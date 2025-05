ETV Bharat / state

खबर का असर, कोरबा की समारीन बाई के पीएम आवास का काम फिर से शुरू - IMPACT OF NEWS

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 24, 2025 at 1:08 PM IST | Updated : May 24, 2025 at 1:22 PM IST 3 Min Read

कोरबा: सोनपुरी में 80 वर्षीय समारीन बाई के नाम पर 2019-20 में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास का काम एक बार फिर से शुरू हुआ है. 21 अक्टूबर 2024 को बंधन चलने फिरने में अक्षम अपनी मां को गोद में लेकर कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे थे. जिसके बाद कलेक्टर ने एक महीने के भीतर प्रशासन की निगरानी में समारीन के पीएम आवास को पूर्ण करने के आदेश दिए थे. काम शुरू तो हुआ, लेकिन इसे अधूरा छोड़ दिया गया. 7 माह बाद भी यह पीएम आवास रहने लायक नहीं बन सका. इसके बाद ईटीवी भारत ने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया. समाचार प्रकाशन के बाद प्रशासन एक बार फिर हरकत में आया और शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास का कार्य फिर से शुरू कर दिया गया. सामाजिक संस्था ने बंधन सिंह की मां के लिए एक व्हीलचेयर भी भेंट किया है. संस्थाओ ने भी किया ईटीवी भारत से संपर्क: समारीन बाई और उनके बेटे की कहानी जब ईटीवी भारत ने प्रकाशित की, लोगों को यह पता चला कि एक 51 वर्षीय बेटा श्रवण कुमार की तरह अपनी 80 वर्षीय मां की सेवा कर रहा है. अब तक उसे पीएम आवास नसीब नहीं हो सका है. गरीबी के कारण वह अपनी मां को गोद में लेकर चलता है, तब कुछ सामाजिक संस्थाओं ने ईटीवी भारत से संपर्क किया. खबर का असर (ETV Bharat) मदद के लिए आगे आई संस्था: एक संस्था ने गांव सोनपुरी पहुंचकर बंधन सिंह की मां को एक व्हीलचेयर भेंट किया है. ताकि बंधन सिंह को हर समय अपनी मां को गोद में ना उठाना पड़े और वह व्हीलचेयर के माध्यम से अपने मां को आवश्यकता अनुसार लाना और ले जाना कर सकें. संस्था ने नाम गोपनीय रखने का अनुरोध किया और सोनपुरी पहुंचकर बंधन सिंह और उसकी मां को व्हीलचेयर भेंट किया है. इस भेंट से बंधन सिंह की परेशानी कुछ कम जरूर होगी. बंधन सिंह जब अक्टूबर 2024 में पीएम आवास निर्माण की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे तब भी उन्होंने व्हीलचेयर की मांग की थी.

