करवा चौथ के लिए बाजारों में रौनक, सजने और खरीदारी में जुटी महिलाएं

करवा चौथ शुक्रवार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा, इस दिन चंद्रोदय शाम 8 बजकर 14 मिनट पर होगा

KARWA CHAUTH 2025
करवा चौथ 2025 (Karwa Chauth 2025)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 9, 2025 at 5:07 PM IST

लक्सर: 'सजना है मुझे सजना के लिए' आज हर जगह यही बात सुनाई दे रही है. करवा चौथ को लेकर महिलाओं में काफी उत्सुकता देखी जा रही है. ब्यूटी पार्लर में और बाजारों में बड़ी रौनक दिखाई दे रही है. महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं, तो ब्यूटी पार्लर में मेकअप भी करवा रही हैं.

करवा चौथ के लिए रौनक: कल शुक्रवार यानी 10 अक्टूबर को करवा चौथ है. करवा चौथ का त्योहार महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण त्योहार होता है. इसमें महिलाएं सजती संवरती हैं. साथ ही अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं.

Karwa Chauth 2025
करवा चौथ के लिए सजने संवरने की तैयारी (Photo- ETV Bharat)

लक्सर में करवा चौथ से 1 दिन पहले बाजारों में महिलाओं की भीड़ उमड़ी है. सजने संवारने के लिए भी बड़ी संख्या में महिलाएं ब्यूटी पार्लर पहुंच रही हैं. बाजारों में भी खूब रौनक है. कपड़े की दुकान, मेकअप शॉप में महिलाएं जमकर खरीदारी कर रही हैं.

Karwa Chauth 2025
करवा चौथ के लिए हो रही खरीदारी (Photo- ETV Bharat)

करवा चौथ को लेकर महिलाओं में उत्साह: ब्यूटी पार्लर पहुंची महिलाओं ने बताया कि करवा चौथ का उनको बेसब्री से इंतजार रहता है. इसमें महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं. इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाती हैं. ब्यूटी पार्लर संचालिका इंदु ने बताया कि-

Karwa Chauth 2025
करवा चौथ की पूर्व संध्या पर बाजारों में रौनक (Photo- ETV Bharat)

ब्यूटी पार्लर पर तीन-चार दिन से बहुत अच्छा काम है. महिलाएं सजने संवरने के लिए पहुंच रही हैं. आजकल महिलाओं में मेहंदी का क्रेज है. महिलाएं पूरे हाथों और पैरों में मेहंदी लगवा रही हैं. यह महिलाओं का पसंदीदा त्योहार है. इसमें महिलाएं हंसी-खुशी के साथ सेलिब्रेट करती हैं.
-इंदु, ब्यूटी पार्लर संचालिका-

वहीं इस बाबत गृहणी आरती गोयल ने बताया कि- करवा चौथ त्योहारों में एक स्पेशल त्योहार है. आज 20 वर्ष शादी को होने जाने के बाद भी वही रोमांच बना हुआ है. जैसे पहले अच्छे से सजते संवरते थे, आज भी उसी तरीके से सजते संवरते हैं. अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर इस व्रत को संपूर्ण करते हैं. हमारे पति भी इसमें हमारा पूरा सहयोग करते हैं और वह भी व्रत रखकर हमारे लिए कामना करते हैं.
-आरती गोयल, गृहणी-

सुख समृद्धि की कामना वाला त्योहार: एक और महिला शैली का कहना है कि-

करवा चौथ बहुत अच्छा त्योहार है. मन प्रफुल्लित रहता है. खूब जमकर शॉपिंग करते हैं. घर में अच्छे-अच्छे भोजन बनते हैं. पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखकर सुख समृद्धि की कामना मांगते हैं.
-शैली, गृहिणी-

साल भर रहता है करवा चौथ का इंतजार: वहीं ब्यूटी पार्लर में आई महिला द्वारा बताया गया कि इस त्योहार का पूरे साल इंतजार रहता है. ये बहुत रोमांटिक त्योहार है. इसको हंसी-खुशी के साथ हम लोग मनाते हैं.

Karwa Chauth 2025
सजना है मुझे सजना के लिए (Photo- ETV Bharat)

शुरू हो चुका त्योहारों का सीजन: बता दें कि नवरात्रि के बाद त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है. आने वाले शुक्रवार यानी कल को करवा चौथ मनाया जाएगा. इसके लिए बाजार पूरी तरह से सज गए हैं. बाजारों में खरीदारी के लिऐ महिलाओं की भीड़ उमड़ रही है.

Karwa Chauth 2025
मेहंदी से सजे हाथ (Photo- ETV Bharat)

महिलाएं सोने चांदी के आभूषण, कपड़े ,ब्यूटी प्रोडक्ट, चूड़ियां और मिट्टी के कर्वे सहित अन्य सामान की खरीदारी में जुटी हैं. घर के लिए साज सज्जा के सामान की भी मांग बढ़ गई है. सर्राफा बाजार में भी चहल-पहल बढ़ने लगी है, जिससे दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं.

Karwa Chauth 2025
मेहंदी साजन के नाम की (Photo- ETV Bharat)

करवा चौथ का शुभ मुहूर्त: करवा चौथ की तिथि आज 9 अक्टूबर की रात 10.54 बजे से शुरू होगी. इसका समापन शुक्रवार 10 अक्टूबर को शाम 7.37 बजेे होगा. 10 अक्टूबर को करवा चौथ के दिन चंद्रोदय रात 8.14 मिनट पर होगा.

Karwa Chauth 2025
दुकानदारों के चेहरे भी खिले (Photo- ETV Bharat)

