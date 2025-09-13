बीसीसीएल वाशरी प्लांट हादसा: कड़ी मशक्कत के बाद कर्मी को निकाला गया सुरक्षित, रेस्क्यू में कर्मी हरेंद्र ने दिखाई दिलेरी
धनबाद के बीसीसीएल वाशरी प्लांट हादसे में फंसे कर्मी को सुरक्षित निकाल लिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है.
Published : September 13, 2025 at 2:42 PM IST
धनबाद: जिले के बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के न्यू मधुबन वाशरी का लगभग 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट (टावर) आधी रात को अचानक तेज आवाज के साथ धराशायी हो गया. मजदूरों को पहले ही ऐसे किसी घटना को लेकर आशंका थी. उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी. जिसके बाद टावर के नीचे मौजूद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई. इस हादसे में धर्मेंद्र ठाकुर नाम का कर्मी साइलो प्लांट में फंस गया था. बीसीसीएल द्वारा रात से ही बचाव कार्य चलाया जा रहा था.
12 घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद कर्मी धर्मेंद्र ठाकुर को सुरक्षित बचा लिया गया है. प्लांट में वेल्डर का काम करने वाले हरेंद्र महतो ने रेस्क्यू टीम की मदद से रस्सी के सहारे किराना के रास्ते ऊंचे टावर में प्रवेश किया. इसके बाद उसे रेस्क्यू किया गया. फिर उसे टावर से किराना तक ले जाया गया और फिर नीचे लाया गया. धर्मेंद्र ठाकुर सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया है. विधायक शत्रुघ्न महतो ने बीसीसीएल सीएमडी की ओर से बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्रमिक धर्मेंद्र महतो को नकद पुरस्कार भी दिया.
हादसे की कराई जाएगी जांच
बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के जीएम कुमार राजीव ने बताया कि साइलो हादसे में एक श्रमिक अंदर फंस गया था. उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. घटना के बाद एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई गई. मौके पर पहुंचकर स्थिति की समीक्षा की गई. बीसीसीएल के निदेशक मंडल से संपर्क किया गया. बोकारो स्टील का फायर लिफ्टर हमें मदद के लिए दिया गया. बीसीसीएल की टीम भी वहां मौजूद थी. सफल बचाव कार्य के बाद श्रमिक को बाहर निकाल लिया गया है.
उन्होंने कहा कि घटना की उच्चस्तरीय जांच कराई जाएगी. जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हरेंद्र महतो ने बताया कि वह इसी प्लांट में वेल्डर का काम करते हैं. बचाव दल के लिफ्टर ने उन्हें ऊपर उठाया. इसके बाद हम मौके पर पहुंचे और रस्सी डालकर उन्हें बाहर निकाला. उन्होंने बताया कि घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है. जिसके कारण यह दुर्घटना हुई.
आउटसोर्सिंग कंपनी पर लापरवाही का आरोप
यह वाशरी चेन्नई की राधा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्सिंग के तहत दी गई है, जो इसके संचालन और रखरखाव का भी काम देखती है. बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो ने इस हादसे के लिए ठेकेदार कंपनी की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि पांच साल पहले बनी इस वाशरी में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण यह हादसा हुआ. विधायक ने ठेकेदार कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की.
प्रत्यक्षदर्शी ने सुनाई आपबीती
ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी नरेश महतो ने बताया कि वह साइलो की जांच कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ गिरने का एहसास हुआ. फिर वह तुरंत अपनी बाइक लेकर वहां से निकल पड़े. जैसे ही वह सड़क पर पहुंचे, साइलो पूरी तरह से ढह चुका था. नरेश ने बताया कि एक कर्मचारी ऊपरी हिस्से में फंसा हुआ था. उनके अनुसार, यह वाशरी डेढ़ साल से चल रही है.
बीसीसीएल प्रबंधन का बयान
वाशरी डिवीजन के जीएम सोहेल इकबाल ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही बचाव अभियान शुरू कर दिया गया. उन्होंने 100 फीट ऊंचा साइलो प्लांट ढहने की पुष्टि की है.
स्थानीय और ट्रेड यूनियन नेताओं का दौरा
घटना की सूचना मिलने पर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो और ट्रेड यूनियन नेता मौके पर पहुंचे. स्थानीय लोगों और नेताओं ने बीसीसीएल प्रबंधन और ठेकेदार कंपनी की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं. इस दुर्घटना ने वाशरी के रखरखाव और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
