ETV Bharat / state

विश्व वास्तुकला दिवस : उदयपुर में 'रंगत-रास्ता री', सड़कों पर बिखर रहे कला के रंग

विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर उदयपुर में अनोखा आयोजन किया गया.

विश्व वास्तुकला दिवस पर विशेष आयोजन
विश्व वास्तुकला दिवस पर विशेष आयोजन (ETV Bharat Udaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 6, 2025 at 4:43 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

उदयपुर : झीलों की नगरी आज रंगों की नगरी बन गई है. विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर उदयपुर ने अपने नागरिकों को दी है कला की सबसे सुंदर सौगात- 'रंगत-रास्ता री'. आज विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर उदयपुर में एक अनूठे आयोजन की शुरुआत हुई है. झीलों की नगरी उदयपुर अब कला और संस्कृति के रंगों से दुल्हन की तरह सज रही है. दरअसल, उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के तत्वावधान में अर्बन स्केचर्स उदयपुर, क्रिएटिव सर्किल और ऐसा फॉर यू की संयुक्त पहल पर एक अनूठा कला एवं संस्कृति उत्सव 'रंगत-रास्ता री' का आयोजन 6 से 16 अक्टूबर तक किया जा रहा है. इस आयोजन में 75 आर्किटेक्ट 150 से ज्यादा युवा और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भाग ले रही हैं.

अंडरपास बना उदयपुर का नया आर्ट लैंडमार्क : आरटीओ अंडरपास, जो अब तक शहर का एक आम रास्ता था, आज एक ओपन-एयर आर्ट गैलरी बन चुका है. सुबह से ही दर्जनों कलाकारों, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने अपने रंगों से दीवारों को जीवंत कर दिया. कहीं पर गवरी की झलक, कहीं गणगौर की आभा तो कहीं मेवाड़ी लोककथाओं के पात्र आकार ले रहे हैं. हर स्ट्रोक में है शहर की पहचान और हर रंग में छिपी है अपनी संस्कृति की कहानी.

उदयपुर में 'रंगत-रास्ता री' (ETV Bharat Udaipur)

पढे़ं. इंदौर के दंपती अलवर में लोगों को पढ़ा रहे स्वच्छता का पाठ, स्ट्रीट आर्ट के जरिए दे रहे संदेश

यह हो रहा अनूठा आयोजन : यह आयोजन विश्व झीलों की नगरी उदयपुर अब कला और संस्कृति के रंगों से सजेगी. उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के तत्वावधान में अर्बन स्केचर्स उदयपुर, क्रिएटिव सर्किल और ऐसा फॉर यू की संयुक्त पहल पर एक अनूठा कला एवं संस्कृति उत्सव 'रंगत-रास्ता री' का आयोजन आज से 16 अक्टूबर तक किया जा रहा है. यह आयोजन विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ. इसके तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों को कला का मंच बनाया गया. आयोजन संयोजक आर्किटेक्ट सुनील एस. लड्ढा बताते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ दीवारें न देखें, बल्कि उनमें अपनी कहानियां खोजें. शहर सिर्फ इमारतों का समूह नहीं होता, बल्कि एक जीवित कैनवास होता है.

विश्व वास्तुकला दिवस पर विशेष
विश्व वास्तुकला दिवस पर विशेष (ETV Bharat GFX)

कला, संस्कृति और वास्तुकला का संगम : यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया कि यह उत्सव शहर की सांस्कृतिक आत्मा को सार्वजनिक स्थानों पर जीवंत करने का प्रयास है. नागरिक, कलाकार, विद्यार्थी, आर्किटेक्ट और डिजाइनर मिलकर सड़कों, दीवारों और संरचनाओं को अपनी सृजनशीलता से सजा रहे हैं. उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि उदयपुर की पहचान केवल उसकी झीलों से नहीं, बल्कि उसकी रचनात्मक आत्मा से भी हो.

संस्कृति उत्सव 'रंगत-रास्ता री'
संस्कृति उत्सव 'रंगत-रास्ता री' (ETV Bharat Udaipur)

पढे़ं. Sun City Jodhpur : भीतरी शहर में तैयार हो रहीं Blue Streets, पेंटिंग देख पर्यटक हो रहे आकर्षित

नागरिकों के लिए, नागरिकों द्वारा : आयोजन संयोजक और प्रसिद्ध आर्किटेक्ट सुनील एस. लड्ढा ने बताया कि प्रथम चरण में अंडरपास के करीब 5 हजार वर्गमीटर क्षेत्र को सजाने के कार्य में 75 से अधिक आर्टिस्ट के साथ कलाप्रेमी शहरवासी व कला विद्यार्थी शामिल हुए हैं. 'रंगत-रास्ता री' केवल एक प्रदर्शनी नहीं, बल्कि नागरिक सहभागिता का उत्सव है. इसका उद्देश्य है कि हर नागरिक अपने शहर के सौंदर्यीकरण में योगदान दें, ताकि सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि संवाद और अभिव्यक्ति के मंच बनें. हर रंग एक कहानी कहेगा और हर स्ट्रोक शहर की पहचान बनेगा.

रंगों से संवाद करती दीवारें
रंगों से संवाद करती दीवारें (ETV Bharat Udaipur)

वास्तुकला दिवस पर नई सौगात : विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर शहर के आर्किटेक्ट्स प्रतिभागी कलाकारों और विद्यार्थियों को वास्तुकला की बारीकियों से अवगत हो रहे हैं. इस दौरान गवरी, गणगौर, मेवाड़ी परंपरा जैसी थीम पर आधारित पेंटिंग्स से अंडरपास सुसज्जित हो रहा है, जिससे उदयपुर का शहरी परिदृश्य नई पहचान मिलेगी. विश्व वास्तुकला दिवस के मौके पर अंडरपास में एक प्रेरक इंटरैक्टिव वर्कशॉप भी आयोजित हुई. आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा की पहल पर आयोजित हुई इस कार्यशाला में शहर के युवा आर्किटेक्ट्स ने विद्यार्थियों को बताया कि कैसे हर भवन, हर संरचना, एक जीवित कला कृति होती है और वास्तुकला, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संवाद है. पावरपॉइंट प्रस्तुतियों और लाइव स्केच सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को बताया गया कि 'डिज़ाइन केवल रेखा नहीं, बल्कि सोच की दिशा है'.

युवा और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भाग ले रही हैं
युवा और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भाग ले रही हैं (ETV Bharat Udaipur)

पढे़ं. Rajasthan: जयपुर की विरासत को वॉटर कलर से जीवंत करने में जुटे देशी-विदेशी अर्टिजन्स

रंगों से संवाद करती दीवारें : अंडरपास की हर दीवार अब एक कहानी कह रही है. कहीं बच्ची के हाथ में ब्रश है, कहीं बुजुर्ग कलाकार अपने अनुभव से रंग भर रहे हैं. दीवारों पर दिख रहे हैं उदयपुर की झीलें, मंदिरों की परछाइयां और लोककला के चटख रंग. यह नजारा न केवल सौंदर्य का, बल्कि सामूहिक सृजन का उत्सव है.

अंडरपास बना उदयपुर का नया आर्ट लैंडमार्क
अंडरपास बना उदयपुर का नया आर्ट लैंडमार्क (ETV Bharat Udaipur)

For All Latest Updates

TAGGED:

विश्व वास्तुकला दिवसRANGAT RASTA RISPECIAL PROGRAM IN UDAIPURWORLD ARCHITECTURE DAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

SMS अस्पताल अग्निकांड: FSL टीम ने कलेक्ट किए सैंपल, भाजपा विधायक बोले- मुलाकात करना समस्या का समाधान नहीं

शरद पूर्णिमा पर देर रात बंटती है विशेष आयुर्वेदिक खीर, जानिए क्यों है खास...

बड़ी राहत: 1 सितंबर 2014 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को मिलेगा उच्च पेंशन का लाभ

अगर आप भी अधिक तेल का सेवन करते तो हो जाइए सावधान, बढ़ता तेल का सेवन बन सकता है खतरा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.