महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर दिया पहरा, ग्राहकों को भी भगाया, जानिए पूरा मामला

अंग्रेजी शराब के ठेकों का विरोध. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : September 19, 2025 at 8:42 PM IST | Updated : September 19, 2025 at 8:53 PM IST 3 Min Read

रुद्रप्रयाग: जिले में शहरी बाजारों में खोले गए अंग्रेजी शराब के ठेकों को कई और शिफ्ट करने की मांग को लेकर महिलाओं का आक्रोश सड़कों में उतर आया. महिलाएं शराब के ठेकों को शहरी इलाकों से दूर दूसरे स्थानों पर खोलने की मांग कर रही है. उनका कहना है कि जब तक दुकानों को अन्य स्थानों पर नहीं खोला जाता, तब तक महिलाएं शराब के ठेकों के बाहर अपना प्रदर्शन करती रहेंगी और शराब भी नहीं बिकने देंगी. शुक्रवार को मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के पास अंग्रेजी शराब की दुकान को शिफ्ट करने की मांग को लेकर अपर बाजार की महिलाओं ने प्रदर्शन किया. महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब से यहां शराब की दुकान खुली है, तब से माहौल काफी खराब हो रहा है. शराबियों को देखकर नौजवान भी नशे की गर्त में जा रहे हैं. महिलाओं ने शराब की दुकान के बाहर दिया पहरा (ETV Bharat) वहीं महिलाओं का कहना है कि रास्तों में सुबह से लेकर सांय तक शराबी गिरे पड़े हैं, जिससे महिलाओं को आने-जाने में दिक्कतें हो रही हैं. शराब का प्रभाव लोगों के परिवार पर असर डाल रहा है. बच्चे सारी गतिविधियां देख रहे हैं, जिससे उनका भविष्य बर्बाद होने का खतरा बना है. शराबी गंदी गालियां दे रहे हैं. महिलाओं का रास्ते से गुजरना दूभर हो गया है.

