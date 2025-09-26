गोरखपुर में अब आउटर पर नहीं खड़ी होंगी ट्रेनें, 500 करोड़ से तीसरी रेल लाइन का निर्माण पूरा
दशहरा, दीपावली और छठ पर महानगरों से घर लौटने वालों को होगी सहूलियत.
Published : September 26, 2025 at 5:01 PM IST
गोरखपुर: पूर्वोत्तर रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए रेल पटारियों को विस्तार देने की जो योजना बनाई थी, वह अब पूरी हो चुकी है. करीब 500 करोड़ रुपये खर्च कर गोरखपुर जंक्शन के 22 किलोमीटर की परिधि में कुस्मही-डोमिनगढ़ और जंगल नकहा रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए तीसरी लाइन को बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है. जिसे रेल संरक्षा आयुक्त की हर झंडी मिल गई है. ऐसे में जबकि पर्व नजदीक हैं, यात्रियों के लिए अब काफी सहूलियत होगी. ट्रेनें आउटर पर नहीं खड़ी होंगी.
तीसरी लाइन के निर्माण के लिए ही 27 सितंबर तक कई ट्रेनों को रूट बदल कर चलाया गया तो कई ट्रेनें कैंसिल भी थीं. लेकिन अब 27 सितंबर से करीब 106 ट्रेनें रफ्तार भरते हुए न सिर्फ बिहार को जाएंगी, बल्कि देश के अन्य कोनों से भी इनका संपर्क होगा. पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि, यात्री सुविधा को बढ़ाने में रेलवे लगातार जुटा हुआ है. जिस तरह की जरूरतें पिछले वर्षों में त्योहारों के समय में महसूस की गई हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी परियोजना को धरातल पर उतारा गया है. छठ से पहले दीपावली और दशहरा मनाने के लिए लोग घर लौट रहे हैं. अब ट्रेनों का संचालन सुचारू रूप से शुरू होगा.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि योजना के तहत पटारियों को सिर्फ बिछाने का ही कार्य नहीं हुआ है बल्कि, इसके साथ-साथ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने थे, चाहे वह इलेक्ट्रिकफिकेशन रहा हो या फिर बाउंड्रीवाल निर्माण, सबको पूरा कराया गया है. लगभग दो वर्ष के समय में इसे पूरा करते हुए अब ट्रेनों की रफ्तार के लायक बनाया गया है. कहा कि निश्चित रूप से इन त्योहारों में स्टेशनों पर भारी भीड़ भी उमड़ेगी. पूर्वोत्तर के जो चार प्रमुख स्टेशन इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, उसमें लखनऊ, वाराणसी,गोरखपुर और छपरा जंक्शन पर ऐसी संभावना जताई जा रही है.
यही वजह है कि क्राउड कंट्रोल को लेकर बैठकों में प्लानिंग की गई है. कुछ अनुभव कुंभ यात्रा के दौरान पूर्वोत्तर रेलवे को मिले. जो प्रयास किया वह सफल हुए हैं. इन त्योहारों पर भी ऐसे ही प्रयास होंगे. स्टेशन आने और जाने वाले यात्रियों को निकास और प्रवेश कतारबद्ध होकर ही दिया जाएगा. एलईडी स्क्रीन और साउंड सिस्टम के जरिए लोगों को ट्रेनों की जानकारी होती रहेगी. सीसीटीवी कैमरे भी निगरानी करेंगे तो मोबाइल टॉयलेट से लेकर पीने के पानी के भी इंतजाम की व्यवस्था बनाई गई है. गोरखपुर जंक्शन से करीब 90 हजार से अधिक यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं. इस स्टेशन से लगभग हर भारतीय प्रमुख शहर जुड़ता है. कुल 10 प्लेटफॉर्म और 22 रेल पटारियों के जरिए ट्रेनें यहां से गुजरती हैं.
रेल संरक्षा आयुक्त की जांच की वजह से शुक्रवार 26 सितंबर को भी ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा. 22 से 27 सितंबर के दौरान रेलवे ने कुल 74 ट्रेनों को रद्द किया 22 ट्रेनों को डायवर्ट और चार ट्रेनों का समय बदलाव किया था. इसमें राप्ती सागर, पूर्वांचल एक्सप्रेस, गोरखधाम और अवध एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें शामिल रहीं. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि तीसरी लाइन के बन जाने से अब जो सुविधा मिलेगी, उससे यात्रियों का समय बचेगा. पहले ट्रैक और स्टेशन पर जगह न होने से ट्रेनों को डोमिनगढ़ और कैंट आउटर पर काफी देर तक रोका जाता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. एक न एक पटरी के माध्यम से उन्हें उनके गंतव्य तक के लिए आगे निकल जा सकेगा.
