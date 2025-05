ETV Bharat / state

रामनगर में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं का हल्ला बोल, 13 मई को चक्का जाम करने की चेतावनी - PROTEST AGAINST LIQUOR SHOP

रामनगर में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं का हल्ला बोल. ( PHOTO- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 8, 2025 at 7:11 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 7:57 PM IST 2 Min Read

रामनगर में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं का हल्ला बोल. (ETV BHARAT)

रामनगर: नैनीताल के रामनगर के ग्राम मालधन चौड़ की महिलाओं ने गांव में खोली गई शराब की दुकान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. महिलाओं का विरोध प्रदर्शन ने अब एक बड़े जनआंदोलन का रूप ले लिया है. ग्रामीणों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि जहां आज भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और उपकरण नहीं है. वहां सरकार ने शराब की दुकान खोलकर ग्रामीणों को नशे की तरफ धकेलने का काम किया है. शराब की दुकान खोलने का विरोध कर रही महिलाओं का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में न तो विशेषज्ञ डॉक्टर तैनात हैं, न ही आवश्यक उपकरण. कई बार आंदोलन के बावजूद सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया. महिला सरस्वती जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि नई शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा. लेकिन यहां तो विरोध के बावजूद दुकान दोबारा खोल दी गई है. रामनगर में शराब की दुकान के विरोध में महिलाओं का हल्ला बोल. (ETV BHARAT) महिलाओं ने कहा कि शराब दुकान के विरोध में 3 मई को गांव में चक्का जाम किया गया था. उस दौरान भारी विरोध के बीच मौके पर पहुंचे एसडीएम प्रमोद कुमार ने दुकान को अस्थायी रूप से बंद करा दिया था. लेकिन हैरानी की बात है कि दो दिन बाद फिर से वही दुकान खोल दी गई. इससे ग्रामीणों में आक्रोश और बढ़ गया है. ग्रामीणों और महिलाओं ने 9 मई को एसडीएम कार्यालय, रामनगर में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो 13 मई को एक बार फिर गांव में चक्का जाम किया जाएगा. महिलाओं का कहना है कि जब तक शराब की दुकान हमेशा के लिए बंद नहीं हो जाती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार ने जल्द कोई फैसला नहीं लिया तो वे जिलाधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तक जाकर अपनी बात रखेंगी. ये भी पढ़ें: अठूरवाला में कुल देवता मंदिर के पास शराब की दुकान खुलने से भड़के ग्रामीण, सरकार को दी चेतावनी

