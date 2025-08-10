रुद्रप्रयाग: केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी का बहुत बड़ा हिस्सा ढहने से राजमार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है. साथ ही हाईवे के लगभग 100 मीटर हिस्सा मलबे से पट चुका है. हाईवे पर मलबा इतना अधिक मात्रा में गिरा हुआ है कि हाईवे को खुलने में एक सप्ताह का समय लग सकता है. वहीं हाईवे पर पहाड़ी टूटने से वन सम्पदा को भारी नुकसान पहुंचा है. जबकि आस-पास के क्षेत्र में भी दहशत का माहौल बन गया है.

गौर है कि बीते पांच अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद से पूरे गढ़वाल क्षेत्र में डर का माहौल बन गया है. धराली की घटना ने एक बार फिर से वर्ष 2013 की केदारनाथ आपदा की याद को ताजा कर दिया है, जिससे लोगों में हर समय घबराहट दिखाई दे रही है.

रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास से मलबा हटाने का काम तेज (VIDEO-ETV Bharat)

राजमार्ग पर आया कई टन मलबा: वहीं शनिवार 9 अगस्त की शाम को केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास में पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा ढहकर राजमार्ग पर आ गिरा, जिस कारण राजमार्ग का 100 मीटर हिस्सा मलबे और बोल्डर से पट गया है और राजमार्ग बंद हो गया है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से लोगों को सीधे धराली की याद आ गई. पहाड़ी टूटने से कई टन मलबा और बोल्डर राजमार्ग पर आया है, जिससे राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचने के साथ ही वन संपदा भी भारी मात्रा में नष्ट हो गई है.

100 मीटर हिस्सा मलबे से पटा: जवाड़ी बाईपास पर पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने से हजारों टन मलबा हाईवे पर गिरा हुआ है, जिसे साफ करने में एक सप्ताह का समय लग सकता है. दोनों छोरों से हाईवे से मलबा साफ करने का कार्य शुरू हो गया है. फिलहाल ट्रेफिक का संचालन रुद्रप्रयाग मुख्य बाजार से हो रहा है. हाईवे का 100 मीटर से अधिक हिसा पूरी तरह मलबे में दबा हुआ है. जिस तरह से भूस्खलन हुआ है, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि हाईवे को भारी नुकसान पहुंचा है.

दोनों छोरों से हाईवे से मलबा साफ करने का कार्य शुरू (PHOTO-ETV Bharat)

पुलिस उपाधीक्षक प्रबोध घिल्डियाल ने कहा कि केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले जवाड़ी बाईपास मार्ग पर पहाड़ी दरकने से मार्ग पूर्ण रूप से यातायात को लेकर अवरुद्ध है. मार्ग खोलने के लिए दोनों छोर से जेसीबी लगी है. यहां पर मार्ग यातायात के लिए सुचारु होने तक तिलवाड़ा, अगस्त्यमुनि, ऊखीमठ और केदारघाटी के लिए वाहनों का आवागमन कस्बा रुद्रप्रयाग से बेलनी पुल होते हुए संचालित कराया जा रहा है. बदरीनाथ और केदारनाथ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए खुले हुए हैं. उन्होंने बताया कि मलबे और बोल्डर को साफ करने के लिए मशीनें जुटी हुई हैं. तेजी के साथ कार्य किया जा रहा है. एनएच विभाग को जल्द से जल्द राजमार्ग खोलने के निर्देश दिए गए हैं.

मंदाकिनी-अलकनंदा नदियों में फेंका जा रहा मलबा: लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, वहीं प्रकृति को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है. राजमार्गों पर पहाड़ी दरकने से भारी मात्रा में मलबा गिर रहा है, जो विभाग की मशीनों द्वारा सीधे मंदाकिनी-अलकनंदा नदियों में फेंका जा रहा है, जिससे जलीय जीव जन्तुओं को भी हानि पहुंच रही है. इसके अलावा ग्रामीण लिंक मार्गों का मलबा भी गाड़-गदेरों में फेंका जा रहा है, जो भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है.

रुद्रप्रयाग जवाड़ी बाईपास पर लैंडस्लाइड का वीडियो (VIDEO-ETV Bharat)

नहीं हो रहे सुनियोजित तरीके से विकास: पर्यावरण विशेषज्ञ देव राघवेंद्र बद्री ने कहा कि अंधाधुंध निर्माण कार्यों के चलते आज प्रकृति ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है. बावजूद इसके मानव चेतने को तैयार नहीं है. बदरीनाथ और केदारनाथ राजमार्ग पर जगह-जगह पहाड़ी दरक रही हैं और ये मलबा सीधे नदियों में फेंका जा रहा है. ऐसे में जहां पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है, वहीं नदी में पाए जाने वाले जीव-जन्तुओं का अस्तित्व समाप्त हो रहा है. उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर पहाड़ी क्षेत्रों का विनाश किया जा रहा है. सुनियोजित तरीके से विकास कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिससे आपदाएं आ रही हैं और पहाड़ी खिसक रही हैं. इन घटनाओं से बेकसूर लोग आकस्मिक मौत का शिकार हो रहे हैं.

