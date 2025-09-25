ETV Bharat / state

उत्तराखंड में ICU संचालन की प्रक्रिया में सुधार करने में जुटा महकमा, सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे सुझाव

उत्तराखंड में आईसीयू संचालन की प्रक्रिया में सुधार को लेकर विस्तृत सुझाव किया जाएगा तैयार, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों से मांगे हैं सुझाव

Uttarakhand Health Department
बैठक लेते स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार (फोटो सोर्स- Health Department)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 9:04 PM IST

Updated : September 25, 2025 at 9:53 PM IST

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड सरकार ने राजकीय और निजी अस्पतालों में आईसीयू सेवाओं को लेकर गंभीर पहल शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर आईसीयू संचालन के मानक और गुणवत्ता सुधार के लिए विस्तृत सुझाव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला: दरअसल, आईसीयू संचालन से संबंधित वर्तमान गाइडलाइन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला के दौरान सचिव ने कहा कि आईसीयू सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के मानक स्थापित किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड देश का एक मॉडल स्टेट बनेगा.

सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा सुझाव: इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ आईसीयू के मानकों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस कार्यशाला से मिले सुझावों को एकत्र कर सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा. स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से आईसीयू संचालन से संबंधित वर्तमान गाइडलाइन को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं.

ICU In Uttarakhand
आईसीयू कक्ष (फाइल फोटो- ETV Bharat)

आईसीयू सेवाओं को लेकर मिले अहम सुझाव: इसी कड़ी में स्वास्थ्य महानिदेशालय में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसमें प्रदेश के राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट या गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए अहम सुझाव दिए.

विशेषज्ञों की सिफारिशें भी मिली: इसके अलावा उन्होंने कहा कि कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने आईसीयू की परिभाषा, आधारभूत ढांचा, भौतिक आवश्यकताएं, उपकरण एवं तकनीक, संचालन के लिए आवश्यक मानव संसाधन मानक, संक्रमण नियंत्रण, गुणवत्ता आश्वासन और सुरक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान व विस्तार आदि विषयों पर अपने विचार रखे. साथ ही कुछ सिफारिशें भी सामने रखीं.

"इस कार्यशाला से मिले सुझावों को एकत्र करके सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा. इससे न सिर्फ आईसीयू संचालन के मानकों को और बेहतर बनाया जा सकेगा. बल्कि, मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित सेवाएं भी उपलब्ध होंगी. साथ ही इससे राज्य में आईसीयू सेवाओं को नई दिशा मिलेगी."- आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव, उत्तराखंड

