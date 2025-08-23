देहरादून: 5 अगस्त को धराली में आई आपदा के 18 दिन बाद गंगोत्री हाईवे को खोलने की कोशिशें तेज हो गई हैं. 5 अगस्त को आई आपदा के बाद गंगोत्री हाईवे पर उत्तरकाशी से धराली तक कई सड़कें बाधित हो गई थी. कुछ जगहों पर सड़कों के ऊपर से मलबा आ गया था. हालांकि, उसे हटा दिया गया था. लेकिन भटवाड़ी से लेकर धराली के बीच पड़ने वाले प्रमुख स्थान भटवाड़ी, गंगनानी और डबरानी जैसी जगहों पर मौजूदा पुलों और सड़कों को काफी नुकसान पहुंचा था.

आपदा के दिन से लगातार दिन रात काम करते हुए कार्यदायी एजेंसियों ने क्षतिग्रस्त सड़कों को दोबारा वाहन चलने लायक बनाया. दूसरी तरफ सेना ने गंगनानी के आगे लिमच्यागाड़ में बेली ब्रिज बनाया. इस तरह आगे बढ़ते हुए डबरानी में सड़क खोली गई. खास बात है कि इन सड़कों और ब्रिज के सुचारू होने से अब बड़ी मशीनें हर्षिल पहुंचने लगी हैं. ऐसे में अब प्रशासन बड़ी चुनौतियों पर काम कर रहा है. सबसे बड़ी चुनौती हर्षिल के पास बनी झील है, जिसे अब बड़ी पोकलैंड मशीनों से ओर तेजी से खोला जाएगा, ताकि झील से पटा नेशनल हाईवे क्लियर हो पाए. आईजी एसडीआरएफ अरुण मोहन जोशी ने बताया कि हर्षिल तक पहुंची पोकलैंड मशीनों से झील का पानी रिसाव कर बाहर निकाला जा रहा है, ताकि आगे का रास्ता साफ हो सके.

गंगोत्री मार्ग को सुचारू करने में जुटा प्रशासन (ETV Bharat)

वहीं इसके अलावा पहली बार धराली से आगे गंगोत्री हाईवे को क्लियर करने को लेकर भी रणनीति तैयार की गई है. जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत आर्य ने बताया कि लंबे विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया गया है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली में कई फीट मलबा आ गया है. अभी फिलहाल उस मलबे के ऊपर सड़क बनाकर गंगोत्री हाईवे को यात्रा के लिए सुचारू किया जाएगा. फिलहाल गंगोत्री यात्रा को सुचारू किया जाएगा.

उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही गंगोत्री हाईवे को पूरी तरह खोल दिया जाएगा. फिलहाल अस्थायी रूप से मलबे के ऊपर तैयार हो रही सड़क ही लोगों के लिए गंगोत्री धाम तक पहुंचने की एकमात्र उम्मीद है.

धराली आपदा: गौर है कि 5 अगस्त को खीरगंगा में भीषण आपदा आई थी. इस आपदा में धराली बाजार पूरी तरह बह गया था. मौजूद होटल, लॉज, भवन और दुकानें आपदा की चपेट में तबाह हो गई थी. इस आपदा में कई लोग लापता भी हो गए. जबकि 3 लोगों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं. तब से गंगोत्री यात्रा भी बंद है. क्योंकि धराली, गंगोत्री यात्रा का मुख्य पड़ाव है. ऐसे में अब यात्रा को सुचारू करने की कवायद की जा रही है.

