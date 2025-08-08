Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

सीमांत गांव गुंजी में महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी, हरिद्वार मेयर ने सफाईकर्मियों के साथ मनाया त्योहार - RAKSHA BANDHAN 2025

रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में जबरदस्त रौनक दिखाई दे रही है. राखियों से सजी दुकानों पर बहनों की भीड़ दिख रही है. छायी रही

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन की धूम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 8, 2025 at 8:37 PM IST

3 Min Read

हरिद्वार/काशीपुर/पिथौरागढ़: कल भाई-बहन के अनूठे प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार है. प्रदेश के विभिन्न स्थानों के बाजार राखियों से सज गए हैं. बाजार में बहनें अपने भाईयो के लिए अनेक अनेक तरह की राखियों की खरीदारी में लगी हुई हैं. दिन और शाम होने के बाद दूधिया रौशनी में महिलाएं और युवतियां ख़ासतौर पर राखी की खरीदारी करने निकली. वहीं, कई जगहों पर रक्षाबंधन मनाया गया.

सीमांत गांव गुंजी में आर्मी जवानों की राखी: पिथौरागढ़ के सीमांत गाँवों मेंं बहनों ने सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधी. महिलाओं ने उन्हें 'रक्षक' से 'भाई' बनाया. व्यास घाटी की दुर्गम पहाड़ी गुंजी में सख्त परिस्थितियों के बीच, भारतीय सेना ने महिलाओं और बच्चों के साथ रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया. इस अवसर पर रंग समुदाय की बहनों ने परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर सैनिकों का राखी बांधी. साथ ही उनकी सलामती की कामना की. बदले में जवानों ने भी बहनों को मिठाइयां, उपहार और स्नेह भरे शब्दों से सम्मानित किया. रक्षाबंधन का यह आयोजन इस बात का प्रतीक बन गया कि भारतीय सेना केवल देश की सीमाओं की नहीं बल्कि लोगों दिलों की भी रक्षा कर रही हैं.

raksha bandhan 2025
महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी (ETV BHARAT)

हरिद्वार मेयर ने सफाईकर्मियों को बांधी राखी: हरिद्वार की भाजपा की मेयर किरण जैसल ने भी अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन मनाया. उन्होंने हरिद्वार में तैनात इस सफाई कर्मियों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की. इस दौरान मेयर किरण जैसल ने कहा वे सफाईकर्मी भाईयों को परिवार मानती है. उन्होंने सफाईकर्मियों को राखी बांधी और रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी.

raksha bandhan 2025
हरिद्वार मेयर ने सफाईकर्मियों को बांधी राखी (ETV BHARAT)

शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान (2025): द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2025 में, 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन की रस्में दोपहर 1:23 बजे तक की जा सकेंगी. इस दिन शुभ आयुष्मान और सौभाग्य योग के साथ-साथ स्थिर योग भी रहेगा. 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक है. भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से 9 अगस्त को सुबह 1:52 बजे तक रहेगा. आमतौर पर राखी बांधने के लिए दोपहर का समय सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन कभी-कभी यह समय भद्रा के दौरान पड़ता है, इसलिए प्रदोष काल में भी यह समारोह किया जा सकता है.

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन पर सजे बाजार (ETV BHARAT)
इस समय भूलकर भी न बांधें राखी: भद्रा काल में राखी बाधने से बचना जरूरी है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है. व्रतराज जैसे हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, रक्षा बंधन सहित कोई भी शुभ या पवित्र कार्य भद्रा के दौरान नहीं करना चाहिए.
raksha bandhan 2025
राखी की खरीदारी करती बहनें (ETV BHARAT)
राखी कैसे मनाई जाती है?: बहनें राखी, रोली (लाल धागे का पाउडर), चावल, मिठाई और दीये जैसी जरूरी चीजों से थाली सजाती हैं. आरती करने के बाद, वे अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं. राखी बांधती हैं. इसके बाद भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं.

पढे़ं- राखी स्पेशल: कलाई पर दिखेगा कुमाऊं की संस्कृति का रंग, ऊन की राखियां बनाकर आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं

पढे़ं- स्कूली बच्चों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर बनाईं राखियां, सरहद पर तैनात सैनिकों को भेजी जाएंगी

हरिद्वार/काशीपुर/पिथौरागढ़: कल भाई-बहन के अनूठे प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार है. प्रदेश के विभिन्न स्थानों के बाजार राखियों से सज गए हैं. बाजार में बहनें अपने भाईयो के लिए अनेक अनेक तरह की राखियों की खरीदारी में लगी हुई हैं. दिन और शाम होने के बाद दूधिया रौशनी में महिलाएं और युवतियां ख़ासतौर पर राखी की खरीदारी करने निकली. वहीं, कई जगहों पर रक्षाबंधन मनाया गया.

सीमांत गांव गुंजी में आर्मी जवानों की राखी: पिथौरागढ़ के सीमांत गाँवों मेंं बहनों ने सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधी. महिलाओं ने उन्हें 'रक्षक' से 'भाई' बनाया. व्यास घाटी की दुर्गम पहाड़ी गुंजी में सख्त परिस्थितियों के बीच, भारतीय सेना ने महिलाओं और बच्चों के साथ रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया. इस अवसर पर रंग समुदाय की बहनों ने परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर सैनिकों का राखी बांधी. साथ ही उनकी सलामती की कामना की. बदले में जवानों ने भी बहनों को मिठाइयां, उपहार और स्नेह भरे शब्दों से सम्मानित किया. रक्षाबंधन का यह आयोजन इस बात का प्रतीक बन गया कि भारतीय सेना केवल देश की सीमाओं की नहीं बल्कि लोगों दिलों की भी रक्षा कर रही हैं.

raksha bandhan 2025
महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी (ETV BHARAT)

हरिद्वार मेयर ने सफाईकर्मियों को बांधी राखी: हरिद्वार की भाजपा की मेयर किरण जैसल ने भी अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन मनाया. उन्होंने हरिद्वार में तैनात इस सफाई कर्मियों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की. इस दौरान मेयर किरण जैसल ने कहा वे सफाईकर्मी भाईयों को परिवार मानती है. उन्होंने सफाईकर्मियों को राखी बांधी और रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी.

raksha bandhan 2025
हरिद्वार मेयर ने सफाईकर्मियों को बांधी राखी (ETV BHARAT)

शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान (2025): द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2025 में, 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन की रस्में दोपहर 1:23 बजे तक की जा सकेंगी. इस दिन शुभ आयुष्मान और सौभाग्य योग के साथ-साथ स्थिर योग भी रहेगा. 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक है. भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से 9 अगस्त को सुबह 1:52 बजे तक रहेगा. आमतौर पर राखी बांधने के लिए दोपहर का समय सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन कभी-कभी यह समय भद्रा के दौरान पड़ता है, इसलिए प्रदोष काल में भी यह समारोह किया जा सकता है.

raksha bandhan 2025
रक्षाबंधन पर सजे बाजार (ETV BHARAT)
इस समय भूलकर भी न बांधें राखी: भद्रा काल में राखी बाधने से बचना जरूरी है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है. व्रतराज जैसे हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, रक्षा बंधन सहित कोई भी शुभ या पवित्र कार्य भद्रा के दौरान नहीं करना चाहिए.
raksha bandhan 2025
राखी की खरीदारी करती बहनें (ETV BHARAT)
राखी कैसे मनाई जाती है?: बहनें राखी, रोली (लाल धागे का पाउडर), चावल, मिठाई और दीये जैसी जरूरी चीजों से थाली सजाती हैं. आरती करने के बाद, वे अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं. राखी बांधती हैं. इसके बाद भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं.

पढे़ं- राखी स्पेशल: कलाई पर दिखेगा कुमाऊं की संस्कृति का रंग, ऊन की राखियां बनाकर आत्मनिर्भर बन रहीं महिलाएं

पढे़ं- स्कूली बच्चों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' थीम पर बनाईं राखियां, सरहद पर तैनात सैनिकों को भेजी जाएंगी

For All Latest Updates

TAGGED:

सीमांत गांव गुंजी में रक्षाबंधनहरिद्वार मेयर किरण जैसलरक्षाबंधन पर सजे बाजारMARKETS DECORATED ON RAKSHABANDHANRAKSHA BANDHAN 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.