नई दिल्ली: दिल्ली में छह दिनों तक चले वकीलों के प्रदर्शन और हड़ताल के बाद शुक्रवार से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज आंशिक रूप से शुरू हो गया. इसे लेकर वकीलों ने हड़ताल समाप्त करते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का आश्वासन मिला है. अब उनकी अगली रणनीति इस मुलाकात और सरकार के रुख पर निर्भर करेगी.

अधिवक्ता अनिल ने कहा कि शुक्रवार से उन्होंने न्यायालय में कामकाज फिर से शुरू कर दिया है. अगर अगर हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो हम सामान्य तरीके से कामकाज को जारी रखते हुए न्यायालय में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. लेकिन, अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे. उनके अलावा अधिवक्ता नितिन कुमार ने हड़ताल को आंशिक बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है.

वकीलों ने कामकाज बहाली पर दी प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा, पिछले छह दिनों में हमारा बहुत नुकसान हुआ. अभी तो सरकार से केवल आश्वासन मिला है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं आया. हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं. वहीं वकील देवेंद्र ने कहा कि सरकार हमें न तो तनख्वाह देती है और न ही पेंशन. छह दिन तक काम न होने से वकीलों के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया.

उन्होंने यह भी कहा कि करकड़डूमा कोर्ट में तो हमने अपने एक साथी वकील को भी खो दिया. गौरतलब है कि हाल ही में एलजी की तरफ से जारी अधिसूचना को लेकर दिल्ली में वकील हड़ताल पर चले गए थे. इसके चलते सभी अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था. इससे न सिर्फ वकीलों को नुकसान हुआ, बल्कि हजारों मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित हुई थी.

