ETV Bharat / state

झारखंड में महिलाओं को मिला बड़ा अधिकार, फैक्ट्री में रात्रि पाली में काम करने की मिली छूट, विधेयक को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी - NIGHT DUTY FOR WOMEN

झारखंड की कामकाजी महिलाएं अब रात में भी कारखानों में काम कर सकेंगी. राष्ट्रपति ने विधेयक को मंजूरी दे दी है.

NIGHT DUTY FOR WOMEN
फैक्ट्री (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 14, 2025 at 2:43 PM IST

4 Min Read

रांचीः झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. अब उनको कारखानों में रात्रि पाली में काम करने का कानूनी अधिकार मिल गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है. हालांकि महिलाओं की सहमति के बाद ही नाइट ड्यूटी लगाई जाएगी. इस दौरान नियोक्ता को सुरक्षा, अवकाश और कार्य घंटा से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा. राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

महिलाओं को किस तरह का मिलेगा लाभ

सबसे बड़ा सवाल यही है कि कारखानों में नाइट ड्यूटी की छूट मिलने से महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलेगा. इस बारे में झारखंड के चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिन्हा ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब तक कारखानों में महिलाओं को अधिकतम शाम 7 बजे तक ही काम करने की छूट थी. आमतौर पर कारखानों में कुल चार शिफ्ट में काम होता है. लेकिन महिलाएं सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम कर पाती थीं. अब गजट नोटिफिकेशन के बाद उनको शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने का अधिकार मिल जाएगा.

कहां-कहां रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

इसका सबसे ज्यादा लाभ श्रमिक श्रेणी की महिलाओं का मिलेगा. राज्य में टाटा स्टील, बोकारो स्टील, अडाणी पावर, एसीसी सीमेंट, इलेक्ट्रो स्टील सरीखी कई फैक्ट्रियां हैं, जहां कई शिफ्ट में काम चलता है. टाटा स्टील कंपनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है. लिहाजा, रात्रि शिफ्ट शुरू होने से महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा.

पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड निकला आगे

सबसे खास बात है कि कारखानों में रात्रि पाली में महिलाओं की ड्यूटी से जुड़ा बिल पारित करने में झारखंड ने अपने सभी पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. पड़ोसी राज्य बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और यूपी में केंद्रीय कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन नहीं हुआ है. इस मामले में झारखंड ने महिलाओं के हित में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. खास बात है कि यह व्यवस्था देश के बमुश्किल 8-9 राज्यों में ही लागू है.

झारखंड सरकार ने क्यों की पहल

कारखानों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले, इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने संशोधन बिल को सदन से पारित कराया था. इसके लिए केंद्र सरकार और DPITT यानी (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड) की ओर से प्रस्ताव दिए गये थे. इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संशोधन विधेयक के इसी साल बजट सत्र में पेश किया था.

अब श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की होगी. नाइट शिफ्ट में महिलाएं बिना किसी भय के काम कर सकें, इसको लेकर उनकी सुरक्षा के जुड़े कुछ गाइडलाइन जारी होंगे. हालांकि बिल में स्पष्ट है कि बिना अनुमति लिए किसी भी महिला की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाएगी.

पूर्व में क्या था नियम

अभी तक केंद्रीय कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उप धारा (1) के खंड (b) के तहत महिलाओं के नियोजन के रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए अधिकृत नहीं किया गया था. इसी धारा में संशोधन करते हुए कारखानों में नियोजित महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि में नियोजित करने का अधिकार दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

देवघर की कामकाजी महिलाओं को नहीं मिल पा रहा बेहतर बाजार, सरकार से सहायता की मांग

ये कैसा भर्ती जिसमें महिला अभ्यर्थी योग्य नहीं? जानिए क्या है मामला

सीएम हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल, कहा- इनके राज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल सकता

रांचीः झारखंड की कामकाजी महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. अब उनको कारखानों में रात्रि पाली में काम करने का कानूनी अधिकार मिल गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारखाना (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है. हालांकि महिलाओं की सहमति के बाद ही नाइट ड्यूटी लगाई जाएगी. इस दौरान नियोक्ता को सुरक्षा, अवकाश और कार्य घंटा से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों का पालन करना होगा. राज्य सरकार की ओर से गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह व्यवस्था लागू हो जाएगी.

महिलाओं को किस तरह का मिलेगा लाभ

सबसे बड़ा सवाल यही है कि कारखानों में नाइट ड्यूटी की छूट मिलने से महिलाओं को किस तरह का लाभ मिलेगा. इस बारे में झारखंड के चीफ फैक्ट्री इंस्पेक्टर मनीष कुमार सिन्हा ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब तक कारखानों में महिलाओं को अधिकतम शाम 7 बजे तक ही काम करने की छूट थी. आमतौर पर कारखानों में कुल चार शिफ्ट में काम होता है. लेकिन महिलाएं सिर्फ एक शिफ्ट में ही काम कर पाती थीं. अब गजट नोटिफिकेशन के बाद उनको शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने का अधिकार मिल जाएगा.

कहां-कहां रोजगार के बढ़ेंगे अवसर

इसका सबसे ज्यादा लाभ श्रमिक श्रेणी की महिलाओं का मिलेगा. राज्य में टाटा स्टील, बोकारो स्टील, अडाणी पावर, एसीसी सीमेंट, इलेक्ट्रो स्टील सरीखी कई फैक्ट्रियां हैं, जहां कई शिफ्ट में काम चलता है. टाटा स्टील कंपनी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चाहती है. लिहाजा, रात्रि शिफ्ट शुरू होने से महिलाओं के रोजगार में इजाफा होगा.

पड़ोसी राज्यों की तुलना में झारखंड निकला आगे

सबसे खास बात है कि कारखानों में रात्रि पाली में महिलाओं की ड्यूटी से जुड़ा बिल पारित करने में झारखंड ने अपने सभी पड़ोसी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है. पड़ोसी राज्य बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और यूपी में केंद्रीय कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन नहीं हुआ है. इस मामले में झारखंड ने महिलाओं के हित में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. खास बात है कि यह व्यवस्था देश के बमुश्किल 8-9 राज्यों में ही लागू है.

झारखंड सरकार ने क्यों की पहल

कारखानों में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा काम करने का मौका मिले, इसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने संशोधन बिल को सदन से पारित कराया था. इसके लिए केंद्र सरकार और DPITT यानी (डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड) की ओर से प्रस्ताव दिए गये थे. इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार के वित्त विभाग ने इस संशोधन विधेयक के इसी साल बजट सत्र में पेश किया था.

अब श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की जिम्मेदारी महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की होगी. नाइट शिफ्ट में महिलाएं बिना किसी भय के काम कर सकें, इसको लेकर उनकी सुरक्षा के जुड़े कुछ गाइडलाइन जारी होंगे. हालांकि बिल में स्पष्ट है कि बिना अनुमति लिए किसी भी महिला की नाइट शिफ्ट नहीं लगाई जाएगी.

पूर्व में क्या था नियम

अभी तक केंद्रीय कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 66 की उप धारा (1) के खंड (b) के तहत महिलाओं के नियोजन के रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए अधिकृत नहीं किया गया था. इसी धारा में संशोधन करते हुए कारखानों में नियोजित महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि में नियोजित करने का अधिकार दिया गया है.

ये भी पढ़ें-

देवघर की कामकाजी महिलाओं को नहीं मिल पा रहा बेहतर बाजार, सरकार से सहायता की मांग

ये कैसा भर्ती जिसमें महिला अभ्यर्थी योग्य नहीं? जानिए क्या है मामला

सीएम हेमंत सोरेन पर भड़के बाबूलाल, कहा- इनके राज में महिलाओं को सम्मान नहीं मिल सकता

For All Latest Updates

TAGGED:

WOMEN WORKERSराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूमहिलाओं की नाइट ड्यूटीDPITTNIGHT DUTY FOR WOMEN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.