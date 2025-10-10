ETV Bharat / state

नहीं मिला पति का डेथ सर्टिफिकेट, महिला ने शुरू किया अनिश्चित कालीन धरना

राजनांदगांव में सरकारी विभाग की अंधेरगर्दी से एक परिवार परेशान है.

RAJNANDGAON ADMINISTRATION
राजनांदगांव कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 10, 2025 at 8:49 PM IST

2 Min Read
राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से एक हैरान और परेशान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक महिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही है. पति की मौत के बाद उसे मृत्य प्रमाण पत्र नहीं मिला. पति के डेथ सर्टिफिकेट की मांग को लेकर महिला ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया.

5 महीने बाद भी नहीं मिला मृत्यु प्रमाण पत्र: खपरी निवासी उषा बाई के पति संतोष ठाकुर की मौत 6 मई को हो गई थी. उनका शासकीय अस्पताल डोंगरगढ़ में पोस्टमार्टम हुआ था. 5 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक उषा बाई को पति का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिला है.

राजनांदगांव में सिस्टम का सितम (ETV BHARAT)

परिवार हो रहा परेशान: मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने की वजह से महिला और उसके परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें लगातार शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगवाए जा रहा हैं,डोंगरगढ़ के साथ ही राजनांदगांव कार्यालय में भी उनके द्वारा जाकर गुहार लगाई गई,लेकिन अभी तक उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया हैं,इससे कई प्रकार की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है.

अस्पताल प्रबंधन और संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा अभी तक उन्हें मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया हैं,जिससे परेशान होकर मैं आज से धरना प्रदर्शन शुरू कर चुकी हूं. मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण राष्ट्रीय परिवार सहायता के तहत 20000 रुपये की राशि दी जाती है. वो भी अब तक नहीं मिल पाई है- उषा बाई ठाकुर, धरने पर बैठी महिला

महिला ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र सौंप दे. महिला ने कहा कि उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है. मृत्यु प्रमाण पत्र की वजह से हमारा कई कार्य पेंडिंग पड़ा है. सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है.

