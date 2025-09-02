ETV Bharat / state

रांचीः करमा पर्व के अवसर पर राज्य सरकार ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना अंतर्गत रांची जिला की 3 लाख 78 हजार 641 महिलाओं को अगस्त माह की सम्मान राशि प्रदान की गई है. इसके तहत लाभुक महिलाओं के बैंक खातों में कुल 94 करोड़ 66 लाख 2 हजार 500 रुपये का आधार आधारित भुगतान किया गया है.

इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 2500 रुपये की सम्मान राशि दी जाती है. सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर होकर सम्मानजनक जीवन जी सकें.

रांची जिला में अगस्त माह में लाभुकों की संख्या विभिन्न प्रखंडों और शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार रही. अनगड़ा में 16,687, बेड़ो में 20,672, बुंडू में 8,521, चान्हो में 19,772, कांके में 31,487, मांडर में 23,234, नगड़ी में 17,374, नामकुम में 17,524, ओरमांझी में 18,270, रातू में 18,630, सिल्ली में 21,234, सोनाहातू में 12,932 और तमाड़ में 18,486 लाभुक शामिल हैं. वहीं रांची शहरी क्षेत्र और विभिन्न नगर पंचायतों में भी हजारों महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हुई हैं.

जिला दंडाधिकारी सह रांची डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि करमा पर्व पर दी गई यह सम्मान राशि महिलाओं के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार करेगी. उन्होंने बताया कि लाभुकों के खातों में राशि समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है.