कन्नौज में दिनदहाड़े डकैती; घर में काम कर रहे मजदूरों ने मां-बेटी को बंधक बनाकर लूटा, विरोध पर कर दी महिला की हत्या

कन्नौजः जिले में दिनदहाड़े लूटपाट और हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के कुतलूपुर मकरन्द नगर मजदूर बनकर घर में कई दिनों से काम कर रहे बदमाशों ने मां-बेटी पर अचानक हमला बोल दिया. बदमाशों ने सुनीता देवी और उनकी बेटी को बंधक बनाकर जमकर तांडव किया. लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने सुनीता देवी को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. ऊपर के फ्लोर पर बंधक बनी बेटी ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई. जब तक लोग मौके पर पहुंचे बदमाश फरार हो चुके थे और महिला मृत पड़ी थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मौके पर पहुंचे. डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत जुटाए.

आपको बता दे की मृतक महिला सुनीता का पति बैंक मे काम करते थे, जिनकी मृत्यु होने के बड़ी बेटी को नौकरी मिल गई है. बड़ी बेटी बैंक गई थी, जबकि दूसरी बेटी मां के साथ घर पर थी.