बीकानेर में जलदाय विभाग कार्यालय बना धोबीघाट, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

बीकानेर: जल संकट से परेशान महिलाओं ने बुधवार को जलदाय​ विभाग के कार्यालय पर अनूठे तरीके से प्रदर्शन​ किया. कुछ महिलाएं नया शहर टंकी स्थित जलदाय विभाग कार्यालय पहुंची और वहां कपड़े निकालकर धोने लगी. महिलाएं साथ में पानी के बर्तन भी लेकर आई थी. वे वहां पानी भरने की जिद करने लगी.

अचानक ऑफिस में इस तरह का माहौल देखकर वहां मौजूद लोग अचंभित रह गए, लेकिन महिलाएं नहीं रुकी. बाद में कार्यालय के अधिकारी वहां पहुंचे और महिलाओं को दो दिन के भीतर व्यवस्था सुधारने का आश्वासन दिया, जिसके बाद महिलाएं वहां से चली गई. लालगढ़ गुरुद्वारा कॉलोनी क्षेत्र की महिला गुरमीत कौर ने बताया कि उनके क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की समस्या लंबे समय से चल रही है. पाइपलाइन तो डाली गई है, लेकिन सुधार नहीं हुआ. घरों में पानी नहीं आ रहा है.