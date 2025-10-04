उदयपुर में 3000 ऑटो पर स्टीकर्स देंगे सैलानियों को राहत...जानिए कैसे

ETV Bharat / state

उदयपुर: देश-दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नीली झीलों के शहर उदयपुर घूमने हर साल लाखों सैलानी आते हैं. जिला प्रशासन ने इन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया. प्रशासन ने करीब 3 हजार ऑटो पर शनिवार से विशेष स्टीकर लगाने शुरू किए, जिन पर ऑटो नंबर, मालिक और चालक का नाम और फोन नंबर लिखा होगा ताकि पर्यटक सुरक्षित रह सकें. सैलानी जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तुरंत संपर्क कर सकेंगे.

पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि संकरी सड़कें व ढलान होने के कारण अधिकतर पर्यटक उदयपुर शहर में ऑटो से भ्रमण करते हैं. स्टीकर में हेल्पलाइन नंबर लिखे हैं. स्टीकर हर ऑटो की विंड स्क्रीन पर सामने और अंदर लगाए जा रहे हैं. शहर विधायक ताराचंद जैन, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, कलेक्टर नमित मेहता, एसपी योगेश गोयल,भाजपा नेता अतुल चंडालिया सहित ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों ने शनिवार से यातायात कार्यालय, देहलीगेट से स्टीकर लगाने की शुरुआत की. 15 दिन स्टीकर लगाए जाएंगे. जिन ऑटो स्वामियों ने विवरण नहीं दिया, उन्हें तुरंत जमा करना होगा. पालना नहीं करने पर कार्रवाई होगी. इसी दौरान यातायात कर्मियों को हेलमेट भी बांटे.

पर्यटकों को मिलेगी राहत: एसपी योगेश गोयल ने बताया कि इस मुहिम से पर्यटक को फायदा मिलेगा. उनके लगेज कई बार ऑटो में छूट जाते हैं. ऐसे में पर्यटक उसके स्टीकर की डिटेल से चालक से संपर्क कर सकेगा. ये स्टीकर ऑटो चालक और पर्यटकों को अप्रिय घटना से भी बचाने में मददगार होंगे. एसपी योगेश गोयल ने पुलिसकर्मियों पर दुपहिया चलाते समय हेलमेट अनिवार्य कर दिया. कंट्रोल रूम पर कई पुलिसकर्मियों को हेलमेट बांटे.

पर्यटक राजेश ने कहा कि प्रशासन के इस नवाचार से सैलानियों को राहत मिलेगी. उधर, पर्यटक विभाग में उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि उदयपुर की मेहमाननवाजी और नीली झीलें सैलानियों को मोहती है. डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए दुनिया भर में फेमस है. विश्व पर्यटन दिवस से बड़ी संख्या में पर्यटक आने लगे हैं.

