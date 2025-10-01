ETV Bharat / state

धनबाद में अनोखी पहल, SNMMCH भर्ती बच्चियों का कन्या पूजन

धनबाद में महिलाओं की एक टोली ने SNMMCH में भर्ती बच्चियों का कन्या पूजन कर उनका आशीर्वाद लिया.

Kanya Poojan of admitted girls in SNMMCH
SNMMCH भर्ती बच्चियों का कन्या पूजन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2025 at 6:55 PM IST

2 Min Read
धनबाद: नवरात्रि के पावन अवसर पर श्रद्धालु देवी मां की भक्ति में लीन रहते हैं. धनबाद की महिलाओं ने कन्या पूजन को अनोखा रूप प्रदान किया है. कन्या पूजन के दिन महिलाएं शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पहुंची और वहां भर्ती गंभीर बीमारियों से जूझ रही छोटी-छोटी बच्चियों का पूजन किया.

SNMMCH में कन्या पूजन

महिलाओं ने सबसे पहले बच्चियों के पैर धोए उसके बाद उनके माथे पर तिलक लगाया फिर पूजन के बाद उन्हें प्रसाद एवं उपहार भी दिया. कोयलांचल की महिलाओं का कहना है कि वे पिछले पांच सालों से लगातार मेडिकल कॉलेज आकर कन्या पूजन करती हैं. उनका मानना है कि असली पुण्य तभी मिलता है जब जरूरतमंद बच्चियों की सेवा और उन्हें सम्मान किया जाए.

SNMMCH भर्ती बच्चियों का कन्या पूजन करती महिलाएं (Etv Bharat)

मां की सच्ची आराधना ही बच्चियों की सेवा

इस मौके पर एक महिला श्रद्धालु ने बताया 'नवरात्रि केवल मंदिरों और पंडालों तक सीमित नहीं होना चाहिए. मां दुर्गा की सच्ची आराधना तब होती है जब हम समाज की उन बेटियों को सम्मान दें, जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रही हैं.' वही इस पहल से अस्पताल का माहौल भी भावुक हो गया. परिजनों ने भी इसे सराहते हुए कहा कि ऐसे अवसर बच्चों के मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं.

कन्या पूजन की विधि से बच्चियां और उनके परिजन खुश नजर आए. उन्होंने सभी महिलाओं का दिल से धन्यवाद भी दिया. साथ ही माता के रूप में उन्हें आशीर्वाद देकर उनकी मंगल कामना की.

SNMMCH भर्ती बच्चियों का कन्या पूजनकोयलांचल में नवरात्रि का पर्वअस्पताल में कन्याओं का पूजनKANYA PUJAN OF ADMITTED GIRLSDURGA PUJA 2025

