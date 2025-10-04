ETV Bharat / state

विश्व पशु दिवस : बेजुबानों के पालनहार बने प्रदीप, हर दिन 350 स्ट्रीट डॉग्स को खिलाते हैं खाना

प्रदीप सिंह शेखावत बेजुबानों की भूख मिटाने का नेक काम करीब 28 साल से कर रहे हैं. हर दिन करते हैं पशु सेवा...

जयपुर: विश्व पशु दिवस हर साल 4 अक्टूबर को मनाया जाता है. यह दिन जानवरों के अधिकारों और कल्याण के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि सभी जीवित प्राणी, चाहे पालतू हो या जंगली, वे संवेदनशील हैं और देखभाल और सम्मान के हकदार हैं. इस खास दिन पर हम आप को मिलाते हैं जयपुर के प्रदीप सिंह शेखावत से, जो 1996 से स्ट्रीट डॉग्स की सेवा में लगे हुए है.

एक स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाने से शुरू हुआ प्रदीप शेखावत का सफर आज 350 स्ट्रीट डॉग्स तक पहुंच गया है. प्रदीप सर्दी, बारिश या गर्मी, 365 दिन बेजुबान पशुओं को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं. इतना ही नहीं, डॉग्स का मेडिकल उपचार भी यही देखते हैं. देखिए विश्व पशु दिवस पर ये खास रिपोर्ट...

एनिमल लवर प्रदीप का सेवा कार्य, सुनिए ये खास बातचीत... (ETV Bharat Jaipur)

1996 से स्ट्रीट डॉग्स की सेवा का सफर : गुलाबी नगरी जयपुर के प्रदीप सिंह शेखावत ने पशु प्रेम की नई मिसाल पेश की है. बेजुबान जानवरों की सेवा को लेकर उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है. प्रदीप रोजाना 350 स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाते हैं. एक घायल स्ट्रीट डॉग को पहले दवा और फिर खाना खिलाने से शुरू हुआ प्रदीप शेखावत का सफर आज 350 स्ट्रीट डॉग्स तक पहुंच गया है.

प्रदीप बताते हैं कि तकरीबन 28 साल पहले एक सड़क पर जख्मी श्वान को देखा. उसे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और उसके जो जख्म थे, उसमें भी काफी कीड़े पड़े हुए थे. उस श्वान को दर्द से बिलखता देखा नहीं गया. उसे उठा कर एक सुरक्षित जगह रखा, फिर उसकी सेवा करनी शुरू की. किसी ने कहा कीड़े मरने के लिए केरोसिन तेल डाल दो, किसी ने क्या सलाह दी, लेकिन मैंने डॉक्टर की सलाह से उसे दवाई लगाई और उसे नियमित खाना खिलाने लग गया. वो धीरे-धीरे सही हो गया, लेकिन उस घटना के बाद मेरे जीवन का सफर बदल गया. मैं हर दिन श्वान को खाना खिलाने जाने लगा. धीरे-धीरे एक से दो श्वान हुए, फिर तीन. ऐसे करते-करते इनकी संख्या सैकड़ों में हो गई. प्रदीप बताते हैं कि 1996 से शुरू हुआ इन बेजुबानों की सेवा का सफर निरंतर आज भी जारी है. आज भी हर दिन 350 श्वानों के लिए शाम को खाना खिलाने जाते हैं.

World Animal Day 2025
एनिमल लवर प्रदीप सिंह... (ETV Bharat GFX)

बेजुबानों के लिए रिश्तेदारों के घर जाना छूटा : प्रदीप कहते हैं कि वह पहले नियमित मंदिर में दर्शन करने जाते थे, लेकिन जब से इन स्ट्रीट डॉग की सेवा में लगे हैं, तब से उनका मंदिर जाना भी छूट गया. इतना ही नहीं, पिछले कई सालों से वह अपने किसी रिश्तेदार के भी कार्यक्रम में शामिल होने नहीं गए, जहां पर उन्हें रात में रुकना पड़े. प्रदीप कहते हैं कि यदि मैं एक भी दिन कहीं चला जाऊं तो इन बेजुबानों को खाना कौन खिलाए ? हर दिन शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक यह बेजुबान मेरा इंतजार करते हैं. ऐसे में अब इन्हें छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता. कई रिश्तेदारों की शिकायत भी है, लेकिन मेरी पत्नी इस कमी को पूरा करने की कोशिश करती है.

हालांकि, शुरुआत में जरूर शिकायतें होती थीं, लेकिन अब सबको धीरे-धीरे समझ आ गया कि मैं किस काम में लगा हूं, जिसकी वजह से नहीं आ सकता. अब वह भी मुझे समझने लगे हैं. प्रदीप कहते हैं कि बेजुबानों (जानवरों) को भोजन कराना भगवान की सेवा करने से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन बेजुबानों में स्वयं भगवान का वास होता है और उनकी सेवा करने से ही सच्चा पुण्य प्राप्त होता है. यह भी कहा गया है कि बेजुबानों को खाना खिलाने से पुण्य मिलता है. कुंडली के ग्रह मजबूत होते हैं और जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होती हैं, लेकिन वे सेवा इसलिए करते हैं, क्योंकि ये बेजुबान तो भोजन मांग नहीं सकते. इसलिए वो इनकी खामोश आवाज को समझ इन्हें भोजन कराते हैं.

लोगों के विरोध से हुआ सामना : राजस्थान भी उन प्रदेश में से एक है, जहां आवारा पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है. खास कर श्वान की, जिनको लेकर समाज में अच्छी धारणा भी नहीं है. विश्व पशु दिवस हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति की तरह आवारा पशुओं को भी अपना जीवन जीने का अधिकार है. गली-मोहल्लों में आए दिन हम देखते हैं कि इन आवारा श्वान पर कोई भी हमला कर देता है. उन्हें मार देता है, जख्मी कर देता है.

Treatment of Street Dogs
श्वान का इलाज करवाते प्रदीप सिंह शेखावत (ETV Bharat Jaipur)

ऐसे में आज का दिन हमें बताता है कि हर व्यक्ति को इन आवारा पशुओं के प्रति दया-करुणा का भाव रखना चाहिए. प्रदीप कहते हैं कि जब उन्होंने इन श्वानों को खाना खिलाना शुरू किया तब आस-पास के लोगों का विरोध झेलना पड़ा. लोगों ने तरह-तरह की बातें की, पाखंडी बताया. इतना ही नहीं, कई बार तो गाली-गलौच के साथ हाथापाई पर उतर आते थे, लेकिन उन्होंने खाना खिलाना नहीं छोड़ा.

खाने के साथ दवा का इंतजाम : प्रदीप स्ट्रीट डॉग्स को दूध-ब्रेड के साथ वेज बिरयानी देते हैं. पशु सेवा में प्रदीप के कुछ दोस्त भी मदद करते हैं. प्रदीप बताते हैं कि हर दिन 350 श्वानों के खाने में तकरीबन 2000 का खर्च होता है. कुछ चावल की व्यवस्था एनिमल लवर गुलशन भाटिया कर देते हैं, बाकी वो अपनी जेब से खर्च करते हैं. उन्होंने इन श्वानों के भोजन में कभी कमी नहीं की. ईश्वर सब देखता है. जब से श्वान को भोजन कराने लगे हैं, तब से उनकी इनकम में भी बरकत हुई है. कभी भी ऐसा नहीं लगा कि इनके लिए कुछ कम पड़ रहा है. प्रदीप तीन श्वान को अपने घर में पालते हैं. उनके लिए अलग से टीन शेड लगा रखा है, ताकि वो आराम से खेलते रहें. प्रदीप इन श्वान को भोजन के साथ उनकी सेहत का भी विशेष ध्यान रखते हैं. किसी डॉग के घाव होने या बीमार होने पर उसके इलाज की जिम्मेदारी भी स्वयं निभाते हैं. प्रदीप बताते हैं कि उनकी इस मुहिम में उनकी पत्नी और बेटे का भी भरपूर सहयोग रहता है.

