर एक होनहार खिलाड़ी हैं. उन्हें पूरा विश्वास है कि इस चैंपियनशिप में वह गोल्ड मेडल जीतकर ना केवल गांव, बल्कि देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करेंगे.

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 (ETV Bharat)

"नीरज चोपड़ा के साथ मैदान में उतरना गौरव का क्षण": विश्व एथलीट चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई होने पर यशवीर सिंह ने कहा कि ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा के साथ मैदान में उतरना उनके लिए गौरव का क्षण होगा. इस चैंपियनशिप के लिए उन्होंने खूब मेहनत की है. उन्हें पूरा विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में वे स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे.

पिता बोले- "गोल्ड जीतेगा बेटा": वहीं, यशवीर के पिता राय सिंह को पूरा विश्वास है कि उनका बेटा ना सिर्फ इस प्रतियोगिता में गोल्ड जीतेगा, बल्कि भविष्य में ओलंपिक में भी देश के लिए पदक लाएगा.

पिता ने दी ट्रेनिंग: इस बारे में सनफ्लैग मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रशासक डॉ राजकुमार देवसर ने बताया कि यशवीर का यह सफर सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि उनके पिता राय सिंह के सपनों और मार्गदर्शन की भी कहानी है. यशवीर के पिता खुद एक राष्ट्रीय पदक विजेता और भाला फेंक खिलाड़ी रह चुके हैं. उन्होंने अपने बेटे को भी इसी खेल में पारंगत किया. वे ही यशवीर के पहले कोच बने.

कई प्रतियोगिता में हासिल की है जीत: डॉ राजकुमार देवसर ने आगे बताया कि यशवीर ने पहले भी कई प्रतियोगिताओं में अपनी काबिलियत साबित की है. मई 2025 में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 82.57 मीटर का भाला फेंककर उन्होंने अपनी श्रेष्ठता दिखाई. इसके बाद जून 2025 में उज्बेकिस्तान में उन्होंने स्वर्ण पदक जीते. अब टोक्यो में 13 से 21 सितंबर तक होने वाली 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उनकी निगाहें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों के बीच अपनी जगह बनाने पर हैं.

गांव और परिवार को यशवीर से कई उम्मीदें: जिला पार्षद मोनू देवसर भी यशवीर की इस उपलब्धि को गांव के अन्य युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत मानते हैं. जिला पार्षद का कहना है कि यशवीर की यह सफलता दिखाती है कि कड़ी मेहनत, सही मार्गदर्शन और अटूट विश्वास के साथ छोटे से गांव का एक लड़का भी विश्व पटल पर अपनी पहचान बना सकता है. पूरे गांव और परिवार को यशवीर से बहुत उम्मीदें हैं.

ये भी पढ़ें: हरियाणा में महिलाओं की बल्ले-बल्ले, 25 सितंबर से हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए