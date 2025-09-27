ETV Bharat / state

दिल्ली की 'पिंक रामलीला' है खास...! यहां राम से रावण तक का हर किरदार निभा रहीं सिर्फ महिलाएं

दिल्ली की 'पिंक रामलीला' में महिलाओं कलाकारों का दमदार अभिनय ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रामलीला के अलग-अलग रंग देखने को मिल रहे हैं. इसमें पिंक रामलीला की काफी चर्चा है. दरअसल, इस रामलीला में हर किरदार महिलाएं ही निभा रही हैं. दिल्ली में इस तरह की यह रामलीला पहली बार हो रही है. आईपी एक्सटेंशन में श्रीजी पिंक रामलीला महोत्सव का आयोजन हो रहा है. जिन किरदारों को पुरुष निभाया करते हैं, उन्हें महिलाएं मंच पर जीवंत कर रही हैं. 30 महिलाओं की टीम रामलीला के हर किरदार की भूमिका को बेहतरीन तरीके से निभा रही हैं. मर्यादा पुरुषोत्तम राम के विनम्र संवादों हों या रावण अट्टाहास महिलाओं के अभिनय को खूब सराहना मिल रही है. महिला कलाकारों की इस टीम में कोई दिल्ली से है तो कोई उत्तर प्रदेश से, राजस्थान और उत्तराखंड की महिला कलाकार भी इसमें शामिल हैं. इन महिला कलाकारों ने बताया कि उनमें काफी उत्साह है. डायलॉग्स की उन्होंने खूब रिहर्सल की है. लोगों को उनका अभिनय काफी पसंद आ रहा है. दिल्ली की पिंक रामलीला की चर्चा, यहां हर किरदार निभाती हैं महिलाएं (ETV Bharat) किरदार निभाने वाली महिला कलाकारों ने साझा किए अनुभव : दशरथ और रावण की भूमिका निभा रहीं ममता चौधरी ने कहा कि एक पुरुष की तरह आवाज निकालना और संवाद बोलना चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन मेहनत और अभ्यास ये सब संभव हो पाया. राम का किरदार निभा रहीं सौम्या राजपूत ने कहा कि रोजाना अभ्यास करना और बार-बार संवाद दोहराना जरूरी रहा. पहली बार स्टेज पर उतरते समय डर और उत्सुकता दोनों थीं.

