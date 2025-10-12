क्या होता है आर्थराइटिस?, कैसे करें इससे बचाव, जानिए हड्डी रोग विशेषज्ञ से
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञों ने बताई खास बातें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 12, 2025 at 10:15 AM IST
लखनऊ: विश्व आर्थराइटिस दिवस के मौके पर शनिवार को किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के सचिव व केजीएमयू में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर डॉ. संजीव कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, गठिया (आर्थराइटिस) से बचाव और नियंत्रण के लिए नियमित व्यायाम बेहद जरूरी होता है. यह जोड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है और दर्द व जकड़न को कम करता है. यह मांसपेशियों को मजबूत और वजन को नियंत्रित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.
प्रो. आशीष कुमार ने बताया कि जॉइंट रिप्लेसमेंट (जोड़ प्रत्यारोपण) ही एकमात्र विकल्प नहीं है. यदि समय पर रोग की पहचान कर ली जाए तो फिजियोथेरेपी, दवाइयों और जीवनशैली में सुधार से इलाज आसान हो जाता है. कार्यक्रम में डॉ. विकास वर्मा और डॉ. मधुसूदन मिश्रा ने भी गठिया के कारण, इसके लक्षण, समय पर जांच एवं निदान के महत्व व उपलब्ध उपचार के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी.
गठिया: गठिया (आर्थराइटिस) जोड़ों की सूजन को संदर्भित करता है. इसके कारण व्यक्ति को दर्द और सूजन जैसी समस्यों का सामना करना पड़ता है.
इन कारणों से हो सकता ऑर्थराइटिस
1- माता-पिता में ऑर्थराइटिस के लक्षण होने से बच्चों में इसकी संभावना बढ़ जाती है.
2- नींद पूरी न होना, लाइफस्टाइल खराब होना और खान-पान गड़बड़ होना.
3- विटामिन डी की कमी से लोगों में ऑर्थराइटिस की समस्या आ जाती है.
4- अधिक तनाव लेना और दूषित हवा में रहना भी इसका कारण माना जाता है.
5- अगर शरीर के किसी हिस्से में बार-बार चोट लगी है तो भी दिक्कतें आ सकती हैं.
लक्षण
- जोड़ों में दर्द.
- उंगलियों व जोड़ों में सूजन.
- चलने में कठिनाई.
- जोड़ों में अकड़न.
बचाव: गठिया रोगी घुटनों के बल बैठने से बचें. वेस्ट्रन टॉयलेट का इस्तेमाल करें. जोड़ो के तरल पदार्थ कॉर्टिलेज बरकरार रखने के लिए कसरत करें. पैदल अवश्य चलें. अत्याधिक जीना चढ़ने उतरने से बचें.
