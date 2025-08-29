ETV Bharat / state

दिल्ली की अदालतों में 6 दिन बाद कामकाज बहाल, आंशिक रूप से खत्म हुई वकीलों की हड़ताल - WORK RESUMED IN DELHI COURTS

वकीलों का कहना है कि हम गृहमंत्री से बातचीत के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं. उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

दिल्ली की अदालतों में कामकाज बहाल
दिल्ली की अदालतों में कामकाज बहाल (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 29, 2025 at 1:27 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली में छह दिनों तक चले वकीलों के प्रदर्शन और हड़ताल के बाद शुक्रवार से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज आंशिक रूप से शुरू हो गया. इसे लेकर वकीलों ने हड़ताल समाप्त करते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का आश्वासन मिला है. अब उनकी अगली रणनीति इस मुलाकात और सरकार के रुख पर निर्भर करेगी.

अधिवक्ता अनिल ने कहा कि शुक्रवार से उन्होंने न्यायालय में कामकाज फिर से शुरू कर दिया है. अगर अगर हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो हम सामान्य तरीके से कामकाज को जारी रखते हुए न्यायालय में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. लेकिन, अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे. उनके अलावा अधिवक्ता नितिन कुमार ने हड़ताल को आंशिक बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है.

वकीलों ने कामकाज बहाली पर दी प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा, पिछले छह दिनों में हमारा बहुत नुकसान हुआ. अभी तो सरकार से केवल आश्वासन मिला है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं आया. हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं. वहीं वकील देवेंद्र ने कहा कि सरकार हमें न तो तनख्वाह देती है और न ही पेंशन. छह दिन तक काम न होने से वकीलों के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया.

उन्होंने यह भी कहा कि करकड़डूमा कोर्ट में तो हमने अपने एक साथी वकील को भी खो दिया. गौरतलब है कि हाल ही में एलजी की तरफ से जारी अधिसूचना को लेकर दिल्ली में वकील हड़ताल पर चले गए थे. इसके चलते सभी अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था. इससे न सिर्फ वकीलों को नुकसान हुआ, बल्कि हजारों मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित हुई थी.

यह भी पढ़ें-

DTC ड्राइवरों की ओखला डिपो में हड़ताल खत्म, निजी कंपनी में भेजे जाने पर भड़का था गुस्सा

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल खत्म, केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे वार्ता, नतीजा आने तक पुलिस थाने से नहीं होगी गवाही

नई दिल्ली: दिल्ली में छह दिनों तक चले वकीलों के प्रदर्शन और हड़ताल के बाद शुक्रवार से दिल्ली की सभी जिला अदालतों में कामकाज आंशिक रूप से शुरू हो गया. इसे लेकर वकीलों ने हड़ताल समाप्त करते हुए कहा कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का आश्वासन मिला है. अब उनकी अगली रणनीति इस मुलाकात और सरकार के रुख पर निर्भर करेगी.

अधिवक्ता अनिल ने कहा कि शुक्रवार से उन्होंने न्यायालय में कामकाज फिर से शुरू कर दिया है. अगर अगर हमारे पक्ष में निर्णय आता है तो हम सामान्य तरीके से कामकाज को जारी रखते हुए न्यायालय में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. लेकिन, अगर बातचीत बेनतीजा रहती है तो हम आगे भी प्रदर्शन करेंगे. उनके अलावा अधिवक्ता नितिन कुमार ने हड़ताल को आंशिक बताते हुए कहा कि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है.

वकीलों ने कामकाज बहाली पर दी प्रतिक्रिया (ETV BHARAT)

उन्होंने कहा, पिछले छह दिनों में हमारा बहुत नुकसान हुआ. अभी तो सरकार से केवल आश्वासन मिला है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं आया. हम इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाए जाते हैं. वहीं वकील देवेंद्र ने कहा कि सरकार हमें न तो तनख्वाह देती है और न ही पेंशन. छह दिन तक काम न होने से वकीलों के परिवार पर आर्थिक संकट आ गया.

उन्होंने यह भी कहा कि करकड़डूमा कोर्ट में तो हमने अपने एक साथी वकील को भी खो दिया. गौरतलब है कि हाल ही में एलजी की तरफ से जारी अधिसूचना को लेकर दिल्ली में वकील हड़ताल पर चले गए थे. इसके चलते सभी अदालतों में कामकाज पूरी तरह ठप हो गया था. इससे न सिर्फ वकीलों को नुकसान हुआ, बल्कि हजारों मुकदमों की सुनवाई भी प्रभावित हुई थी.

यह भी पढ़ें-

DTC ड्राइवरों की ओखला डिपो में हड़ताल खत्म, निजी कंपनी में भेजे जाने पर भड़का था गुस्सा

दिल्ली में वकीलों की हड़ताल खत्म, केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे वार्ता, नतीजा आने तक पुलिस थाने से नहीं होगी गवाही

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI COURT LAWYERS STRIKEदिल्ली अदालतों में वकीलों की हड़तालLG VK SAXENAWORK RESUMED IN DELHI COURTS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.