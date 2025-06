ETV Bharat / state

जबलपुर में वूमेन क्रिकेट लीग, एमपी हाई कोर्ट की वकील ने फुलटॉस पर मारा गगनचुंबी छक्का - WOMEN PREMIER LEAGUE IN JABALPUR

जबलपुर में वूमेन क्रिकेट लीग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : June 4, 2025 at 7:16 AM IST | Updated : June 4, 2025 at 7:36 AM IST 4 Min Read

जबलपुर: सामान्य तौर पर घरेलू महिलाओं को अपने धार्मिक आयोजनों में सामाजिक आयोजनों में या फिर किटी पार्टियों में थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए देखा होगा. लेकिन जबलपुर में घरेलू महिलाएं वूमेन प्रीमियर क्रिकेट लीग खेलते में व्यस्त हैं. इसमें ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था. घरेलू महिलाओं का क्रिकेट का यह प्रयोग एकदम नया है. महिलाओं का कहना है कि घर की भाग दौड़ में खेल कहीं पीछे छूट गया था, दोबारा खेला तो बहुत मजा आया. जबलपुर में WPL का आयोजन

आईपीएल क्रिकेट ने न केवल क्रिकेट खेलने के अंदाज को बदल दिया है बल्कि इसका असर समाज में भी दिख रहा है. जबलपुर में एक अनोखी WPL ट्रॉफी हो रही है. WPL मतलब वूमेंस प्रीमियर लीग. जबलपुर में ग्वारीघाट के पास महिलाओं के एक क्लब ने वूमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन किया है. यह आयोजन निजी टर्फ में चल रहा है. आयोजन समिति की सदस्य तेजल गुप्ता ने बताया कि, ''जबलपुर में यह आयोजन तीसरी बार हो रहा है, लेकिन इस बार महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है. शहर की 11 टीमें इस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं.'' जबलपुर में वूमेन क्रिकेट लीग में महिलाओं ने दिखाया दमखम (ETV Bharat) कभी क्रिकेट देखा तक नहीं, अब खेल रहीं मैच

तेजल गुप्ता ने बताया कि, ''सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें एक भी टीम किसी प्रोफेशनल क्लब की नहीं है, बल्कि यह सभी क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले कभी क्रिकेट बेट तक नहीं पकड़ा. इनमें महिलाओं के छोटे-छोटे सामाजिक संगठन की टीम है. वकील महिलाओं की टीम है, डॉक्टर महिलाओं की टीम है. महिलाओं के किटी क्लब की टीम है. इनमें कुछ महिलाएं कामकाजी हैं और कुछ महिलाएं हाउसवाइफ है. लेकिन इस वूमन प्रीमियर लीग का तामझाम बिल्कुल आईपीएल की तरह है. सभी क्लब की अपनी अपनी जर्सी से लेकर होर्डिंग, बैनर और म्यूजिक है.''

जबलपुर: सामान्य तौर पर घरेलू महिलाओं को अपने धार्मिक आयोजनों में सामाजिक आयोजनों में या फिर किटी पार्टियों में थोड़ी बहुत मस्ती करते हुए देखा होगा. लेकिन जबलपुर में घरेलू महिलाएं वूमेन प्रीमियर क्रिकेट लीग खेलते में व्यस्त हैं. इसमें ज्यादातर महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने जीवन में पहले कभी क्रिकेट नहीं खेला था. घरेलू महिलाओं का क्रिकेट का यह प्रयोग एकदम नया है. महिलाओं का कहना है कि घर की भाग दौड़ में खेल कहीं पीछे छूट गया था, दोबारा खेला तो बहुत मजा आया. जबलपुर में WPL का आयोजन

आईपीएल क्रिकेट ने न केवल क्रिकेट खेलने के अंदाज को बदल दिया है बल्कि इसका असर समाज में भी दिख रहा है. जबलपुर में एक अनोखी WPL ट्रॉफी हो रही है. WPL मतलब वूमेंस प्रीमियर लीग. जबलपुर में ग्वारीघाट के पास महिलाओं के एक क्लब ने वूमेंस प्रीमियर लीग का आयोजन किया है. यह आयोजन निजी टर्फ में चल रहा है. आयोजन समिति की सदस्य तेजल गुप्ता ने बताया कि, ''जबलपुर में यह आयोजन तीसरी बार हो रहा है, लेकिन इस बार महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है. शहर की 11 टीमें इस ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं.'' जबलपुर में वूमेन क्रिकेट लीग में महिलाओं ने दिखाया दमखम (ETV Bharat) कभी क्रिकेट देखा तक नहीं, अब खेल रहीं मैच

तेजल गुप्ता ने बताया कि, ''सबसे मजेदार बात यह है कि इनमें एक भी टीम किसी प्रोफेशनल क्लब की नहीं है, बल्कि यह सभी क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पहले कभी क्रिकेट बेट तक नहीं पकड़ा. इनमें महिलाओं के छोटे-छोटे सामाजिक संगठन की टीम है. वकील महिलाओं की टीम है, डॉक्टर महिलाओं की टीम है. महिलाओं के किटी क्लब की टीम है. इनमें कुछ महिलाएं कामकाजी हैं और कुछ महिलाएं हाउसवाइफ है. लेकिन इस वूमन प्रीमियर लीग का तामझाम बिल्कुल आईपीएल की तरह है. सभी क्लब की अपनी अपनी जर्सी से लेकर होर्डिंग, बैनर और म्यूजिक है.'' वूमेन क्रिकेट लीग ट्रॉफी (ETV Bharat) इस आयोजन में शक्ति क्लब के नाम से महिलाओं की एक टीम है. इस टीम की कप्तान नीलम सिंह ने बताया कि, ''वे दरअसल सामाजिक कार्य करती हैं और गरीबों को इलाज दिलाने के लिए उन्होंने शक्ति क्लब का गठन किया था. सभी लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और गरीब लोगों को इलाज मुहैया करवाते हैं. इसी बीच में उन्हें पता लगा कि इस तरह की एक क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है तो उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया.'' कभी क्रिकेट देखा तक नहीं, अब खेल रहीं मैच (ETV Bharat) मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखता है खेल

नीलम सिंह का कहना है कि, ''हमारी टीम की किसी भी सदस्य ने पहले कभी कोई खेल ही नहीं खेला था, क्रिकेट तो दूर की बात थी. लेकिन इस आयोजन में शामिल होने के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्हें किसी न किसी खेल से हमेशा जुड़े रहना था. खेल केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी नहीं है बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है.'' महिलाओं ने लगाए चौके-छक्के (ETV Bharat) गाय के गोबर से बनाई गई कमाल की पिच, पन्ना में क्रिकेट के दीवानों का गजब जुनून

छिंदवाड़ा में आदिवासी प्रीमियर लीग, देसी बल्लों से होगी छक्के-चौके की बरसात जबलपुर में क्रिकेट इंजॉय कर रहीं महिलाएं (ETV Bharat) हाई कोर्ट की महिला वकीलों ने दिखाया दमखम

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में कई महिला एडवोकेट्स भी काम करती हैं. इन दोनों हाई कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं इसलिए महिला वकीलों के पास भी पर्याप्त समय है इसलिए उन्होंने भी अपनी एक टीम बनाई है जो इस प्रीमियर लीग में हिस्सा ले रही हैं. टूर्नामेंट में महिलाओं को चौके-छक्के लगाते देखा जा सकता है. इसी टीम की सदस्य नितिन शर्मा ने बताया कि, ''वह क्रिकेट देखी थी लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अब वह दोबारा कभी क्रिकेट खेल पाएंगे लेकिन यहां क्रिकेट खेलने में उन्हें मजा आ रहा है. महिलाओं'' फुल इंजॉय कर रहीं महिलाएं

इस आयोजन में सभी महिलाएं 26 साल से ऊपर हैं सभी महिलाएं घरों से जुड़ी हुई हैं. उनकी घरेलू जिम्मेवारियां हैं. सामान्य तौर पर हमारे समाज में घरेलू महिला शादी ब्याह के आयोजन में धार्मिक त्योहारों में धार्मिक आयोजनों में या ज्यादा से ज्यादा किटी पार्टियों में थोड़ी बहुत मस्ती करती हुई नजर आती हैं, लेकिन क्रिकेट जैसे खेल को प्रोफेशनल तरीके से खेलने का प्रयोग सामान्य भारतीय घरेलू महिला के लिए कुछ नया है. महिलाएं लीग को पूरी मस्ती के साथ इंजॉय कर रही हैं.

Last Updated : June 4, 2025 at 7:36 AM IST