उत्तराखंड में ICU संचालन की प्रक्रिया में सुधार करने में जुटा महकमा, सुप्रीम कोर्ट भेजे जाएंगे सुझाव

देहरादून: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उत्तराखंड सरकार ने राजकीय और निजी अस्पतालों में आईसीयू सेवाओं को लेकर गंभीर पहल शुरू कर दी है. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के तमाम मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर आईसीयू संचालन के मानक और गुणवत्ता सुधार के लिए विस्तृत सुझाव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई कार्यशाला: दरअसल, आईसीयू संचालन से संबंधित वर्तमान गाइडलाइन को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार की अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन सभागार में महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की गई. कार्यशाला के दौरान सचिव ने कहा कि आईसीयू सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता के मानक स्थापित किए जाएंगे, जिससे उत्तराखंड देश का एक मॉडल स्टेट बनेगा.

सुप्रीम कोर्ट भेजा जाएगा सुझाव: इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रदेश के राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ आईसीयू के मानकों पर विस्तार से चर्चा की गई. इस कार्यशाला से मिले सुझावों को एकत्र कर सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा. स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों से आईसीयू संचालन से संबंधित वर्तमान गाइडलाइन को और प्रभावी बनाने के लिए सुझाव मांगे हैं.