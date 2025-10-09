करवाचौथ पर महिलाओं की पहली पसंद बनी मधुबनी मेहंदी डिजाइन, कहा- कीमतों में आया काफी बदलाव
करवा चौथ के पहले दिल्ली के तिलक नगर बाजार में काफी रौनक देखने को मिल रही है. जानिए यहां आने वाली महिलाओं ने क्या कहा..
नई दिल्ली: विवाहित महिलाओं के लिए करवा चौथ बहुत ही खास त्योहार है. इस दिन महिलाएं पूरा दिन अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. इतना ही नहीं, महिलाएं अपने पति के लिए दुल्हन की तरह सजती-संवरती भी हैं. लेकिन इसकी तैयारी काफी पहले से ही शुरू हो जाती है. इन साजो-श्रृंगार में मेहंदी अपने आप में ही बेहद खास मानी जाती है. इसके लिए एक या दो दिन पहले ही महिलाएं बाजारों में मेहंदी लगवाने जाती हैं.
ऐसा माना जाता है कि महिलाओं के हाथ पर लगी मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है, पति उनसे उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं. इसी को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने दिल्ली के तिलक नगर बाजार में महिलाओं व मेहंदी आर्टिस्ट्स से बातचीत की. इस दौरान नेहा नामक महिला ने बताया कि 18 वर्षों में मेहंदी की डिजाइन और कीमतों में काफी बदलाव देखने के लिए मिला है. जहां पहले दोनों हाथों पर 500 रुपए में अच्छी खासी मेहंदी लग जाती थी, वहीं इस बार फुल हैंड मेहंदी का चार्ज 3100 रुपए है. इस बार मैंने मधुबनी मेहंदी लगवाई है.
बाजार में दिखी रौनक: उनके अलावा मेहंदी के बीच में पति और अपना नाम दिखाने वाली झंकार ने बताया कि वह 9 वर्षों से करवा चौथ का उपवास रख रही हैं. हर बार उनका प्रयास रहता है कि वह हाथों पर पति का नाम जरूर लिखवाएं. तिलक नगर बाजार मेहंदी लगवाने के लिए बहुत मशहूर है. करवा चौथ के समय यहां पर अच्छी रौनक देखने को मिलती है. मैंने इस बार मधुबनी डिजाइन में मां लक्ष्मी और गुलाब के फूल की डिजाइन बनवाई. वहीं मेहंदी लगवाने पहुंची आरूषी ने बताया, इस बाजार में सभी मेहंदी आर्टिस्ट बहुत अच्छी डिजाइन की मेहंदी लगाते हैं. मैंने फुल हैंड मेहंदी के लिए 3000 रुपये दिए. लेकिन डिजाइन और फेस्टिव सीजन के अनुसार कीमत ठीक है.
ये डिजाइन सबसे अधिक डिमांड में: उनके अलावा मेहंदी आर्टिस्ट मयंक बताते हैं कि तिलक नगर में वह बीते 10 सालों से मेहंदी लगा रहे हैं. उन्होंने कहा, करवा चौथ के दौरान मेहंदी को लेकर तिलक नगर बाजार से ज्यादा पूरी दिल्ली में कहीं और इतनी रौनक नहीं देखने को मिलती. जैसे-जैसे रात होती है-भीड़ बढ़ती जाती है. कई बार महिलाएं मॉर्निंग वॉक के लिए आती हैं और मेहंदी लगवाकर जाती हैं. वहीं मेहंदी आर्टिस्ट हुसैन अली ने बताया, इस वर्ष मधुबनी, थ्रीडी, राजस्थानी डिजाइन की मेहंदी सबसे ज्यादा डिमांड में हैं. इसमें भी फ्लावर डिजाइन में सबसे ज्यादा चलन में है. कई बार महिलाएं यहां आकर डिजाइन सेलेक्ट करती हैं, तो कभी वह मोबाइल से पसंदीदा डिजाइन लगवाती हैं.
सुबह चार बजे तक लगती है मेहंदी: तिलक नगर मार्केट फेडरशन के प्रेजिडेंट सुशिल खत्री ने कहा, दिल्ली का तिलक नगर मशहूर बाजारों में से एक है. मेहंदी और चूड़ियों के लिए तिलक नगर मार्केट पूरे दिल्ली में पहचाना जाता है. यहां करवा चौथ के समय 1000 के करीब मेहंदी आर्टिस्ट बैठते हैं. करवाचौथ के दिनों में सुबह 10 बजे से रात के 3 से 4 बजे तक मेहंदी लगती है. महिलाएं ऑफिस से आने और घर के काम पूरे कर के ही रात में मेहंदी लगवाने आती हैं. बाजार में किसी तरह की अनहोनी न हो, इसके लिए फेडरेशन और दिल्ली पुलिस हर वक्त सुरक्षा में मुस्तैद रहती है. दरअसल, त्योहार या अन्य किसी शुभ अवसर पर मेहंदी लगाना सुखी खुशहाली और समृद्ध जीवन का प्रतीक होता है. ऐसी मान्यता है कि जिस परिवार की महिलाएं अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, वहां देवी-देवता निवास करते हैं.
