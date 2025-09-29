ETV Bharat / state

वाह रे मंईयां! महिलाओं ने मंईयां सम्मान योजना की राशि से बनवाया रोड

पलामू के लंगडीतर पिछुलिया टोला में ग्रामीणों द्वारा बनाई गयी सड़क ( Etv Bharat )

पलामूः मंईयां सम्मान योजना की राशि से महिलाओं ने करीब डेढ़ किलोमीटर रोड बनाया है. यह रोड पलामू के छतरपुर प्रखंड के कंचनपुर पंचायत के लंगडीतर पिछुलिया टोला में है. यहां की ग्रामीणों महिलाओं ने रोड बनाने के लिए मंईयां सम्मान योजना की राशि को चंदे के रूप में जमा करके इस्तेमाल किया है.

लंगडीतर पिछुलिया टोला में रोड की समस्या थी जिसके बाद ग्रामीणों ने श्रमदान से रोड बनाने का निर्णय लिया था. पलामू में शनिवार को 3.50 लाख लाभुकों के खाते में मंईयां सम्मान योजना की राशि गई. सभी महिलाओं के खाते में दो महीने की राशि पांच-पांच हजार आ गई है.

रोड के हालात को देखते हुए ग्रामीण प्रशांत राज और जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी बनी. इसी कमेटी ने महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए रोड बनाने के लिए दो दो हजार रुपये देने का निर्णय लिया. 25 महिलाएं एकजुट हुईं और मंईयां सम्मान योजना से रोड बनाने के लिए सहयोग राशि दी.जिसके बाद ग्रामीण जमा हुए और श्रमदान से रोड बनाने का कार्य शुरू हुआ. ग्रामीण श्रमदान से डेढ़ किलोमीटर मिट्टी मोरम रोड बनाया है.