विश्व वास्तुकला दिवस : उदयपुर में 'रंगत-रास्ता री', सड़कों पर बिखर रहे कला के रंग

उदयपुर : झीलों की नगरी आज रंगों की नगरी बन गई है. विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर उदयपुर ने अपने नागरिकों को दी है कला की सबसे सुंदर सौगात- 'रंगत-रास्ता री'. आज विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर उदयपुर में एक अनूठे आयोजन की शुरुआत हुई है. झीलों की नगरी उदयपुर अब कला और संस्कृति के रंगों से दुल्हन की तरह सज रही है. दरअसल, उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के तत्वावधान में अर्बन स्केचर्स उदयपुर, क्रिएटिव सर्किल और ऐसा फॉर यू की संयुक्त पहल पर एक अनूठा कला एवं संस्कृति उत्सव 'रंगत-रास्ता री' का आयोजन 6 से 16 अक्टूबर तक किया जा रहा है. इस आयोजन में 75 आर्किटेक्ट 150 से ज्यादा युवा और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं भाग ले रही हैं. अंडरपास बना उदयपुर का नया आर्ट लैंडमार्क : आरटीओ अंडरपास, जो अब तक शहर का एक आम रास्ता था, आज एक ओपन-एयर आर्ट गैलरी बन चुका है. सुबह से ही दर्जनों कलाकारों, स्कूली विद्यार्थियों और नागरिकों ने अपने रंगों से दीवारों को जीवंत कर दिया. कहीं पर गवरी की झलक, कहीं गणगौर की आभा तो कहीं मेवाड़ी लोककथाओं के पात्र आकार ले रहे हैं. हर स्ट्रोक में है शहर की पहचान और हर रंग में छिपी है अपनी संस्कृति की कहानी. उदयपुर में 'रंगत-रास्ता री' (ETV Bharat Udaipur) पढे़ं. इंदौर के दंपती अलवर में लोगों को पढ़ा रहे स्वच्छता का पाठ, स्ट्रीट आर्ट के जरिए दे रहे संदेश यह हो रहा अनूठा आयोजन : यह आयोजन विश्व झीलों की नगरी उदयपुर अब कला और संस्कृति के रंगों से सजेगी. उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) के तत्वावधान में अर्बन स्केचर्स उदयपुर, क्रिएटिव सर्किल और ऐसा फॉर यू की संयुक्त पहल पर एक अनूठा कला एवं संस्कृति उत्सव 'रंगत-रास्ता री' का आयोजन आज से 16 अक्टूबर तक किया जा रहा है. यह आयोजन विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर प्रारंभ हुआ. इसके तहत शहर के सार्वजनिक स्थलों को कला का मंच बनाया गया. आयोजन संयोजक आर्किटेक्ट सुनील एस. लड्ढा बताते हैं कि हम चाहते हैं कि लोग सिर्फ दीवारें न देखें, बल्कि उनमें अपनी कहानियां खोजें. शहर सिर्फ इमारतों का समूह नहीं होता, बल्कि एक जीवित कैनवास होता है.