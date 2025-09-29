वाह रे मंईयां! महिलाओं ने मंईयां सम्मान योजना की राशि से बनवाया रोड
पलामू में महिलाओं ने मंईयां सम्मान योजना की राशि से अपने गांव के लिए सड़क बना दी.
पलामूः मंईयां सम्मान योजना की राशि से महिलाओं ने करीब डेढ़ किलोमीटर रोड बनाया है. यह रोड पलामू के छतरपुर प्रखंड के कंचनपुर पंचायत के लंगडीतर पिछुलिया टोला में है. यहां की ग्रामीणों महिलाओं ने रोड बनाने के लिए मंईयां सम्मान योजना की राशि को चंदे के रूप में जमा करके इस्तेमाल किया है.
लंगडीतर पिछुलिया टोला में रोड की समस्या थी जिसके बाद ग्रामीणों ने श्रमदान से रोड बनाने का निर्णय लिया था. पलामू में शनिवार को 3.50 लाख लाभुकों के खाते में मंईयां सम्मान योजना की राशि गई. सभी महिलाओं के खाते में दो महीने की राशि पांच-पांच हजार आ गई है.
रोड के हालात को देखते हुए ग्रामीण प्रशांत राज और जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में एक कमेटी बनी. इसी कमेटी ने महिलाओं ने अपनी सहभागिता दिखाते हुए रोड बनाने के लिए दो दो हजार रुपये देने का निर्णय लिया. 25 महिलाएं एकजुट हुईं और मंईयां सम्मान योजना से रोड बनाने के लिए सहयोग राशि दी.जिसके बाद ग्रामीण जमा हुए और श्रमदान से रोड बनाने का कार्य शुरू हुआ. ग्रामीण श्रमदान से डेढ़ किलोमीटर मिट्टी मोरम रोड बनाया है.
महिलाओं ने सहभागिता देखते हुए अन्य ग्रामीणों ने भी सहयोग किया है और अपने-अपने ट्रैक्टर को रोड बनाने के लिए दिया. शनिवार से ग्रामीण महिलाओं के सहयोग से रोड बनाने का कार्य शुरू हुआ और सोमवार को रोड बनकर तैयार हो गया.
ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी. गांव में कोई भी आने-जाने से डर रहा था कि गाड़ी नहीं गांव में नहीं जा पाएगी. बच्चों को स्कूल में भी जाने में परेशानी हो रही थी. महिलाओं के खाते में मंईयां सम्मान योजना की राशि आई थी. जिसके बाद महिलाओं ने निर्णय लिया कि क्यों न आपसी सहयोग से इस रोड का निर्माण किया जाए. सभी ने चंदा जुटाया और आपसी श्रमदान से रोड का निर्माण किया. -प्रेमशीला देवी, ग्रामीण महिला.
मंईयां सम्मान योजना की राशि का इस्तेमाल पहली बार किसी ने रोड बनाने के लिए किया है. रोड बनाने में प्रेमशीला देवी, सोनी देवी, बसंती देवी, गीता देवी, प्रतिमा देवी, डॉ. विनोद कुमार, प्रशांत राज, जीतेंद्र कुमार, अभिषेक कुमार, उदय कुमार बाली, मंजू राम, ज्ञान प्रकाश, मदन राम, बीरेंद्र राम, राहुल नामक ग्रामीणों की प्रमुख भूमिका रही.
