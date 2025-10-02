पाकुड़ में सुहागिन महिलाओं ने देवी मां को अर्पित किया सिंदूर, पंडालों और मंदिरों में सिंदूर खेला का आयोजन
पाकुड़ में महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई से पहले सिंदूर खेला कर माता का आशीर्वाद लिया.
Published : October 2, 2025 at 2:49 PM IST
पाकुड़: दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विजया दशमी के मौके पर सुहागिन महिलाओं ने देवी मां को सिंदूर अर्पित किया. उसके बाद महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मिठाई खिलाई. इस मौके पर दुर्गा मंदिरों एवं पूजा पंडालों में हजारों सुहागिन महिलाओं ने सिंदूर खेला में भाग लिया और अपने एवं परिजनों की सुख समृद्धि की कामना के साथ पति की दीर्घायु के लिए मां से प्रार्थना की.
पहले देवी मां को अर्पित किया जाता है सिंदूर
सिंदूर खेला में भाग लेने मंदिर पहुंची सुहागिन महिलाओं ने बताया कि प्रत्येक वर्ष सभी सुहागिन महिलाएं इस दिन का बेसब्री से इंतजार करती है और विजया दशमी के दिन पूजा अर्चना, आरती होने के बाद मां दुर्गा को सिंदूर अर्पित किया जाता है और उसके बाद हम सभी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं.
बंगाली समुदाय में निभाई जाती है सिंदूर खेला की परंपरा
महिलाओं ने बताया कि सिंदूर लगाना सौभाग्य की बात है. मनीषा चौधरी ने बताया विदाई सिंदूर खेला के बाद ही देवी मां को विदाई देते हैं और अगले साल का इंतजार करते है. बता दें कि देवी को सिंदूर अर्पण के बाद सुहागिन महिलाएं शाखा पोला (चूड़ी) में सिंदूर लगाती है. ये सिंदूर खेला की परंपरा खासकर बंगाली समुदाय की महिलाएं निभाती हैं.
इधर जिला मुख्यालय के कालिकापुर दुर्गा मंदिर, रेलवे कॉलोनी, बागतीपाड़ा, मुर्की मां तल्ला, राजापाड़ा, सिंघवाहिनी के अलावा महेशपुर, हिरणपुर, पाकुड़िया, लिट्टीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय सहित ग्रामीण इलाकों में सिंदूर खेला आयोजित हुआ, जिसमें हजारों सुहागिन महिलाओं ने भाग लिया.
ये भी पढ़ें- रांची के दुर्गाबाड़ी में विजयादशमी पर सिंदूर खेला का आयोजन, परंपरा और उत्सव का अद्भुत संगम
झारखंड में रावण दहन पर बारिश का साया! रांची समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
देश के दो महान विभूति की जयंती आज, बापू वाटिका में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी गई श्रद्धांजलि