पलामू में मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई, बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने खेला सिंदूर

पलामू में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है. इसके पूर्व जगह-जगह महिलाओं ने सिंदूर खेला और मां को विदाई दी.

Women Played Sindoor In Palamu
पलामू में सिंदूर खेला के दौरान नृत्य करतीं महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2025 at 7:21 PM IST

2 Min Read
पलामूः शारदीय नवरात्र के दौरान पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई. गुरुवार को विजयादशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई दी गई. श्रद्धालुओं ने नम आंखों और भावुक मन से मां दुर्गा को विदाई दी. वहीं विसर्जन से पूर्व पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने सिंदूर खेला. इस दौरान महिलाएं ढाक के धुन पर झूमती नजर आईं.

एसपी भी सिंदूर खेला में हुईं शामिल

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने भी बंगीय दुर्गा बाड़ी में पूजा की और आशीर्वाद लिया. इस दौरान एसपी ने महिलाओं के साथ सिंदूर भी खेला. एसपी ने पलामू वासियों को दशहरा की बधाई भी दी.

सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं से बात करते संवाददाता नीरज कुमार और एसपी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भावुक नजर आईं महिलाएं

वहीं मां दुर्गा को विदाई देने से पूर्व कई महिलाएं भावुक नजर आईं. मां को विदाई देने के दौरान मुनमुन चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा विधि-विधान से की गई. उन्होंने कहा कि अब मां को विदाई देने का वक्त है इसलिए दुख हो रहा है. उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान उन्होंने मां दुर्गा से सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है.

पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी में सिंदूर खेला के दौरान नृत्य करते महिलाएं. (वीडियो-ईटीवी भारत)
Women Played Sindoor In Palamu
एक-दूसरे को सिंदूर लगातीं महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

वहीं श्रद्धालु आभा मुखर्जी ने कहा कि मां का विदाई का वक्त आ गया है, यह जो धुन सुनाई दे रही है यह "आघीन मासे बापेर बाड़ी" यानी मां जा रही हैं इसका दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अगले वर्ष फिर से मां आएंगी. मां से सुख-समृद्धि की कामना की है.

Women Played Sindoor In Palamu
एक-दूसरे को सिंदूर लगातीं महिलाएं. (फोटो-ईटीवी भारत)

मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू

दरअसल, पलामू में 680 जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी. गुरुवार को 300 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जबकि शुक्रवार को 340 पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.

