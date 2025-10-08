कोटा-बूंदी में मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP का काम शुरू, नोनेरा से मेज तक फीडर कैनाल के लिए खुदाई
RWGCL के अधीन मॉडिफाइड PKC-ERCP परियोजना में जमीन अधिग्रहण और मुआवजा वितरण का कार्य जारी.
Published : October 8, 2025 at 8:45 PM IST
कोटा: मॉडिफाइड पार्वती-कालीसिंध-चंबल इंटीग्रेटेड ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP) का कार्य जमीन पर शुरू हो गया है. बूंदी जिले के लाखेरी एरिया के गोहाटा गांव में खुदाई का काम प्रारंभ हो गया है. राजस्थान वॉटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड (RWGCL) के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर रवि सोलंकी ने बताया कि पैकेज 2 के तहत बन रहे एक्वाडक्ट के पिलर खड़े करने का काम शुरू कर दिया गया है. इसके माध्यम से नोनेरा बैराज से मेज नदी तक पानी पहुंचाने के लिए फीडर कैनाल का निर्माण होगा. इस फीडर कैनाल पर ही चंबल नदी में एक्वाडक्ट का निर्माण किया जाएगा.
पैकेज 1 और पैकेज 2 की तैयारी: रवि सोलंकी ने बताया कि पैकेज 1 का काम अक्टूबर माह में शुरू हो जाएगा. इसमें बारां जिले में कुल नदी पर रामगढ़ और पार्वती नदी पर महलपुर बैराज का निर्माण किया जाएगा. बैराज निर्माण के लिए प्रारंभिक खुदाई का काम किया जाएगा. संवेदक फर्म ने बारां जिले में दोनों बैराज के लिए कैंप की जगह चिन्हित कर ली है. रामगढ़ में फर्म का कैंप बनकर तैयार हो चुका है, जबकि महलपुर में जल्द ही कैंप तैयार होगा और इस महीने ही खुदाई का काम शुरू होगा. बारिश और गीली मिट्टी के कारण मशीनरी के मूवमेंट में थोड़ी बाधा आई, जिससे रास्ते बनने में कठिनाई हुई.
भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण: पैकेज 1 में बारां जिले में डैम निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है, जबकि डूब क्षेत्र का अधिग्रहण धीरे-धीरे पूरा किया जाएगा. पैकेज 2 में कोटा जिले में भू-अधिग्रहण तेजी से चल रहा है और लगभग 50 प्रतिशत से अधिक जमीन का मुआवजा वितरण हो चुका है. बूंदी जिले में लाखेरी डिवीजन में भूमि अधिग्रहण थोड़ी धीमी गति से चल रहा है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करके गति बढ़ाने की योजना है.
पैकेज 2 के निर्माण का विवरण: पैकेज 2 में नोनेरा बैराज से चंबल नदी तक 6.5 किलोमीटर लंबा फीडर कैनाल बनेगा. इसके बाद 2.280 मीटर लंबा चंबल नदी पर एक्वाडक्ट का निर्माण होगा. चंबल क्रॉस करने के बाद मेज नदी तक 13 किलोमीटर लंबी फीडर कैनाल तैयार होगी. यह कुल मिलाकर 22 किलोमीटर लंबी फीडर कैनाल का कार्य है, जिसकी लागत 1800 करोड़ रुपए है.
पैकेज 1 के बैराज निर्माण का विवरण: पैकेज 1 में पार्वती नदी पर महलपुर बैराज की क्षमता 458 मिलियन क्यूबिक मीटर और कुल नदी पर रामगढ़ बैराज की क्षमता 45 मिलियन क्यूबिक मीटर होगी. इस पैकेज की लागत 2266 करोड़ रुपए है. इसमें कोटा में बने नोनेरा बैराज पर पंप हाउस का निर्माण भी किया जाएगा.
मुआवजा वितरण का हाल: कोटा में नोनेरा पंप हाउस के लिए निजी खातेदारों की 64.90 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसका 31.91 करोड़ रुपए मुआवजा बांटा जाना है, जिसमें 12.17 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं. फीडर कैनाल के लिए 71.34 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसमें 39.63 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाना है और 18.58 करोड़ रुपए बांट दिए गए हैं. कोटा में लगभग 50 प्रतिशत मुआवजा वितरण हो चुका है.
बूंदी जिले में 97.88 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसमें रीको की 15.67 हेक्टेयर जमीन शामिल है. यहां मुआवजा वितरण धीमी गति से हो रहा है, केवल 15.60 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा गया है जबकि कुल 66.36 करोड़ रुपए बांटना बाकी है. रीको को करीब 6 करोड़ रुपए मुआवजा शेष है. बूंदी में केवल 20 प्रतिशत के आसपास मुआवजा वितरण हुआ है.
किसानों के लिए निर्देश: इस परियोजना में हाड़ौती क्षेत्र में करीब 585 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा रही है. इसमें लगभग 280 परिवारों के 1100 किसानों की 500 हेक्टेयर से अधिक जमीन शामिल है. RWGCL के पैकेज 2 के जनरल मैनेजर पीके गुप्ता ने कहा कि किसानों को अब अधिग्रहित जमीन पर फसल की बुवाई नहीं करनी चाहिए. संवेदक जल्द ही इस भूमि पर काम शुरू करेंगे. जिन किसानों का मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें तुरंत मुआवजा वितरण किया जाएगा.
परियोजना का नाम और कार्यप्रणाली: पहले इस परियोजना को पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (PKC-ERCP) के नाम से जाना जाता था. डिजाइन और ड्राइंग में बदलाव के बाद इसका नया नाम मॉडिफाइड PKC (इंटीग्रेटेड ERCP) रखा गया. पहले इसे पूर्वी राजस्थान नहरी परियोजना (ERCP) कॉरपोरेशन द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इसे RWGCL के अधीन करवाने की घोषणा की है. इस तरह, कोटा-बूंदी में मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP परियोजना का काम जमीन पर पूरी तैयारी के साथ जारी है और भारी मशीनरी से निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है.
