ETV Bharat / state

शिमला कालीबाड़ी मंदिर में महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली, ढोल नगाड़ों के साथ हुई मां दुर्गा की विदाई

विजयदशमी पर शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में बंगाली महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली.

शिमला कालीबाड़ी मंदिर में महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली
शिमला कालीबाड़ी मंदिर में महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2025 at 2:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में विजयदशमी के दिन बंगाली महिलाओं ने सिंदूर की होली खेली गई. यहां हर साल नवरात्रि में मां दुर्गा, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है और विजयदशमी तक इन देवताओं की पूजा की जाती है. विजयादशमी के दिन माता की मूर्तियां का विसर्जन किया जाता है.

शिमला कालीबाड़ी मंदिर में सुबह प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रम के बाद सुहागिन महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर अर्पण किया और पति की लंबी उम्र की कामना की. बंगाली समुदाय की महिलाओं ने इस दौरान पारम्परिक नृत्य भी किया. दोपहर बाद तारादेवी में मां की मूर्तियों का विसर्जन किया गया.

शिमला कालीबाड़ी मंदिर में महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली (ETV Bharat)

कालीबाड़ी मंदिर पहुंची बंगाली महिलाओं ने बताया, "कालीबाड़ी मंदिर में 'सिंदूर की होली' दुर्गा पूजा के अंतिम दिन यानी विजयादशमी पर होने वाला एक पारंपरिक बंगाली उत्सव है. जहां विवाहित महिलाएं मां दुर्गा को विदाई देने से पहले उन्हें सिंदूर लगाती हैं. सिंदूर लगाकर सौभाग्य, खुशहाली और पति की लंबी आयु की कामना की जाती हैं. यह रस्म समुदाय में सौहार्द और एकता का प्रतीक है".

महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली
महिलाओं ने खेली सिंदूर की होली (ETV Bharat)

बता दें कि पूरे देश मे मंगलवार को दशहरा उत्सव मनाया गया, लेकिन शिमला में बंगाली महिलाएं होली मना रही हैं. दरअसल, बंगाली समुदाय के लोगों का मानना है कि माता दुर्गा के नौ दिन मायके में रहने के बाद आज ससुराल के लिए विदाई होगी. इसलिए बंगाली महिलाएं आज माता दुर्गा को दुल्हन की तरह सजा कर मायके से विदा करती हैं और खुद भी सज धज कर एक दूसरे को सिंदूर लगा कर खुशियां मना रही हैं.

कालीबाड़ी मंदिर के सदस्य स्नेहाशु ने कहा, "दुर्गा विसर्जन से पहले मां की विधि विधान से पूजा अर्चना की गयी. दोपहर बाद मां दुर्गा, सरस्वती, गणेश, लक्ष्मी और कार्तिक की मूर्तियों को विसर्जन आईटीबीपी तालाब में किया गया. जिस तरह एक सुहागन को अपने मायके से विदा किया जाता है. इसी प्रकार माता को भी आज श्रृंगार करके भाई किसी विदा किया जाता है और इस दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं".

वहीं, मुंबई आए गणेश ने बताया, "यह त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और आज सिंदूर की होली खेली जाती है, जिसमें सुहाग ने अपने पति की लंबी आयु की कामना मां दुर्गा से करती है. इसी को लेकर यहां एक जश्न का माहौल है".

कालीबाड़ी मंदिर मे सिंदूर की होली खेल रही एक महिला श्रद्धालु ने बताया, "आज यहां पर सिंदूर की होली खेली गई है. क्योंकि विजयदशमी का पर्व है और माता को यहां से विदा किया जाएगा. माता को पूरे साथ श्रृंखला के साथ सजाया जाता है और फिर उन्हें विदा किया जाता है. जिस प्रकार एक बेटी को शादी के बाद अपने मायके सुविधा किया जाता है. इस प्रकार माता को भी आज विदा किया जाएगा और इसी उपलक्ष्य में सिंदूर की होली खेली गई है. यह प्रथा सदियों पुरानी है और आज भी यहां पर बरकरार है".

सिंदूर की होली खेल रही पूजा ने कहा, "वह अपने परिवार के साथ मुंबई से शिमला आई है. यहां उन्हें सिंदूर की होली खेलने का अवसर प्राप्त हुआ है. यह परंपरा शिमला के कालीबाड़ी मंदिर में आज भी जीवित दिखाई दे रही है. इस अवसर पर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है और बदले में सिंदूर की होली खेलती है".

ये भी पढ़ें: अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के लिए पहुंचने लगे देवी-देवता, जानिए कब निकलेगी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा, आपदा से उत्सव की ओर थीम

For All Latest Updates

TAGGED:

SHIMLA KALIBARI TEMPLENAVRATRI 2025WOMEN PLAYED VERMILION HOLISHIMLA SINDOOR HOLIVIJAYADASHMI 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आखिर क्यों विजयदशमी के दिन अतंरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा का होता है आगाज, जानें इसके पीछे की कहानी और इतिहास

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए जल्द करवा लें e-KYC, वरना लिस्ट से कट जाएगा आपका नाम!

कुलदेवी माता टौणी देवी जी का 350‌ वर्ष पुराना मंदिर, यहां पत्थर टकराने से पूरी होती है मनोकामना!

हिमाचल के इस मंदिर में एक साथ दर्शन नहीं कर सकते पति-पत्नी, हो जाता है ये 'अनर्थ'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.