विश्व अल्जाइमर दिवस: अकेलापन-अवसाद बन सकता है अल्जाइमर का कारण, अब बुजुर्गों की ये बीमारी युवाओं में भी
आमतौर पर बुजुर्गों में होने वाली बीमारी अल्जाइमर अब युवाओं में भी दिखने लगी है.
Published : September 21, 2025 at 6:32 AM IST
जयपुर: बीते कुछ वर्षों में अल्जाइमर के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली है. आमतौर पर यह बीमारी बुजुर्गों में या फिर 60 वर्ष से अधिक की आयु में लोगों में आम है. लेकिन धीरे-धीरे युवा भी इस बीमारी की गिरफ्त में आ रहे हैं. जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल का कहना है कि अल्जाइमर होने के कई कारण हो सकते हैं. इस बीमारी में ब्रेन के सेल्स मरने लगती हैं. दिमाग सिकुड़ने लगता है और मरीज को भूलने की बीमारी हो जाती है.
8 मिलियन लोग पीड़ित: विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है. इस मौके पर अल्जाइमर को लेकर डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया के आंकड़ों की मानें, तो भारत में लगभग 8 मिलियन लोग अल्जाइमर से पीड़ित है. भविष्य में इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है. वैसे तो अल्जाइमर के कई कारण होते हैं, लेकिन अवसाद और अकेलेपन के कारण अल्जाइमर का रिस्क काफी हद तक बढ़ जाता है.
युवाओं में भी बढ़ रही बीमारी: डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल का कहना है कि अल्जाइमर का खतरा माता-पिता से बच्चों में हो सकता है. इसके अलावा जेनेटिक कारणों के चलते भी अल्जाइमर का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है. डॉ खंडेलवाल का कहना है कि अस्पताल में पिछले कुछ समय से ऐसे मरीज सामने आ रहे हैं, जो अवसाद से पीड़ित हैं. इनमें युवाओं की संख्या अधिक है. ऐसे में अवसाद और अकेलापन अल्जाइमर का कारण हो सकता है. आमतौर पर जेनेटिक कारणों के चलते अल्जाइमर का खतरा युवाओं में अधिक है. लेकिन बिगड़ती लाइफस्टाइल भी इस रोग का प्रमुख कारण बन सकती है.
क्या है इस बीमारी के लक्षण और कारण: डॉ दिनेश खंडेलवाल का कहना है कि अल्जाइमर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति की याददाश्त कमजोर होने लगती है. 80 साल की उम्र में 50 फीसदी लोगों में अल्जाइमर आम बीमारी है. डॉक्टर खंडेलवाल का कहना है कि अल्जाइमर से पीड़ित व्यक्ति दूसरों पर निर्भर हो जाता है. जिसके कारण परिवार में अन्य लोगों को भी काफी समस्या होती है. इसके अलावा अन्य कुछ ऐसे लक्षण हैं जो मरीज में देखने को मिलते हैं.
एडवांस इलाज नहीं: डॉक्टर दिनेश खंडेलवाल का कहना है कि अल्जाइमर के इलाज के लिए अभी भी एडवांस मेडिकल फैसिलिटी देश में उपलब्ध नहीं है. फिलहाल देश में जिस उपचार पद्धति का उपयोग किया जा रहा है वह अल्जाइमर को कुछ समय के लिए बढ़ने से रोकती है. लेकिन दवा बंद करते ही एक बार फिर समस्या जस की तस रह जाती है. जबकि अमेरिका जैसे देशों में इस बीमारी के इलाज के लिए एडवांस इलाज उपलब्ध है, जो बीमारी को पूरी तरह से खत्म कर देता है. बीमारी की रोकथाम के लिए सबसे पहले लाइफस्टाइल को सुधारना जरूरी है. स्मोकिंग-शराब से दूरी भी बहुत जरूरी है.