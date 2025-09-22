कन्नौज में दिनदहाड़े डकैती; घर में काम कर रहे मजदूरों ने मां-बेटी को बंधक बनाकर लूटा, विरोध पर कर दी महिला की हत्या
दिनदहाड़े डकैती और हत्या की वारदात से इलाके में दहशत, मौके पर जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2025 at 8:45 PM IST
कन्नौजः जिले में दिनदहाड़े लूटपाट और हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के कुतलूपुर मकरन्द नगर मजदूर बनकर घर में कई दिनों से काम कर रहे बदमाशों ने मां-बेटी पर अचानक हमला बोल दिया. बदमाशों ने सुनीता देवी और उनकी बेटी को बंधक बनाकर जमकर तांडव किया. लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने सुनीता देवी को बेरहमी से पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. ऊपर के फ्लोर पर बंधक बनी बेटी ने किसी तरह खुद को छुड़ाकर पड़ोसियों से मदद की गुहार लगाई. जब तक लोग मौके पर पहुंचे बदमाश फरार हो चुके थे और महिला मृत पड़ी थी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मौके पर पहुंचे. डॉग स्क्वायड और फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से सबूत जुटाए.
आपको बता दे की मृतक महिला सुनीता का पति बैंक मे काम करते थे, जिनकी मृत्यु होने के बड़ी बेटी को नौकरी मिल गई है. बड़ी बेटी बैंक गई थी, जबकि दूसरी बेटी मां के साथ घर पर थी.
अपडेट जारी...