अफीम के खिलाफ क्यों एकजुट हुईं महिलाएं, उठाना पड़ता है नुकसान

पलामूः अफीम की खेती के खिलाफ महिलाओं की टीम एकजुट हुई है और इसके खिलाफ लड़ाई शुरू की है. महिलाओं की यह टीम इलाके के ग्रामीणों को अपने साथ जोड़ रही है. दरअसल पलामू के पांकी, तरहसी, मनातू, पिपराटांड़, नौडीहा बाजार समेत कई इलाके अफीम की खेती से प्रभावित हैं. अकेले मनातू में 2025 में 132 लोगों पर अफीम की खेती के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है. जबकि पांकी समेत कई इलाकों में दर्जनों लोगों पर एफआईआर हुई है. 2017 के बाद पलामू के इलाके में 450 से भी अधिक लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है.

नुकसान की दे रही जानकारी

अफीम की खेती को रोकना बहुत बड़ी चुनौती है. इसे रोकने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया जा रहा है. इसी कड़ी में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है. पलामू में महिलाओं की यह टीम नक्सल प्रभावित इलाकों में घर-घर जा रही है और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें अफीम की खेती से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दे रही हैं.

अफीम की खेती के खिलाफ बात करती महिलाएं (Etv Bharat)

अफीम की खेती से महिलाओं को उठानी पड़ती हैं मुश्किलें

ईटीवी भारत ने महिलाओं की इस टीम से बातचीत की है. अफीम की खेती से होने वाले नुकसान का एक बड़ा असर महिलाओं पर भी पड़ता है. जेल जाने के बाद महिलाओं को घर में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. वहीं खेती में शामिल होने पर बच्चों के दिव्यांग होने की भी आशंका बनी रहती है. महिलाओं ने बताया कि अफीम की खेती में शामिल होने के बाद महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें बच्चे को जन्म देना भी शामिल है.