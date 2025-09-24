ETV Bharat / state

बीकानेर में जलदाय विभाग कार्यालय बना धोबीघाट, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

पेयजल आपूर्ति सुचारू नहीं होने से परेशान महिलाओं ने जलदाय विभाग के कार्यालय में कपड़े धोकर विरोध प्रदर्शन​ किया.

WOMEN PROTESTED IN BIKANER
जलदाय कार्यालय में कपड़े धोती महिलाएं (ETV Bharat Bikaner)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 24, 2025 at 7:00 PM IST

बीकानेर: जल संकट से परेशान महिलाओं ने बुधवार को जलदाय​ विभाग के कार्यालय पर अनूठे तरीके से प्रदर्शन​ किया. कुछ महिलाएं नया शहर टंकी स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और वहां कपड़े निकालकर धोने लगी. महिलाएं साथ में पानी के बर्तन भी लेकर आई थी. वे वहां पानी भरने की जिद करने लगी.

अचानक ऑफिस में इस तरह का माहौल देखकर वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी. बाद में कार्यालय के अधिकारी वहां पहुंचे और महिलाओं को दो दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाएं वहां से चली गई. लालगढ़ गुरुद्वारा कॉलोनी क्षेत्र की महिला गुरमीत कौर ने बताया कि उनके क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या लंबे समय से चल रही है. पाइपलाइन तो डाली गई है, लेकिन सुधार नहीं हुआ. घरों में पानी नहीं आ रहा है.

जलदाय कार्यालय पर अनूठा प्रदर्शन (ETV Bharat Bikaner)

पढ़ें: जल संकट पर हंगामा: जलदाय कर्मियों से बदसलूकी, विभाग ने कोतवाली में की शिकायत

कई बार अधिकारियों को मौखिक और व्यक्तिगत रूप से बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. आखिरकार उन्हें विरोध का ऐसा तरीका अपनाना पड़ा. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दो दिन बाद भी स्थिति नहीं सुधरी, तो महिलाएं यहां आकर फिर से आंदोलन करेंगी. इस मामले पर जब अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया गया, तो वे सामने आने से कतराते रहे. हालांकि, महिलाओं के इस अनूठे विरोध प्रदर्शन को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय में खूब चर्चा रही.

WATER SUPPLY DEPARTMENT IN BIKANERWATER CRISIS IN BIKANERWATER SUPPLY IN BIKANERWOMEN PROTESTED IN BIKANER

