पलामू में मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई, बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने खेला सिंदूर

पलामू में मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई, बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने खेला सिंदूर
पलामू में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हो गया है. इसके पूर्व जगह-जगह महिलाओं ने सिंदूर खेला और मां को विदाई दी.
Published : October 2, 2025 at 7:21 PM IST
पलामूः शारदीय नवरात्र के दौरान पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई. गुरुवार को विजयादशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई दी गई. श्रद्धालुओं ने नम आंखों और भावुक मन से मां दुर्गा को विदाई दी. वहीं विसर्जन से पूर्व पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने सिंदूर खेला. इस दौरान महिलाएं ढाक के धुन पर झूमती नजर आईं.
एसपी भी सिंदूर खेला में हुईं शामिल
पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने भी बंगीय दुर्गा बाड़ी में पूजा की और आशीर्वाद लिया. इस दौरान एसपी ने महिलाओं के साथ सिंदूर भी खेला. एसपी ने पलामू वासियों को दशहरा की बधाई भी दी.
भावुक नजर आईं महिलाएं
वहीं मां दुर्गा को विदाई देने से पूर्व कई महिलाएं भावुक नजर आईं. मां को विदाई देने के दौरान मुनमुन चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा विधि-विधान से की गई. उन्होंने कहा कि अब मां को विदाई देने का वक्त है इसलिए दुख हो रहा है. उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान उन्होंने मां दुर्गा से सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है.
वहीं श्रद्धालु आभा मुखर्जी ने कहा कि मां का विदाई का वक्त आ गया है, यह जो धुन सुनाई दे रही है यह "आघीन मासे बापेर बाड़ी" यानी मां जा रही हैं इसका दुख है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि अगले वर्ष फिर से मां आएंगी. मां से सुख-समृद्धि की कामना की है.
मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू
दरअसल, पलामू में 680 जगहों पर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई थी. गुरुवार को 300 प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया, जबकि शुक्रवार को 340 पूजा पंडालों में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा.
ये भी पढ़ें-
घाघीडीह सेंट्रल जेल में नौ दिनों तक होती है मां दुर्गा की आराधना, विजयादशमी के दिन सभी भक्तों से मां लेती हैं विदाई
झारखंड में मां दुर्गा की विदाई की तैयारी, नदी और तलाबों के आसपास पुलिस के साथ NDRF की टीम तैनात
पाकुड़ में सुहागिन महिलाओं ने देवी मां को अर्पित किया सिंदूर, पंडालों और मंदिरों में सिंदूर खेला का आयोजन
रांची के दुर्गाबाड़ी में विजयादशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन, परंपरा और उत्सव का अद्भुत संगम