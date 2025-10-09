ETV Bharat / state

करवाचौथ पर महिलाओं की पहली पसंद बनी मधुबनी मेहंदी डिजाइन, कहा- कीमतों में आया काफी बदलाव

करवा चौथ पर दिल्ली के बाजारों में रौनक, महिलाओं में खासा क्रेज ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ बहुत ही खास त्योहार है. इस दिन महिलाएं पूरा दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इतना ही नहीं, महिलाएं अपने पति के लिए दुल्हन की तरह सजती-संवरती भी हैं. लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से ही शुरू हो जाती है. इन साजो-श्रृंगार में मेहंदी अपने आप में ही बेहद खास मानी जाती है. इसके लिए एक या दो दिन पहले ही महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाने जाती हैं. ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के हाथ पर लगी मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति उनसे उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं. इसी को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने दिल्ली के तिलक नगर बाजार में महिलाओं व मेहंदी आर्टिस्ट्स से बातचीत की. इस दौरान नेहा नामक महिला ने बताया कि 18 वर्षों में मेहंदी की डिजाइन और कीमतों में काफी बदलाव देखने के लिए मिला है. जहां पहले दोनों हाथों पर 500 रुपए में अच्छी खासी मेहंदी लग जाती थी, वहीं इस बार फुल हैंड मेहंदी का चार्ज 3100 रुपए है. इस बार मैंने मधुबनी मेहंदी लगवाई है. बाजार में दिखी रौनक: उनके अलावा मेहंदी के बीच में पति और अपना नाम दिखाने वाली झंकार ने बताया कि वह 9 वर्षों से करवा चौथ का उपवास रख रही हैं. हर बार उनका प्रयास रहता है कि वह हाथों पर पति का नाम जरूर लिखवाएं. तिलक नगर बाजार मेहंदी लगवाने के लिए बहुत मशहूर है. करवा चौथ के समय यहां पर अच्छी रौनक देखने को मिलती है. मैंने इस बार मधुबनी डिजाइन में मां लक्ष्मी और गुलाब के फूल की डिजाइन बनवाई. वहीं मेहंदी लगवाने पहुंची आरूषी ने बताया, इस बाजार में सभी मेहंदी आर्टिस्ट बहुत अच्छी डिजाइन की मेहंदी लगाते हैं. मैंने फुल हैंड मेहंदी के लिए 3000 रुपये दिए. लेकिन डिजाइन और फेस्टिव सीजन के अनुसार कीमत ठीक है. मधुबनी मेहंदी डिजाइन बनी महिलाओं की पहली पसंद (ETV Bharat)

