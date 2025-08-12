पटना/खगड़िया: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को एक ऑनलाइन संवाद कार्यक्रम में बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं से हर महीने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना पर बातचीत की. इस दौरान 16 लाख लोग शामिल हुए और नालंदा की लीला कुमारी, सुपौल की कोमल कुमारी, मु़जफ्फरपुर की गुड़िया खातून और गया की नूरजहां खातून जैसी महिलाओं से राय ली गई.

नीतीश कुमार का संवाद: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संवाद कार्यक्रम में सुपौल की कोमल कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम. 125 यूनिट मुफ्त बिजली से जो पैसा बचेगा, मैं उसे अपनी बेटी के खाते में जमा करूंगी. इस योजना से उनके परिवार को सीधी आर्थिक राहत मिल रही है और वे इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (ETV Bharat)

सीएम साहब को दिल से थैंक्यू: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संवाद कार्यक्रम में नालंदा की लीला कुमारी ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली से जो बचत होती है, वह रसोई, बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य पर खर्च की जा सकेगी और उनका पूरा परिवार इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री को दिल से धन्यवाद देता है.

'बिजली बिल शून्य आया है': मु़जफ्फरपुर की गुड़िया खातून ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली से उनका बिजली बिल शून्य आया है, जिससे परिवार अब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे पा रहा है. उन्होंने कहा कि कई अन्य परिवारों का भी बिल जीरो आया है. इस योजना ने उनके परिवार समेत कई घरों में राहत पहुंचाई है.

'मेरा पूरा परिवार खुश': गयाजी की नूरजहां खातून ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हुए बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली से उनका बिजली बिल शून्य आया है. पहले 400-500 का खर्च होता था, वह बच गया है. इस बचत से वे अब घरेलू जरूरी खर्चों को पूरा कर पाएंगी. उनका पूरा परिवार इस निर्णय पर बहुत खुश है और मुख्यमंत्री को दिल से दुआ देता है.

संवाद कार्यक्रम में बिजली उपभोक्ता (ETV Bharat)

खाना बनाने के समय कट जाती है बिजली: खगड़िया की कविता देवी ने बताया 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है. इससे तो हम लोग खुश हैं. लेकिन जैसे ही खाना पकाने बैठते हैं शाम में ही बिजली कट जाती है. अत्यधिक बिजली कट रही है. जिससे हम लोगों को खाना पकाने में समस्याएं हो रही है.

'बिहार में बिजली का था बुरा हाल': मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 'साल 2005 से राज्य में बिजली का काफी बुरा हाल था. राजधानी पटना में भी 7-8 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती थी. 24 नवम्बर, 2005 को राज्य में हमलोगों की सरकार बनने के बाद बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर काम किया गया.

हर घर बिजली: सीएम नीतीश ने कहा कि ऊर्जा विभाग का बजट बढ़ाया गया और बिजली की आपूर्ति बढ़ाई गई. इसके बाद राज्य के सभी गांवों और टोलों में बिजली पहुंचाई गई. साल 2015 में सात निश्चय योजना के अन्तर्गत 'हर घर बिजली' निश्चय की शुरुआत कर हर घर को बिजली देने का काम निर्धारित समय से दो माह पहले अक्टूबर, 2018 में पूरा कर लिया गया.

सोलर ऊर्जा को भी बढ़ावा: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा सौर ऊर्जा (सोलर) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है तथा सभी सरकारी भवनों की छत पर सौर ऊर्जा (सोलर) संयंत्र लगाये गये हैं. अब हमने यह भी तय किया है कि सभी इच्छुक घरेलू उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा सौर ऊर्जा का लाभ दिया जाएगा.

खगड़िया में संवाद कार्यक्रम (ETV Bharat)

16 लाख लोगों से किया संवाद: उन्होंने कहा कि आज पूरे राज्य में अनेक जगहों पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है. आज के कार्यक्रम में लगभग 16 लाख लोग शामिल हैं. साथ ही इस कार्यक्रम में सभी जिलों के प्रभारी मंत्री एवं अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण भी उपस्थित हैं. इस कार्यक्रम में कुछ घरेलू उपभोक्ताओं ने अपनी बात भी कही है.

पहले 7-8 घंटे ही रहती थी बिजली: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली से लोगों में खुशी का माहौल है. उन्होंने 2005 से पहले की बिजली की गंभीर स्थिति की ओर इशारा किया, जब पटना में भी सिर्फ 7-8 घंटे बिजली रहती थी. इस संवाद में उन्होंने बिजली सुधारों और मुफ्त बिजली योजना का सकारात्मक प्रभाव उजागर किया.

बिजेंद्र यादव की तारीफ की: मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा तथा योजना एवं विकास मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव शुरू से ही सब काम देख रहे हैं. मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं. उन्होंने कि इस नई पहल से बिजली उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली है. वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा 125 यूनिट फ्री बिजली से उपभोक्ताओं को 1000 के करीब राहत मिलेगी.

"मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के विस्तारीकरण के लिए वित्तीय वर्ष 2025 26 में अतिरिक्त 3797 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इस साल ही राज्य सरकार पर 19,792 करोड़ का वित्तीय भार आएगा जो अगले साल और बढ़ेगा." -विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री

