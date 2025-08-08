हरिद्वार/काशीपुर/पिथौरागढ़: कल भाई-बहन के अनूठे प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार है. प्रदेश के विभिन्न स्थानों के बाजार राखियों से सज गए हैं. बाजार में बहनें अपने भाईयो के लिए अनेक अनेक तरह की राखियों की खरीदारी में लगी हुई हैं. दिन और शाम होने के बाद दूधिया रौशनी में महिलाएं और युवतियां ख़ासतौर पर राखी की खरीदारी करने निकली. वहीं, कई जगहों पर रक्षाबंधन मनाया गया.

सीमांत गांव गुंजी में आर्मी जवानों की राखी: पिथौरागढ़ के सीमांत गाँवों मेंं बहनों ने सेना के जवानों की कलाई पर राखी बांधी. महिलाओं ने उन्हें 'रक्षक' से 'भाई' बनाया. व्यास घाटी की दुर्गम पहाड़ी गुंजी में सख्त परिस्थितियों के बीच, भारतीय सेना ने महिलाओं और बच्चों के साथ रक्षाबंधन समारोह आयोजित किया. इस अवसर पर रंग समुदाय की बहनों ने परंपरागत तरीके से तिलक लगाकर सैनिकों का राखी बांधी. साथ ही उनकी सलामती की कामना की. बदले में जवानों ने भी बहनों को मिठाइयां, उपहार और स्नेह भरे शब्दों से सम्मानित किया. रक्षाबंधन का यह आयोजन इस बात का प्रतीक बन गया कि भारतीय सेना केवल देश की सीमाओं की नहीं बल्कि लोगों दिलों की भी रक्षा कर रही हैं.

महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी (ETV BHARAT)

हरिद्वार मेयर ने सफाईकर्मियों को बांधी राखी: हरिद्वार की भाजपा की मेयर किरण जैसल ने भी अनोखे अंदाज में रक्षाबंधन मनाया. उन्होंने हरिद्वार में तैनात इस सफाई कर्मियों को राखी बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की. इस दौरान मेयर किरण जैसल ने कहा वे सफाईकर्मी भाईयों को परिवार मानती है. उन्होंने सफाईकर्मियों को राखी बांधी और रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी.

हरिद्वार मेयर ने सफाईकर्मियों को बांधी राखी (ETV BHARAT)

शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान (2025): द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2025 में, 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन की रस्में दोपहर 1:23 बजे तक की जा सकेंगी. इस दिन शुभ आयुष्मान और सौभाग्य योग के साथ-साथ स्थिर योग भी रहेगा. 9 अगस्त को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:39 बजे से दोपहर 1:24 बजे तक है. भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 बजे से 9 अगस्त को सुबह 1:52 बजे तक रहेगा. आमतौर पर राखी बांधने के लिए दोपहर का समय सबसे उपयुक्त होता है, लेकिन कभी-कभी यह समय भद्रा के दौरान पड़ता है, इसलिए प्रदोष काल में भी यह समारोह किया जा सकता है.

रक्षाबंधन पर सजे बाजार (ETV BHARAT)

राखी की खरीदारी करती बहनें (ETV BHARAT)

भद्रा काल में राखी बाधने से बचना जरूरी है, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है. व्रतराज जैसे हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार, रक्षा बंधन सहित कोई भी शुभ या पवित्र कार्य भद्रा के दौरान नहीं करना चाहिए.बहनें राखी, रोली (लाल धागे का पाउडर), चावल, मिठाई और दीये जैसी जरूरी चीजों से थाली सजाती हैं. आरती करने के बाद, वे अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं. राखी बांधती हैं. इसके बाद भाई भी अपनी बहनों को उपहार देते हैं.

