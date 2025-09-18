ETV Bharat / state

रायपुर में श्रमिक महासम्मेलन, बलौदाबाजार जिले के 4 हजार 555 श्रमिकों को 2.50 करोड़ से अधिक राशि ट्रांसफर

रायपुर: रजत जयंती महोत्सव के अवसर पर श्रमिकों के लिए श्रमिक महासम्मेलन का आयोजन राजधानी रायपुर में किया गया. सरदार बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने की. इस महासम्मेलन में बलौदाबाजार जिले के 4 हजार 555 श्रमिकों और उनके परिवारों को कई योजनाओं के तहत कुल 2 करोड़ 50 लाख 72 हजार 672 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी गई.

मृत श्रमिक के परिवार को मिला सहारा: महासम्मेलन में एक विशेष प्रकरण के तहत जिले के अपंजीकृत श्रमिक रहमत बेग, ग्राम पासीद, तहसील भाटापारा के निधन के बाद उनके नामिनी सुब्रत्त बी को मुख्यमंत्री ने स्वयं मंच से 1 लाख रुपये का चेक प्रदान किया.

श्रमिकों के लिए नई घोषणाएं: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्रमिक कल्याण योजनाओं के दायरे को और मजबूत करने की घोषणा की. दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना और मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख 50 हजार रुपए कर दी गई है.