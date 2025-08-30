ETV Bharat / state

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2025 at 6:41 PM IST

Updated : August 30, 2025 at 6:58 PM IST

कानपुर देहात : अकबरपुर क्षेत्र के मीना की बगिया गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया. निर्माणाधीन मकान में सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान गैस का रिसाव होने से तीन मजदूरों की मौत हो गई. एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना की जानकारी होते ही इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों ने पुलिस को जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल ठेकेदार सहित तीन मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल भेज दिया. इलाज के दौरान डॉक्टरों ने तीन को मृत घोषित कर दिया जबकि एक का उपचार जारी है. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

ठेकेदार शटरिंग खोलने टैंक में 10 फीट नीचे उतरा : जानकारी के मुताबिक, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कन्हैया नगर स्थित मीना बगिया के पास मेवालाल शंखवार के मकान का निर्माण कार्य चल रहा है. मकान में शटरिंग लगाई गई थी. शनिवार को ठेकेदार अमन (22) के साथ मुबीन (26), इसरार और सर्वेश शटरिंग खोलने के काम में लगे थे. इस दौरान मकान में करीब 10 फीट नीचे सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के लिए ठेकेदार अमन नीचे उतरा. सीवर टैंक में गैस का रिसाव होने के चलते वह बेहोश होकर गिर गया.

अस्पताल में भर्ती इसरार से पूछताछ करती पुलिस.
अस्पताल में भर्ती इसरार से पूछताछ करती पुलिस. (Photo Credit: UP Police)

ठेकेदार को बचाने के लिए तीन अन्य टैंक में उतरे : अमन को बेहोश होता देख एक-एक करके मुबीन, इसरार और सर्वेश भी नीचे उतरे और वह भी बेहोश हो गए. इसकी जानकारी मकान मालिक मेवालाल और अन्य मौजदूरों को हुई तो उन्होंने आनन फानन में आस-पास मौजूद लोगो की मदद से चारों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी.

एक की हालत नाजुक, चल रहा इलाज : मौके पर पुहंची पुलिस ने एम्बुलेंस से चारों को अस्पताल भेजा. जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ठेकदार अमन, मोबिन और सर्वेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि इसरार की हालत नाजुक बनी हुई है.

मौके पर फोर्स तैनात : पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जहरीली गैस के रिसाव के चलते मौत होने की पुष्टि हुई है. फिलहाल मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है. स्थित को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले.

