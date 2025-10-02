ETV Bharat / state

पलामू में मां दुर्गा को नम आंखों से दी गई विदाई, बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने खेला सिंदूर

पलामू में सिंदूर खेला के दौरान नृत्य करतीं महिलाएं. ( फोटो-ईटीवी भारत )

पलामूः शारदीय नवरात्र के दौरान पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा-अर्चना की गई. गुरुवार को विजयादशमी के दिन मां दुर्गा को विदाई दी गई. श्रद्धालुओं ने नम आंखों और भावुक मन से मां दुर्गा को विदाई दी. वहीं विसर्जन से पूर्व पलामू के बंगीय दुर्गा बाड़ी में महिलाओं ने सिंदूर खेला. इस दौरान महिलाएं ढाक के धुन पर झूमती नजर आईं.

एसपी भी सिंदूर खेला में हुईं शामिल

पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने भी बंगीय दुर्गा बाड़ी में पूजा की और आशीर्वाद लिया. इस दौरान एसपी ने महिलाओं के साथ सिंदूर भी खेला. एसपी ने पलामू वासियों को दशहरा की बधाई भी दी.

सिंदूर खेला के दौरान महिलाओं से बात करते संवाददाता नीरज कुमार और एसपी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

भावुक नजर आईं महिलाएं

वहीं मां दुर्गा को विदाई देने से पूर्व कई महिलाएं भावुक नजर आईं. मां को विदाई देने के दौरान मुनमुन चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले नौ दिनों से मां दुर्गा के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा विधि-विधान से की गई. उन्होंने कहा कि अब मां को विदाई देने का वक्त है इसलिए दुख हो रहा है. उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान उन्होंने मां दुर्गा से सभी के लिए सुख और समृद्धि की कामना की है.